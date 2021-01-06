В среду, 6 января, около трех часов ночи сотрудники ГИБДД попытались остановить Kia Rio на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, однако водитель требованиям правоохранителей не подчинился и попытался скрыться.

Неизвестно, как долго продолжалась погоня, но лихач успел собрать за собой 10 патрульных машин. Пытаясь уйти от погони, он совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения. Сотрудники ДПС приняли решение остановить безумного водителя как можно быстрее, пока он не натворил дел, и произвели несколько выстрелов по колесам. Пули попали в цель, но автомобиль высекая икры продолжил движение. До следующего поворота. Где он успешно не вписался в поворот и перевернулся на бок.