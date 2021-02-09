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Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус

Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 14:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Польша   автобус   белорус   видео   репортаж   смекалка   снегопад   
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Журналист пытался доказать упрямому мужчине, что его затея бессмысленна - это не легковой автомобиль. На что белорус ответил, что в России даже самолеты толкают. Надо ли говорить, что с задачей он справился и автобус в итоге нормально поехал по заснеженной дороге?

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Метки: Польша   автобус   белорус   видео   репортаж   смекалка   снегопад   
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pynh 2 часа назад
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Fara Zolkin Час назад
Красава, молодец парень, честь и хвала.
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Victor Chromov Час назад
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KiploksAKS 2 часа назад

Белорусы Кирилл Шимко и Павел Сорока тянут Т-34.
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Игорь KiploksAKS 13 минут назад
Мы, в армии, в пятером БМД с толкача заводиди, и без всяких лестниц.
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Lev Asriev 2 часа назад
Посмотрел ролик со звуком, теперь откашливаюсь шипящими и щипящими))))
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Nikita Lev Asriev 47 минут назад
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☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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pynh ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
на земле каждый может
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