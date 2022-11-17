Немного вечернего позитива... и немного ретро

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25
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Есть баяны есть свежак, не кричите, выложил я просто так)!!!
26.
Кто вы, кто вы? Что вы, кто вы?
27.
Лампа доброго настроения.
28.
А в темноте не так мило.
29.
Животные беспорядки.
30.
Побежал в ПЯТНИЦУ))) Всем до завтра!!!
АНТИФИШКИ
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