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Батагай — крупнейшая солнечная электростанция за полярным кругом

Батагай — крупнейшая солнечная электростанция за полярным кругом (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Батагай   гелиоэнергетика   солнечные электростанции   солнечные электростанции России   энергетика Якутии   якутия   
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Солнечная электростанция была введена в эксплуатацию в 2015 году в Якутии.

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Метки: Батагай   гелиоэнергетика   солнечные электростанции   солнечные электростанции России   энергетика Якутии   якутия   
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