Археологи нашли самый древний инструмент

Израильские археологи обнаружили самый древний из известных инструментов, когда-либо сделанных человеком - очнее, его предками. Возраст грубого скребка из доломита ученые оценили в 350 тысяч лет. Самый старый из найденных ранее древних инструментов имел возраст в 200 тысяч лет, а вид Homo Sapiens появился только 300 тысяч лет назад.
Археологи из Израиля обнаружили древнейшее из известных орудий труда, изготовленных предками человека. Сделанный из булыжника инструмент обнаружен в пещере Табун на севере Израиля. По мнению исследователей, он был изготовлен на 50 тысяч лет раньше появления Homo Sapiens.
Ранее ученые предполагали, что подобные орудия предки современного человечества научились изготавливать лишь 200 тысяч лет назад. Это грубое подобие скребка для "аккуратного выскабливания". Точное предназначение орудия до сих пор неизвестно.
Ранее ученые предполагали, что подобные орудия предки современного человечества научились изготавливать лишь 200 тысяч лет назад. Это грубое подобие скребка для "аккуратного выскабливания". Точное предназначение орудия до сих пор неизвестно.
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Пещеру Табун на горе Кармель рядом с Хайфой впервые исследовала британский археолог Дороти Гаррод в 1920-х годах. Считается, что это одно из самых древних мест обитания людей. Судя по результатам раскопок, предки людей жили здесь еще 500 000 лет назад. Именно здесь были найдены первые свидетельства умения древних гоминидов использовать и контролировать огонь.
Скребок, сделанный из минерала доломита, был откопан еще в 1960-х, однако из-за его простой формы и грубой обработки поначалу археологи не поняли, что он подвергался обработке. Позднее ученые из Института археологии Зинмана Университета Хайфы изучили его еще раз. Судя по едва заметным следам обработки, они пришли к выводу, что камень был обработан и использовался для скобления. Это было историческое открытие.
"Эта технология стала активно использоваться гораздо позднее, около 200 тысяч лет назад", - рассказал участник исследования, археолог Рон Шимельмитц. - Эта находка - свдетельство того, что данная технология появилась враспоряжении гоминидов на самой ранней стадии развития".
"Эта технология стала активно использоваться гораздо позднее, около 200 тысяч лет назад", - рассказал участник исследования, археолог Рон Шимельмитц. - Эта находка - свдетельство того, что данная технология появилась враспоряжении гоминидов на самой ранней стадии развития".
Хотя данная технология достаточно проста, говорят ученые, тот факт, что на этой стадии развития человечества у нее не было аналогов, делает ее открытием мирового значения. Согласно гипотезе исследователей, орудие использовалось для обработки шкур животных, однако для чего именно предназначались выделанные шкуры - для изготовления одежды или для других целей - ученые пока не знают. "У нас еще остался ряд нерешенных вопросов", - говорит Шимельсмитц.
Ранее ученые находили орудия и более ранних эпох, однако они предназначались для битья или толчения - то есть, для работы, трбующей вертикальных движений. Доломитовый скребок предназначен для более тонких манипуляций и требует горизонтальных движений руками, и эта разница принципиальна.
Находка позволяет человечеству подробнее познакомиться со своими доисторическими предками и открывает для ученых возможность оценить, "как когнитивные и моторные функции человека эволюционировали со временем, став важнейшим феноменом человеческой культуры до сего дня" и дав шанс развивать сельское хозяйство, производство продовольствия, стационарные жилища, хранилища, в итоге, обеспечивая постоянное усложнение социальной и экономической структуры".
Ранее ученые находили орудия и более ранних эпох, однако они предназначались для битья или толчения - то есть, для работы, трбующей вертикальных движений. Доломитовый скребок предназначен для более тонких манипуляций и требует горизонтальных движений руками, и эта разница принципиальна.
Находка позволяет человечеству подробнее познакомиться со своими доисторическими предками и открывает для ученых возможность оценить, "как когнитивные и моторные функции человека эволюционировали со временем, став важнейшим феноменом человеческой культуры до сего дня" и дав шанс развивать сельское хозяйство, производство продовольствия, стационарные жилища, хранилища, в итоге, обеспечивая постоянное усложнение социальной и экономической структуры".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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