Батагай — крупнейшая солнечная электростанция за полярным кругом

Солнечная электростанция была введена в эксплуатацию в 2015 году в Якутии.
Особенностью посёлка Батагай является то, что посёлок также обеспечивается электроэнергией и за счёт дизельной электростанции. Из-за географических особенностей солнечная энергетика не может покрыть полностью потребности жителей в электроэнергии, но может снизить нагрузку на дизельную электростанцию. Батагайская СЭС обеспечивает электроэнергией около 120 домовладений, а также объекты социальной инфраструктуры.
Электростанция заработала 23 июня 2015 года.
Одной из причин открытия солнечной электростанции стала удалённость посёлка. Расходы на доставку топлива для дизельной станции слишком высоки.
Благодаря СЭС Батагай в год экономится порядка 300 тонн дизельного топлива.
В настоящее время рассматриваются проекты строительства и других мощных СЭС за полярным кругом.
На СЭС Батагай было использовано 3360 поликристаллических панелей.
Срок эксплуатации СЭС Батагай составляет более 25 лет.
Солнечная электростанция в поселке Батагай (Республика Саха) — была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный объект солнечной энергетики.
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