В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху

Фермер из якутского села Оймякон с очень суровым климатом, Николай Атласов, показывает, как всё это выглядит.
Николай - бывший золотоискатель и инженер, которому уже за 70, и он держит приусадебное хозяйство в Оймяконе. Этой зимой, как ожидается, температура опустится ниже минус 60 °C.
Поэтому фермер Николай Атласов уже начал защищать свое маленькое стадо из пяти коров от экстремальных температур: надел на каждую самодельные треугольные бюстгальтеры.
Каждый раз, когда они идут на водопой этой зимой, коровы одеты в свои сибирские лифчики. Местные жители рассказывают, что сделаны такие бюстгальтеры из овчины или заячьего меха: обычно это капюшоны от старых пальто, отлично подходящие для решения важной зимней задачи.
Прикрепляют такое "бельишко" длинными ремнями вокруг тела. "Главное, чтобы животное было в тепле. Коров одевают, когда температура опускается до минус 30 - 35 градусов. Они не носят никакой другой одежды - только бюстгальтер".
"Так проводят зиму якутские коровы - наши кормилицы, - говорит местный житель Семен Сивцев, снимавший будни села. - Вот они ждут своей очереди, старшая пьет первой".
По словам жителей Оймякона, бюстгальтер защищает нежную кожу вымени и сберегает до двух литров молока на корову.
Оймякон считается самым холодным постоянно заселенным селом на планете, которое известно как Полюс холода. Самая низкая официально зарегистрированная температура здесь была минус 67,7 °C, в 1933 году, но местные жители говорят, что в январе 1924 года было минус 71,2 °C!
Замечательное видео показывает тех самых морозостойких коров в бюстгальтерах с меховой или шерстяной подкладкой...
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 невероятных фото из заснеженного Норильска
- Якутянка спустя год повторила своё знаменитое зимнее фото и рассказала, как добиться такого эффекта
- Якутская зима 2020-2021: мороз, охота и красивые девушки
- "Хопоо" - инновационный костюм для самых лютых морозов
- Якутские детки пригласили Ди Каприо обливаться с ними на морозе
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
- Вань, а Вань, а о чём ты сейчас думаешь?
- О том же, о чём и ты.
- Вечно ты только об этом и думаешь!