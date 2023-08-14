«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро

А одну из станций он назвал «прекраснейшей в мире».
Гражданин США оказался в московском метро и удивился: нет бомжей и наркоманов, никто не пытается ограбить или избить. Везде чисто и дежурят полицейские. А потом приехал на «Маяковскую» и назвал её «прекраснейшей станцией в мире».
Здесь так чисто, так красиво, вы никогда ничего подобного не увидите в Нью-Йорке, - заявил американец.
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Ну и для сравнения - то самое метро Нью-Йорка. Конечно, не как в фильме «Джокер»:
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Зато жизненно:
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раньше когда еще бардак был, я много и по тонелям гулял. Московское метро впечатляет в любом случае.