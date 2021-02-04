Кладоискатель нашел статуэтку с короны Генриха VIII, утраченной 400 лет назад

Англичанин Кевин Дакетт, который любит погулять с металлоискателем по полям в родном графстве Нортгемптоншир, сделал поразительное открытие. На поле недалеко от Маркет-Харборо он нашел блестящую статуэтку высотой примерно 6 см. Сначала Дакетт решил, что это смятая упаковочная фольга, но затем понял - нет, что-то гораздо более ценное!
Предмет находился в дыре, поросшей корнями дерева, не очень глубоко. Услышав истошный вопль металлодетектора, Кевин поспешил вытащить находку, а затем по цвету и по весу понял, что это чистое золото.
Дальше - больше. Отмыв дома фигурку, мужчина увидел буквы "SH". Конечно, он не сразу понял, насколько ценная вещь оказалась у него в руках. Но в Великобритании есть закон о сокровищах, в соответствии с которым любая находка подобного рода должна обязательно отправляться на изучение специалистами, и Кевин последовал букве закона. Благодаря этому удалось выяснить истинное происхождение необычной золотой фигурки.
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Специалисты полагают, что это статуэтка когда-то украшала собой центральную часть роскошной короны короля Генриха VIII, перешедшей затем к его преемникам. А изображает она Генриха VI, причисленного к лику святых. Всего на короне было три фигурки королей из чистого золота с эмалевыми вставками - Эдмунда, Эдуарда Исповедника и Генриха VI (этими фигурками по велению Генриха VIII, известного иконоборца, заменили изображения распятого Христа).
Реплика короны Генриха VIII, восстановленная в 2012 году по портрету Карла I (1631 г.)
Корона, о которой идет речь, была утрачена в 1649 году. Считается, что ее уничтожили по приказу Оливера Кромвеля после отмены монархии и казни Карла I. Из короны извлекли 344 драгоценных камня и распродали их по частям, а саму корону переплавили на монеты. Но, по-видимому, кто-то украл золотую фигурку короля и спрятал ее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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