Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус

Журналист пытался доказать упрямому мужчине, что его затея бессмысленна - это не легковой автомобиль. На что белорус ответил, что в России даже самолеты толкают. Надо ли говорить, что с задачей он справился и автобус в итоге нормально поехал по заснеженной дороге?
Курьезный случай произошел в столице Польши: журналист снимал сюжет о транспортной ситуации в городе, которую сильно усугубил выпавший накануне снег, пока в объективе камеры не показался белорус.
Репортер показывал зрителям пассажирский автобус, который буксовал на небольшом подъеме. Внезапно к нему приблизился пешеход и начал его в одиночку толкать. Журналист решил принять участие в этом процессе, а заодно пообщаться с неравнодушным гражданином. Но гражданин из-за языкового барьера оказался не очень разговорчивым . Мужчина сказал, что он из Белоруссии и польского не знает.
Тем не менее белорус понял, что репортер пытается его переубедить заниматься бессмысленным делом - ведь автобус это не легковой автомобиль и с ним такой трюк не сработает. На что белорус на русском ответил, что в России как-то толкали и вытолкали целый самолет (речь идет о примерзшем к ВПП Ту-134 в Игарке).
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Спустя полминуты автобус не без помощи находчивого мужчины наконец-то преодолел сложный участок дороги и уехал. Говорят, после этого сюжета белоруса пригласили на курсы польского языка и он согласился.
Атлант белорус расправил плечи.
Немного не поняла, т е «зачем пошел, делать больше нечего»?— Daria Berezovskaya (@darya_reed) February 9, 2021
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