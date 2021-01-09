Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд

«Безрассудный» 19-летний студент был раскритикован после того, как на вечеринке выпил почти два литра от Jack Daniels за 18 секунд.
После того, как шокирующее видео с выпивкой Джалеба Ганна (Jaleb Gann) стало вирусным, он похвалил себя любимого за «впечатляющий мировой рекорд».
На тревожных кадрах можно увидеть, как Ганн в рубашке Канзасского университета стоит на столе на вечеринке, состоявшейся в прошлый четверг. В правой руке подросток держит 1,75-литровую бутылку 40%-го виски.
На тревожных кадрах можно увидеть, как Ганн в рубашке Канзасского университета стоит на столе на вечеринке, состоявшейся в прошлый четверг. В правой руке подросток держит 1,75-литровую бутылку 40%-го виски.
Несмотря на то, что девушка из их коллектива попросила молодого человека этого не делать, дерзкий студент-биолог всё равно открыл крышку, вставил в горлышко бутылки оранжевую соломинку и после отчёта от 3 до 1 принялся вливать в себя алкоголь.
Всего 18 секунд понадобилось парню, чтобы полностью опустошить сосуд.
Всего 18 секунд понадобилось парню, чтобы полностью опустошить сосуд.
Эта пьяная выходка американца вызвала большую озабоченность в Twitter, где многие пользователи выразили своё беспокойство относительно здоровья его печени после столь небезопасного трюка.
«Отличный способ отравиться алкоголем и впасть в кому», — написал Шон Блэр (Shawn Blair).
«У ребёнка есть желание умереть», — добавил Билл Стэнтон (Bill Stanton).
И таких комментов было множество, на некоторые Джалеб даже отвечал, объясняя, что с ним после распития за один присест большого объёма спиртного всё хорошо.
«Отличный способ отравиться алкоголем и впасть в кому», — написал Шон Блэр (Shawn Blair).
«У ребёнка есть желание умереть», — добавил Билл Стэнтон (Bill Stanton).
И таких комментов было множество, на некоторые Джалеб даже отвечал, объясняя, что с ним после распития за один присест большого объёма спиртного всё хорошо.
Несмотря на то, что тысячи пользователей социальных сетей назвали его трюк опасным, дерзкий студент назвал его «впечатляющим».
Ганн похвастался, что это был самый быстрый «глоток» в мире, и утверждал, что это сделало его «мировым рекордсменом».
И хотя он признал, что ему будет тревожно за тех «молодых людей», которые попытаются поворотить за ним, в конечном итоге он отметил, что не может контролировать то, что делают другие пьющие.
Ганн похвастался, что это был самый быстрый «глоток» в мире, и утверждал, что это сделало его «мировым рекордсменом».
И хотя он признал, что ему будет тревожно за тех «молодых людей», которые попытаются поворотить за ним, в конечном итоге он отметил, что не может контролировать то, что делают другие пьющие.
«Это не лучшая идея хвастаться подобным в TikTok. Но, как я говорю большинству людей, это не круто, но впечатляет, — сказал Ганн. — Не многие люди могут выпить столько жидкости, даже если это просто вода. Это определённо опасно, это опасный ход. В прошлом году я пил как сумасшедший, и я постепенно наращивал это количество и довёл до 1,75 литра, и теперь я это могу. На самом деле это не было целью. Сначала я даже не подозревал, что могу так много выпить. Как только я понял, что могу просто добавлять и пить всё больше и больше, это стало походить на [челлендж] «какого количества я смогу достичь?». Как только я это сделал, это стало большим событием. Есть опасения, что молодые люди попытаются повторить это [после просмотра моего TikTok], потому что это мировой рекорд, — написал парень. — Если бы кто-то от этого умер, я бы почувствовал себя ужасно, но я не могу контролировать то, что делают все остальные.»
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Любой человек от такой дозы алкоголя за такое время сдохнет, в лучшем случае впадет в кому.
А вот 1,75 залпом = стопудово труп. Без вариантов.
-Братка, слышь, я что будет,если себе весь шприц вколю?
-Ну, сначала у тебя пойдет кровь носом, потом ты упадешь, потом появятся синяки вокруг глаз, потом синяки будут по всему телу, могут ребра сломаться...
-О, нифига себе... А почему?
-Потому, что я тебе за это все хлебало раскрошу...
Так что либо выблевал, либо чай там был....
..результат известен ))
П.С. У нас бы его просто оп3,14здили, столько водки в одно горло выжрать, да ещё и так быстро