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В Ставропольском крае пьяный сотрудник ДПС устроил аварию

В Ставропольском крае пьяный сотрудник ДПС устроил аварию (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 14:21
Сообщество : Аварии
Метки: Ставрополь   авария   алкоголь   атоинспектор   видео   увольнение   
772
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ДТП трудно назвать серьезным, в отличие от алкогольного опьянения автоинспектора. Вечер для лейтенанта окончательно был испорчен бдительными гражданами, которые на месте устроили ему допрос.

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Метки: Ставрополь   авария   алкоголь   атоинспектор   видео   увольнение   
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7  комментариев
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10k
Евгений 2 часа назад
В таком состоянии за рулём - считай убийца. И наказание должно быть как за убийство.
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41k
Цыц тут у меня 21 минуту назад
У кудрявого еще и кобура на боку болтается. Надеюсь, там огурец.
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3k
Димка Смола/67 24 минуты назад
Да МЕНТЫ АКУЕЛИ!!! Те же бандиты!!! Все что их интересует это власть и деньги.......мусарье !
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32k
kalinser Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ильдар Суюндиков Час назад
Что-то больно великовозрастный он для лейтенанта. В таком возрасте минимум капитан должен быть, а то и майор. Да и машина не на уровне. Либо "вечный литёха", либо не берёт, либо одно из двух.
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3k
Горожанин Ильдар Суюндиков Час назад
Бывший прапорщик какой-нибудь. Закончил заочно еле-еле для галочки какой-нибудь техникум. Получил лейтенанта. Высшего образования нет, поэтому на повышение в звании рассчитывать не приходится. Теперь и лейтенанта потерял.
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