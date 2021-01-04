Кот стащил пакет с картофелем из холодильника хозяйки

Проживающий в одной из московских квартир кот по кличке Морти не упускает возможности что-нибудь стащить из холодильника хозяев. В тот раз добычей домашнего хищника стал пакет с картофелем.
Домашний питомец, проживающий в московской квартире, в конце прошлого года был запечатлён во время набега на хозяйский холодильник.
Со слов владелицы кота, её 3-летний любимец по кличке Морти не упускает шанса ознакомиться с содержимым холодильника и при первой же возможности стащить какую-нибудь закуску.
Со слов владелицы кота, её 3-летний любимец по кличке Морти не упускает шанса ознакомиться с содержимым холодильника и при первой же возможности стащить какую-нибудь закуску.
«Кота зовут Морти, ему три года. Мы его хорошо кормим, но он не упускает шанс украсть что-нибудь. В тот раз он напал на пакет с картошкой»
Как тут не вспомнить другого кота по кличке Боря,укравшего у хозяйки булку
Или же Толю, который попытался стащить кусок торта
Источник:
Ссылки по теме:
- "Иф яоу сее аня гхостс": о трудностях перевода
- Почему коты так любят портить рождественские ёлки?
- Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр
- Прикольные картинки и шутки из сети
- Прикольные картинки, мемы и шутки из сети
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...