Краб-боксёр: Симбиоз, достойный премии «Оскар». Вступив в заговор с актинией, краб стал чемпионом рифа по боксу

Риф — это без преувеличения мегаполис рыбьего мира. Как и всякий крупный город, здесь полно возможностей, ресурсов и... криминала. Кто-то от морских бандитов прячется, кто-то — уплывает, сломя плавники. Но наш герой не боится смотреть опасности в лицо: пусть как бабочка он не порхает, зато жалит как пчела. Познакомьтесь с крабом-боксёром — Майком Тайсоном от мира ракообразных.
Пока краб-боксёр не найдёт себе друзей, он является самым обычным жителем рифов Полинезии и Индонезии. Его скромные размеры (туловище краба не более 3 сантиметров в длину) позволяют рассчитывать лишь на скромные победы над маленькими червями и морскими водорослями — далеко не самыми впечатляющими противниками моря.
Только вот в маленьком крабике живёт неукротимая душа настоящего уличного бойца, поэтому он рискует своей жизнью, чтобы заполучить крутое обмундирование. Вместо перчаток сие членистоногое надевает на клешни актинии. Для тех, кто в танке: актиния (или анемон) — это штука, похожая на морской цветочек. Но на деле она — животина, причём не простая, а ядовитая.
Такого малютку, как краба-боксёра, своими щупальцами актиния убивает на раз-два. Потому молодому задире приходится действовать аккуратно, чтобы заполучить оружие мечты. Осторожно отрезав от анемона пару кусочков, краб насаживает их на клешни. Если рэкет прошёл успешно, нашему герою остаётся лишь терпеливо ждать, пока из оторванных кусочков вырастут смертоносные щупальца, вооружённые ядовитыми стрекательными клетками.
С оружием мечты наш герой из стеснительного малыша превращается в лютую оторву! Раздавая двоечки направо и налево, он отбивает себе место у самых вкусных кусочков мёртвых животных, коими начинает питаться. В неравном бою победитель получает обед, а проигравшие — ожоги. Таким макаром, шпендик длиной в 3 сантиметра отгоняет даже крупных рыб!
Краб-боксёр дерётся так отчаянно, потому что знает — потеря оружия ему не грозит. Даже если одну из перчаток ему выбьют, боец просто отрежет кусочек от другой — остальную работу сделает госпожа регенерация. Но перчатки могут набить лицо и самому крабу — иммунитета против яда своего же оружия краб не выработал. Поэтому он держит перчатки подальше от тела.
Будучи настоящим пацаном, краб-боксёр помнит, с кем ползал, потому частичкой обеда он делится с актинией, что возвела его на пьедестал пищевой цепи. Актинии в партнёрстве с крабом вообще живётся хорошо, даже несмотря на то, что её телом регулярно дают кому-нибудь по морде. Животинку любят, кормят и бесплатно катают по всему океану — так что на жизнь анемон не жалуется, и союз оказывается выгоден всем.
Будучи суровыми бойцами, крабы-боксёры не выставляют личную жизнь напоказ — увы, как размножаются членистоногие борцуны мы не знаем. Зато знаем, что на одной самке может поместиться аж 250 детишек! Какое-то время она носит весь этот детский сад на себе. Но когда приходит время, мамочка взбирается на самый высокий камень, как Рокки на лестницу, и отпускает малышей в свободное плавание.
Первое время крабики будут плавать по морю личинками в виде планктона. Лишь спустя пару линек они станут более-менее похожими на своих родителей и смогут заиметь собственный спортинвентарь, дабы нокаутировать соперников вне зависимости от их весовой категории.
Источник:
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