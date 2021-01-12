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Небесный странник рассыпался в небе над Камчаткой и попал на видео

Небесный странник рассыпался в небе над Камчаткой и попал на видео (1 фото + 4 видео)

Автор:
12 января 2021 14:08
Сообщество : Космос
Метки: Россия   видео   камчатка   метеорит   очевидцы   падение   разрушение   фрагментация   
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После вхождения и движения в плотных слоях атмосферы Земли, над Камчаткой произошла фрагментация метеорита. Кадры события, снятые очевидцами, опубликовало ИА «Кам 24».

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Метки: Россия   видео   камчатка   метеорит   очевидцы   падение   разрушение   фрагментация   
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5  комментариев
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10k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Небесный странник рассыпался в небе над Камчаткой и попал на видео
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760
Nane First NameLast 24 минуты назад
Нормально так... [мат]
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1k
Fara Zolkin Полчаса назад
Все успели загадать желание?) Кому-то повезло увидеть,здорово!
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7k
costa Полчаса назад
А вот так в атмосферу входят боеголовки МБР. И если вы такое видите - то возможно это последнее что вы увидите в своей жизни.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дмитрий Горчилин costa 6 минут назад
Совершенно верно, как раз, на Камчатку они и летят. При случае и с килотоннами там будет полный порядок.
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