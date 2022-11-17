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Немного вечернего позитива... и немного ретро

Немного вечернего позитива... и немного ретро

Автор:
17 ноября 2022 19:20
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   позитив   
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Есть баяны есть свежак, не кричите, выложил я просто так)!!!

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7  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Комментарий к фото
Представляю, какой стоял аромат шашлыков!
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1k
Lexx 6 минут назад
Это абонентские громкоговорители. Внутри только динамик, трансформатор и переменный резистор. Радиоволны там ловить нечему.
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3k
Сергей Семенов Полчаса назад
Можно купить у автора.
https://artnow.ru/ru/artists/3/29474/picture/0/1047148.htmlhttps://artnow.ru/ru/artists/3/29474/picture/0/1047148.html
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21k
sssss3 Полчаса назад
Комментарий к фото
В маленьких банках судя по крышке майонез.
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28k
Андрей Иванов 39 минут назад
А без морковки есть?
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28k
Андрей Иванов 41 минуту назад
В одного из клиентов. Элементарно
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Йожик справедливый
Без права на хамство!
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