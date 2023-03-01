В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию метро

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Это самое протяженное в мире метрокольцо - 70 км с 31 станцией.
Открылись последние 9 станций - на северо-восточном, восточном и южном участках БКЛ. На линии будут работать около 100 современных поездов "Москва-2020".
Главные преимущества БКЛ:
- улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области;
- уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 - на МЦК, 8 - на МЦД-1 и МЦД-2;
- пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день;
- БКЛ разгрузит Кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и дороги;
- возможность развивать прилегающие территории;
- создано больше 6 тысяч рабочих мест для обслуживания линии.
Первые 5 дней вход на станции БКЛ будет бесплатным.
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