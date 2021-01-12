Небесный странник рассыпался в небе над Камчаткой и попал на видео

После вхождения и движения в плотных слоях атмосферы Земли, над Камчаткой произошла фрагментация метеорита. Кадры события, снятые очевидцами, опубликовало ИА «Кам 24».
На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как машина движется по загородной трассе в тёмное время суток, в какой-то момент времени на небе загорается яркий объект. Он пролетает сквозь облака, в конце вспыхивает и тут же затухает, не долетев до земли.
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В филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», находящегося на территории Камчатки агентству подтвердили, что утром 11 января было замечено в космическом пространстве в атмосфере, которое вскоре разрушилось. По данным научных сотрудников, диаметр небесного тела составлял не более 10 метров.
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«Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола (ТНТ) », - рассказали учёные.
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Директор учреждения Данила Чебров считает, что с большой долей вероятности на видео запечатлён полёт того самого метеороида, который засекли утром его научные сотрудники.
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