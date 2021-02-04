Кладоискатель нашел статуэтку с короны Генриха VIII, утраченной 400 лет назад

Корона, о которой идет речь, была утрачена в 1649 году. Считается, что ее уничтожили по приказу Оливера Кромвеля после отмены монархии и казни Карла I. Из короны извлекли 344 драгоценных камня и распродали их по частям, а саму корону переплавили на монеты. Но, по-видимому, кто-то украл золотую фигурку короля и спрятал ее.