Краб-боксёр: Симбиоз, достойный премии «Оскар». Вступив в заговор с актинией, краб стал чемпионом рифа по боксу

Будучи настоящим пацаном, краб-боксёр помнит, с кем ползал, потому частичкой обеда он делится с актинией, что возвела его на пьедестал пищевой цепи. Актинии в партнёрстве с крабом вообще живётся хорошо, даже несмотря на то, что её телом регулярно дают кому-нибудь по морде. Животинку любят, кормят и бесплатно катают по всему океану — так что на жизнь анемон не жалуется, и союз оказывается выгоден всем.