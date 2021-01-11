В Ставропольском крае пьяный сотрудник ДПС устроил аварию

В ставропольском селе Александровское очевидцы засняли на видео сотрудника ДПС, который в нетрезвом виде устроил ДТП.

Инцидент произошел 9 января. Судя по видео, автоинспектор на своей "Ладе" не справился с управлением, вылетел в кювет, где благополучно застрял. "На помощь" младшему лейтенанту тут же поспешили местные жители и устроили разнос автоинспектору, который всячески пытался не попадать в объектив камеры.

Местные жители потребовали предъявить документы, и после недолгих препирательств правоохранитель достал удостоверение инспектора ДПС на имя Михаила Ковача.