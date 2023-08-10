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Балерины веселятся за кулисами

Балерины веселятся за кулисами

Автор:
10 августа 2023 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Видео   Юмор   балерины   позитив   танец   
2065
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Молодые артистки балета дурачатся и хорошо проводят время за кулисами театра.

Закулисное веселье. Балерины тоже люди!

Ещё немного закулисья. Балерина Анита Пудикова вместе со своими коллегами отплясывает на «Щелкунчике» в Большом театре.

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Метки: Веселые   Видео   Юмор   балерины   позитив   танец   
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12  комментариев
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79k
Доктор Джонс Час назад
Они не только веселятся, они еще и разогреваются перед выступлением...
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20k
alexis 11 минут назад
Звезда балета.
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352
GomelSky 14 минут назад
хоть что-то мне за сегодня смогло поднять настроение..
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7k
Семеныч 23 минуты назад
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31k
Ashabad Полчаса назад
Ах, баловницы! )))))
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5k
Rubiroid_47 51 минуту назад
Задорненько )
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4k
Олег Белов Час назад
Какие они красивые.... :)
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169
Patiot Олег Белов 22 минуты назад
Издалека красивые...
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461
dlyabzin Patiot 15 минут назад
Ага, а на ощупь местами вообще не очень...
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5k
Димка Смола/67 Час назад
"Настороенье по кайфу......" красавцы!
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