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В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху

В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 00:56
Сообщество : Жить в России
Метки: зима   климат   коровы   лифчик   мороз   россии   сибирь   якутия   
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Фермер из якутского села Оймякон с очень суровым климатом, Николай Атласов, показывает, как всё это выглядит.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зима   климат   коровы   лифчик   мороз   россии   сибирь   якутия   
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7  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот бы девки тоже на улице в мороз в одних лифчиках ходили бы,коровы в шоке были
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14k
Ego sum qui sum 40 минут назад
В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху
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5k
SR Час назад
Victoria’s Secret. Твоё вымя - лучшее...
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7k
ГородДомов Час назад
эти тёлки точно рады !
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10k
Великий Кормчий Час назад
Если честно, я ожидал увидеть нечто другое...
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9k
ss Великий Кормчий 57 минут назад
Лето. Ночь. Одурманивающий запах степной травы. В стогу свежескошенного сена лежат Маня с Ваней и любуются звёздным небом. Маня спрашивает Ваню:
- Вань, а Вань, а о чём ты сейчас думаешь?
- О том же, о чём и ты.
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