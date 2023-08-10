Балерины веселятся за кулисами

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Молодые артистки балета дурачатся и хорошо проводят время за кулисами театра.
Закулисное веселье. Балерины тоже люди!
Ещё немного закулисья. Балерина Анита Пудикова вместе со своими коллегами отплясывает на «Щелкунчике» в Большом театре.
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