Якутские дети, играющие на улице при -48 удивили британцев

Когда в России наступают морозы и детей отпускают со школы, начинаются они, суровые зимние игры. Ведь только наши дети могут и мороженое поесть и на карусели покататься несмотря на минусовую температуру.

0 Источник: Видео с ребятишками, играющими на улице в -48 тут же стало вирусным. Теплолюбивые иностранцы несколько опешили от такого.

Это и не удивительно, ведь средняя температура зимой в Англии около +6, это, конечно, если не считать Кембридж. Там столбики термометров опускаются и до -14!



0 Источник: Dailymail даже статью по этому поводу написали, правда, не забыли упрекнуть русских, что они безответственно относятся к бродячим животным.

Но нас заинтересовала именно реакция на мороз: 0 Источник:

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Русскоязычные пользователи, конечно, молчать не стали: 0 Источник: