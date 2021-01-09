Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд

«Это не лучшая идея хвастаться подобным в TikTok. Но, как я говорю большинству людей, это не круто, но впечатляет, — сказал Ганн. — Не многие люди могут выпить столько жидкости, даже если это просто вода. Это определённо опасно, это опасный ход. В прошлом году я пил как сумасшедший, и я постепенно наращивал это количество и довёл до 1,75 литра, и теперь я это могу. На самом деле это не было целью. Сначала я даже не подозревал, что могу так много выпить. Как только я понял, что могу просто добавлять и пить всё больше и больше, это стало походить на [челлендж] «какого количества я смогу достичь?». Как только я это сделал, это стало большим событием. Есть опасения, что молодые люди попытаются повторить это [после просмотра моего TikTok], потому что это мировой рекорд, — написал парень. — Если бы кто-то от этого умер, я бы почувствовал себя ужасно, но я не могу контролировать то, что делают все остальные.»