В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху

Каждый раз, когда они идут на водопой этой зимой, коровы одеты в свои сибирские лифчики. Местные жители рассказывают, что сделаны такие бюстгальтеры из овчины или заячьего меха: обычно это капюшоны от старых пальто, отлично подходящие для решения важной зимней задачи.