В Ставропольском крае пьяный сотрудник ДПС устроил аварию

ДТП трудно назвать серьезным, в отличие от алкогольного опьянения автоинспектора. Вечер для лейтенанта окончательно был испорчен бдительными гражданами, которые на месте устроили ему допрос.
В ставропольском селе Александровское очевидцы засняли на видео сотрудника ДПС, который в нетрезвом виде устроил ДТП.
Инцидент произошел 9 января. Судя по видео, автоинспектор на своей "Ладе" не справился с управлением, вылетел в кювет, где благополучно застрял. "На помощь" младшему лейтенанту тут же поспешили местные жители и устроили разнос автоинспектору, который всячески пытался не попадать в объектив камеры.
Местные жители потребовали предъявить документы, и после недолгих препирательств правоохранитель достал удостоверение инспектора ДПС на имя Михаила Ковача.
"Отпусти, пожалуйста", - просит автора ролика шатающийся автоинспектор
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Но граждане инспектора не отпустили, пока не получили исчерпывающие сведения о его месте работы. Этот ролик вызвал широкий резонанс в местных пабликах "ВКонтакте". Однако только после того как ролик попал в СМИ, руководство ставропольской полиции приняло решение об увольнении младшего лейтенанта по отрицательным мотивам.
Неизвестно, будет ли привлечено руководство полка ДПС, где служил Ковач. Однако в МВД сообщили, что уже бывший лейтенант обязательно понесет наказание за вождение в нетрезвом виде.
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