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«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро

«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро

Автор:
14 августа 2023 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Метро   Москва   американец   маяковская   метрополитен   
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А одну из станций он назвал «прекраснейшей в мире».

Гражданин США оказался в московском метро и удивился: нет бомжей и наркоманов, никто не пытается ограбить или избить. Везде чисто и дежурят полицейские. А потом приехал на «Маяковскую» и назвал её «прекраснейшей станцией в мире».

Здесь так чисто, так красиво, вы никогда ничего подобного не увидите в Нью-Йорке, - заявил американец.

Ну и для сравнения - то самое метро Нью-Йорка. Конечно, не как в фильме «Джокер»:

Зато жизненно:

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Метки: Видео   Метро   Москва   американец   маяковская   метрополитен   
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18  комментариев
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ruslan d Час назад
Ну нашли что сравнивать , Нью-Йоркская подземка изначально не строилась как произведение искусства
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0
Art Полминуты назад
Ну пусть он проедет по остальной России, без дорог и тёплых туалетов. Поймёт вместо чего построено метро в столице.
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1k
Николай 48 минут назад
да я каждый раз сам оболдеваю от Столичного метро, хотя первый раз в нем ездил еще лет в 5)))))
раньше когда еще бардак был, я много и по тонелям гулял. Московское метро впечатляет в любом случае.
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7k
ekarataev 56 минут назад
Наше метро - не только про искусство и архитектуру. Это еще и геология + палеонтология. На той же Маяковской стойки отделаны родонитом, это полудрагоценный поделочный камень, его в перстни - кулоны - серьги и прочие колье вставляют.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Погоняло PAPIRUS, наверное, не совсем подходящее. Более уместным было бы BERESTA.
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