«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро

Гражданин США оказался в московском метро и удивился: нет бомжей и наркоманов, никто не пытается ограбить или избить. Везде чисто и дежурят полицейские. А потом приехал на «Маяковскую» и назвал её «прекраснейшей станцией в мире».

Здесь так чисто, так красиво, вы никогда ничего подобного не увидите в Нью-Йорке, - заявил американец.