Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус

Курьезный случай произошел в столице Польши: журналист снимал сюжет о транспортной ситуации в городе, которую сильно усугубил выпавший накануне снег, пока в объективе камеры не показался белорус.

Репортер показывал зрителям пассажирский автобус, который буксовал на небольшом подъеме. Внезапно к нему приблизился пешеход и начал его в одиночку толкать. Журналист решил принять участие в этом процессе, а заодно пообщаться с неравнодушным гражданином. Но гражданин из-за языкового барьера оказался не очень разговорчивым . Мужчина сказал, что он из Белоруссии и польского не знает.

Тем не менее белорус понял, что репортер пытается его переубедить заниматься бессмысленным делом - ведь автобус это не легковой автомобиль и с ним такой трюк не сработает. На что белорус на русском ответил, что в России как-то толкали и вытолкали целый самолет (речь идет о примерзшем к ВПП Ту-134 в Игарке).