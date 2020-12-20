Якутские дети, играющие на улице при -48 удивили британцев

Когда в России наступают морозы и детей отпускают со школы, начинаются они, суровые зимние игры. Ведь только наши дети могут и мороженое поесть и на карусели покататься несмотря на минусовую температуру.
Видео с ребятишками, играющими на улице в -48 тут же стало вирусным. Теплолюбивые иностранцы несколько опешили от такого.
Это и не удивительно, ведь средняя температура зимой в Англии около +6, это, конечно, если не считать Кембридж. Там столбики термометров опускаются и до -14!
В Dailymail даже статью по этому поводу написали, правда, не забыли упрекнуть русских, что они безответственно относятся к бродячим животным.
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>>англо-саксов запретили рабство? Мне кажетсо, это где-то 1800-й год, и
>>ещё лет 30-40 это доходило до колоний. То есть грубо говоря когда
>>Гитлер родился, англо-саксы уже не имели рабов лет 100 на материке и
>>50 лет в колониях. Не говоря уже о том, что у них не было принято
>>отрубать рабам руки.
Да Миха (ничего что так фамильярно?) да конечно подскажу
до 1968 года в США были таблички только для белых
и в пентагоне в два раза больше туалетов чем нужно
потому что цветные не должны ссатья рядом с нормальными белыми людьми
у меня две специальности "аникейщик" (ну компьюторщик широкого профиля) и водитель гусенечного транспорта
я с утра как положено пошел проверить машину
и ударил кувалдой по пальцу который вылез из гусенецы и его нужно было поправить
угадайте что с ним слчилось?
да.. он сломался
то же блин такая история....
ужас... короче там попал в переплет в драку в местном кабаке
и женщина медсестра мне помогла ну и роман случился
а потом я узнаю что она замужем
и муж ну он в курсе всего просто он пока не в городе
и когда я увидел чувак которы с утра переламывает ружье и вставляет охотнисьи патроны (с тяжёлой пулей) я понимал что это мне предназначается
но я ошибся...эта пуля была для кабанчика
но потом мне сказал этот человек (это был брат женщины с которой я жил) тебе нужно уехать
да сам в курсе )))
мне дали алмаз
ну просто когда уезжал мне его сунули в карман
-А на таможне проблем не будет?
-А кто тебя проверять будет ты же не кокс везешь не парся
к местным ювелирам обращался
-ну огранить его тысяч 90
а так ну если так ну за 15 000 возмем
я пока не продал его ))))
-50 я не застал, я застал -49
и это было легче чем -19 около набережной реки Десна (я из Брянска)
ну вот за металл не берись голой рукой и все норм будет
и минус 49 как минус 15 у нас в Брянске
ну вот такой парадокс
я думал я буду там мерзнуть... нет... все норм было
ну за исключением того что металл при минус 50 себя странно ведет... ломается в руках )))
-50 я не застал, я застал -49"
===============
-49 летом?!
ну как они делали
если раб-негр не вырабатывает план
то сначала отрубали руку его ребенку
когда руки у детей раба заканчивались, просто покупали нового раба
И вот сейчас, в 2020-м году от рождества христова, в самый разгар короновируса и перед новым годом, тебя вдруг пропёрло насчёт Гитлера и британских рабов? Будешь столько курить, к тебе придёт не дед Мороз, и даже не Йоулупукки. К тебе придёт белочка. Белая горячка.
ну у них будет охота для джентельменов на детей и женщин
ребенок 5 долларов
женщина 20 долларов
ну в Тасмании и в Австралии они же так делали?
Am Dm E
А я как был, так и остался [мат].
F E
Мечта мечтавшим: всем британским подданным
F E
Ядерный устроить гриб над Лондоном...
.
Небо-небо синее как глобус,
Океан Индийский или Атлантический...
А я скоро, очень скоро [мат],
Не на самом деле, а метафизически.