FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет Без палева: когда скрытность решает Без палева: когда скрытность решает Родители, которые когда-то были круты, как боги Родители, которые когда-то были круты, как боги 10 пунктов которые в США хуже, чем в России 10 пунктов которые в США хуже, чем в России Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой Цинк и это не всё о нём Цинк и это не всё о нём Спасенному попугаю подарили новый клюв Спасенному попугаю подарили новый клюв Фотоподборка Фотоподборка Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и... 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Ретро фотографии Ретро фотографии Там, за туманами - Мутный материк Там, за туманами - Мутный материк
Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд

Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2021 13:26
Метки: алкоголь   видео   виски   рекорд   спиртное   студент   
966
5
1
«Безрассудный» 19-летний студент был раскритикован после того, как на вечеринке выпил почти два литра от Jack Daniels за 18 секунд.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: алкоголь   видео   виски   рекорд   спиртное   студент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
masteral 3 часа назад
Постановка ради лайков.
Любой человек от такой дозы алкоголя за такое время сдохнет, в лучшем случае впадет в кому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
leto2016 44 минуты назад
Нифига не понятно, он жив остался то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Карандаш 2 часа назад
Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732
Черный 2 часа назад
я это дерьмо за вискарь не считаю - вкус блевотный слишком? вот джим билл - другое дело))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis Черный 21 минуту назад
А это и не вискарь, это бурбон- кукурузное пойло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
noName 2 часа назад
Не вискарь это 100%.А вот тех кто действительно 0.5 раскручивал и выпивал видел,правда они сейчас этим на том свете хвастают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей noName 37 минут назад
0,5 еще как то можно сожрать залпом. Правда это не всем под силу и последствия все же будут жесткие. Ласты может и не поклеют, но хреново будет 100%.
А вот 1,75 залпом = стопудово труп. Без вариантов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 2 часа назад
А потом напишут,что умер от ковида,Шутка,если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков 2 часа назад
Постанова чистой воды! Каламбур получился, но по теме))) И не только постанова- пистеш!!!! литр залпом уже смертельно опасно. Надо быть полным дэбилом, что бы всех остальных считать дэбилами, думая, что поверят. Хотя в тех краях- поверят.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 2 часа назад
1,75л хорошего вискаря по сути в унитаз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732
Черный Опаньки 2 часа назад
это не вискарь - это помои по дорогой цене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
andrey 2 часа назад
а зачем соломинка ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 andrey 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки andrey 2 часа назад
воздух поступать будет, жидкость будет быстрее литься ровным потоком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz 2 часа назад
Ну если он спустя 3 секунды после того как выпил 2 литра выисканы, выблевал все это, то ничего удивительного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита 3 часа назад
Тупой развод ради хайпа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 3 часа назад
Сидят два нарика, готовят себе дозу. Один другому (заторможено):
-Братка, слышь, я что будет,если себе весь шприц вколю?
-Ну, сначала у тебя пойдет кровь носом, потом ты упадешь, потом появятся синяки вокруг глаз, потом синяки будут по всему телу, могут ребра сломаться...
-О, нифига себе... А почему?
-Потому, что я тебе за это все хлебало раскрошу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot 3 часа назад
Либо этот мальчик в течении 2-х минут срыгнул выпитый вискарь, иначе он сейчас был бы реанимации. Либо это не вискарь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков zloykoyot 2 часа назад
после литра- реанимация (в лучшем случае), после 1,75- деревянный макинтош...
Так что либо выблевал, либо чай там был....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot Александр Сучков 2 часа назад
Согласен. В принципе, лично у меня, когда был помоложе, на посиделках получалось уговорить даже чуть более 0,7 литра вискаря/водки в расчёте на одного, даже не сказать что в сопли был. Но. Это на протяжении всего вечера и естественно с хорошей закуской. А тут 1,75 залпом. По аналогии - я в день выкуриваю пачку сигарет, но если выкурю разом - то точно в больничку повезут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков zloykoyot 55 минут назад
ну так и дело в том, что на подобные рекорды ведутся неучи, после чего пробуют повторить на настоящем алкоголе, типа я тоже крутой. Я бы подобных авторов видео судил бы. как убийц, что бы остальным "умникам" неповадно было....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot Александр Сучков 45 минут назад
Мокрожопые минусят)))) А на самом деле такие ролики не шутка, ведь действительно может найтись придурок, что так вот попробует и кондратия обнимет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
TgumanoidT 3 часа назад
И через минуту заблевал весь сортир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки TgumanoidT 2 часа назад
и это было бы более правильное действие, чем предыдущие несколько минут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub 3 часа назад
https://ok.ru/video/208681898365https://ok.ru/video/208681898365
..результат известен ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pechenegiatakuyt 3 часа назад
Чай походу хлебал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 3 часа назад
Ну брехня же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Иван 3 часа назад
Поза мальчика-горниста освоена на отлично

П.С. У нас бы его просто оп3,14здили, столько водки в одно горло выжрать, да ещё и так быстро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
andrey Иван 2 часа назад
это понятно ! вот поэтому вас алкашей никто не любит !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. 3 часа назад
Ну да, виски, как же, верю, верю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
wantwant 3 часа назад
Д.Б.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
Игорь Иванов 3 часа назад
Я Станиславский...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях "Никогда не бухайте с русскими!": блогер Антонио объясняет, почему это не стоит делать иностранцам "Никогда не бухайте с русскими!": блогер Антонио объясняет, почему это не стоит делать иностранцам "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе
Michael Scofield

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
1
142
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
4
84
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
﻿
Набирающие популярность
Человек, которому платят за компанию
0
4
Человек, которому платят за компанию
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#прикол#СССР#позитив#актеры#люди#алкоголь#природа
#интересно#приколы#картинки#подборка#Россия#сша#девушки#соцсети#прикольные
#фото#факты#кино#настроение#истории#художник#коты#фотографии#собака

На что жалуетесь?

Вернуться