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Краб-боксёр: Симбиоз, достойный премии «Оскар». Вступив в заговор с актинией, краб стал чемпионом рифа по боксу

Краб-боксёр: Симбиоз, достойный премии «Оскар». Вступив в заговор с актинией, краб стал чемпионом рифа по боксу (8 фото)

Автор:
04 января 2021 08:19
Сообщество : Животные
Метки: интересно   крабы   факты   
199
8

Риф — это без преувеличения мегаполис рыбьего мира. Как и всякий крупный город, здесь полно возможностей, ресурсов и... криминала. Кто-то от морских бандитов прячется, кто-то — уплывает, сломя плавники. Но наш герой не боится смотреть опасности в лицо: пусть как бабочка он не порхает, зато жалит как пчела. Познакомьтесь с крабом-боксёром — Майком Тайсоном от мира ракообразных.

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Метки: интересно   крабы   факты   
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AIRON_FIRST Час назад
С такими мочалками он не на боксёра, а чирлидера похож
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