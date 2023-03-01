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В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию метро

Автор:
01 марта 2023 17:08
Метки: БКЛ   Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   новости   
373
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1

Это самое протяженное в мире метрокольцо - 70 км с 31 станцией.

Открылись последние 9 станций - на северо-восточном, восточном и южном участках БКЛ. На линии будут работать около 100 современных поездов "Москва-2020".

Главные преимущества БКЛ:

  • улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области;
  • уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 - на МЦК, 8 - на МЦД-1 и МЦД-2;
  • пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день;
  • БКЛ разгрузит Кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и дороги;
  • возможность развивать прилегающие территории;
  • создано больше 6 тысяч рабочих мест для обслуживания линии.

Первые 5 дней вход на станции БКЛ будет бесплатным.

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Метки: БКЛ   Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   новости   
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27  комментариев
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20k
What??? 2 часа назад
Жители остальных регионов России безумно рады!
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922
Шурман Полчаса назад
Круто , красивые поезда , интерьер лучше чем я видел где либо . Молодцы , жаль у нас так не могут сделать , вторые по понтам это казахи :) но как говориться Казах без понтов ? Это без понтовый Казах :)
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2k
Lexx Час назад
Нахрена её провели через Савёловскую, если на соседней Менделеевской и так переход на кольцевую линию.
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465
Олег Lexx Минуту назад
не путай бкл и кольцевую
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1k
GoInDown 2 часа назад
Как говорится "Рад, но не от всего сердца" Я из Волгограда)
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
В Киеве последнюю станцию открыли ещё при Кучме (а строить начали ещё при СССР)
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