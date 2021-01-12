Небесный странник рассыпался в небе над Камчаткой и попал на видео

На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как машина движется по загородной трассе в тёмное время суток, в какой-то момент времени на небе загорается яркий объект. Он пролетает сквозь облака, в конце вспыхивает и тут же затухает, не долетев до земли.