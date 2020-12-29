Батагай — крупнейшая солнечная электростанция за полярным кругом

Особенностью посёлка Батагай является то, что посёлок также обеспечивается электроэнергией и за счёт дизельной электростанции. Из-за географических особенностей солнечная энергетика не может покрыть полностью потребности жителей в электроэнергии, но может снизить нагрузку на дизельную электростанцию. Батагайская СЭС обеспечивает электроэнергией около 120 домовладений, а также объекты социальной инфраструктуры.