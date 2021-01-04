Кот стащил пакет с картофелем из холодильника хозяйки

Домашний питомец, проживающий в московской квартире, в конце прошлого года был запечатлён во время набега на хозяйский холодильник.



Со слов владелицы кота, её 3-летний любимец по кличке Морти не упускает шанса ознакомиться с содержимым холодильника и при первой же возможности стащить какую-нибудь закуску.