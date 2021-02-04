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Кладоискатель нашел статуэтку с короны Генриха VIII, утраченной 400 лет назад

Кладоискатель нашел статуэтку с короны Генриха VIII, утраченной 400 лет назад (5 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: генрих 8   клад   кладоискатель   корона   металлодетектор   металлоискатель   находка   редкая находка   
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Англичанин Кевин Дакетт, который любит погулять с металлоискателем по полям в родном графстве Нортгемптоншир, сделал поразительное открытие. На поле недалеко от Маркет-Харборо он нашел блестящую статуэтку высотой примерно 6 см. Сначала Дакетт решил, что это смятая упаковочная фольга, но затем понял - нет, что-то гораздо более ценное!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: генрих 8   клад   кладоискатель   корона   металлодетектор   металлоискатель   находка   редкая находка   
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Serg2001 Час назад
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DrKlizmi Час назад
Отмыл статуэтку? Так вроде такие находки не моют и не чистят. Или это только у нас. Да и вообще сильно похоже на 3.1415926...
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