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Археологи нашли самый древний инструмент

Археологи нашли самый древний инструмент (5 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Израиль   археологи   археология   древний инструмент   наука   находка   орудия труда   раскопки   
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Израильские археологи обнаружили самый древний из известных инструментов, когда-либо сделанных человеком - очнее, его предками. Возраст грубого скребка из доломита ученые оценили в 350 тысяч лет. Самый старый из найденных ранее древних инструментов имел возраст в 200 тысяч лет, а вид Homo Sapiens появился только 300 тысяч лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   археологи   археология   древний инструмент   наука   находка   орудия труда   раскопки   
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12k
Corvus Corax 51 минуту назад
Швырнулся кто-то булыжником, кусок откололся, вот и вся "обработка"... Я таких "инструментов" много видел...
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2k
Агасфер 12 минут назад
А недалеко от этой пещеры находятся известный монастырь Кармелитов и пещера Илии пророка. Судя по количеству презервативов и шприцов у входа в пещеру им пользовались уже в начале нашей эры
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1k
Валерий Полчаса назад
У меня во дворе целый КаМАЗ таких артефактов.
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