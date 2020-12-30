Археологи нашли самый древний инструмент

Хотя данная технология достаточно проста, говорят ученые, тот факт, что на этой стадии развития человечества у нее не было аналогов, делает ее открытием мирового значения. Согласно гипотезе исследователей, орудие использовалось для обработки шкур животных, однако для чего именно предназначались выделанные шкуры - для изготовления одежды или для других целей - ученые пока не знают. "У нас еще остался ряд нерешенных вопросов", - говорит Шимельсмитц.

Ранее ученые находили орудия и более ранних эпох, однако они предназначались для битья или толчения - то есть, для работы, трбующей вертикальных движений. Доломитовый скребок предназначен для более тонких манипуляций и требует горизонтальных движений руками, и эта разница принципиальна.

Находка позволяет человечеству подробнее познакомиться со своими доисторическими предками и открывает для ученых возможность оценить, "как когнитивные и моторные функции человека эволюционировали со временем, став важнейшим феноменом человеческой культуры до сего дня" и дав шанс развивать сельское хозяйство, производство продовольствия, стационарные жилища, хранилища, в итоге, обеспечивая постоянное усложнение социальной и экономической структуры".