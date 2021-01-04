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Сообщество Без кота и жизнь не та 755 постов • 347 подписчиков подписаться
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Кот стащил пакет с картофелем из холодильника хозяйки

Кот стащил пакет с картофелем из холодильника хозяйки (1 фото + 3 видео)

Автор:
04 января 2021 09:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   витдео   животные   кот   кража   морти   позитив   прикол   
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Проживающий в одной из московских квартир кот по кличке Морти не упускает возможности что-нибудь стащить из холодильника хозяев. В тот раз добычей домашнего хищника стал пакет с картофелем.

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Метки: Юмор   витдео   животные   кот   кража   морти   позитив   прикол   
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1  комментарий
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Евгения Ефимова Полчаса назад
У моего кота такие поползновения только в отношении оливок. Надо сказать, действуют они на него не хуже валерьянки.
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