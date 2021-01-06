На какие только безумства в эти дни не идут водители, чтобы избежать медосвидетельствования.
В среду, 6 января, около трех часов ночи сотрудники ГИБДД попытались остановить Kia Rio на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, однако водитель требованиям правоохранителей не подчинился и попытался скрыться.
Неизвестно, как долго продолжалась погоня, но лихач успел собрать за собой 10 патрульных машин. Пытаясь уйти от погони, он совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения. Сотрудники ДПС приняли решение остановить безумного водителя как можно быстрее, пока он не натворил дел, и произвели несколько выстрелов по колесам. Пули попали в цель, но автомобиль высекая икры продолжил движение. До следующего поворота. Где он успешно не вписался в поворот и перевернулся на бок.
За рулем Kia находился 22-летний водитель. После аварии его доставили в больницу и составили на него административные протоколы отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и неповиновение законным требованиям полицейских.
Кстати, сообщается, что за три минувших дня сотрудники ДПС в рамках рейда за пьяными водителями в Петербурге и Ленобласти привлекли к ответственности 110 человек.
То же видео, но с более подходящим фоном - музыкой из игры NFS
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