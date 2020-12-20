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Якутские дети, играющие на улице при -48 удивили британцев

Якутские дети, играющие на улице при -48 удивили британцев (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   иностранцы о России   комментарии   мороз   улица   якутия   
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Когда в России наступают морозы и детей отпускают со школы, начинаются они, суровые зимние игры. Ведь только наши дети могут и мороженое поесть и на карусели покататься несмотря на минусовую температуру.

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Метки: видео   дети   иностранцы о России   комментарии   мороз   улица   якутия   
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17  комментариев
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3k
aleksei Полчаса назад
Очень большую роль играет влажность, в Британни она очень высокая, поэтому -20 там будут ощущаться гораздо неприятние, чем -40 при низкой влажности
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−10
Vovka 20 минут назад
>>Михаил Vovka Полминуты назад Не подскажешь, в каком году у
>>англо-саксов запретили рабство? Мне кажетсо, это где-то 1800-й год, и
>>ещё лет 30-40 это доходило до колоний. То есть грубо говоря когда
>>Гитлер родился, англо-саксы уже не имели рабов лет 100 на материке и
>>50 лет в колониях. Не говоря уже о том, что у них не было принято
>>отрубать рабам руки.

Да Миха (ничего что так фамильярно?) да конечно подскажу
до 1968 года в США были таблички только для белых
и в пентагоне в два раза больше туалетов чем нужно
потому что цветные не должны ссатья рядом с нормальными белыми людьми
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−10
Vovka 23 минуты назад
я был там как механик ну был транспорт вездеход гусенечный
у меня две специальности "аникейщик" (ну компьюторщик широкого профиля) и водитель гусенечного транспорта

я с утра как положено пошел проверить машину
и ударил кувалдой по пальцу который вылез из гусенецы и его нужно было поправить

угадайте что с ним слчилось?

да.. он сломался
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8k
Кыся 24 минуты назад
Температура на улице -48, температура мороженого -10. Они просто греются!
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−10
Vovka Полчаса назад
еще в Якутии я чуть не женился
то же блин такая история....
ужас... короче там попал в переплет в драку в местном кабаке
и женщина медсестра мне помогла ну и роман случился
а потом я узнаю что она замужем
и муж ну он в курсе всего просто он пока не в городе
и когда я увидел чувак которы с утра переламывает ружье и вставляет охотнисьи патроны (с тяжёлой пулей) я понимал что это мне предназначается

но я ошибся...эта пуля была для кабанчика
но потом мне сказал этот человек (это был брат женщины с которой я жил) тебе нужно уехать

да сам в курсе )))
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−10
Vovka 38 минут назад
еще подарок из Якутии
мне дали алмаз
ну просто когда уезжал мне его сунули в карман
-А на таможне проблем не будет?
-А кто тебя проверять будет ты же не кокс везешь не парся
к местным ювелирам обращался
-ну огранить его тысяч 90
а так ну если так ну за 15 000 возмем

я пока не продал его ))))
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−10
Vovka 41 минуту назад
я был там... правда не долго и летом
-50 я не застал, я застал -49
и это было легче чем -19 около набережной реки Десна (я из Брянска)
ну вот за металл не берись голой рукой и все норм будет
и минус 49 как минус 15 у нас в Брянске

ну вот такой парадокс
я думал я буду там мерзнуть... нет... все норм было
ну за исключением того что металл при минус 50 себя странно ведет... ломается в руках )))
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9k
Типа граф Vovka Полчаса назад
Я всегда говори , что влажность при холоде очень влияющий фактор !
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7k
Агент Безопасной Национальности Vovka 23 минуты назад
"я был там... правда не долго и летом
-50 я не застал, я застал -49"
===============
-49 летом?!
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−10
Vovka 49 минут назад
еще... ну вот все [мат] на Гитллера, а он просто копировал с ангосаксов
ну как они делали

если раб-негр не вырабатывает план
то сначала отрубали руку его ребенку

когда руки у детей раба заканчивались, просто покупали нового раба
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141
Михаил Vovka 23 минуты назад
Не подскажешь, в каком году у англо-саксов запретили рабство? Мне кажетсо, это где-то 1800-й год, и ещё лет 30-40 это доходило до колоний. То есть грубо говоря когда Гитлер родился, англо-саксы уже не имели рабов лет 100 на материке и 50 лет в колониях. Не говоря уже о том, что у них не было принято отрубать рабам руки.
И вот сейчас, в 2020-м году от рождества христова, в самый разгар короновируса и перед новым годом, тебя вдруг пропёрло насчёт Гитлера и британских рабов? Будешь столько курить, к тебе придёт не дед Мороз, и даже не Йоулупукки. К тебе придёт белочка. Белая горячка.
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563
фхранцуз 51 минуту назад
начинается клюква стереотипная...
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−10
Vovka фхранцуз 48 минут назад
почему ключква... ну все же было
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−10
Vovka 54 минуты назад
Если пустить британцев в Якутию они всех убьют

ну у них будет охота для джентельменов на детей и женщин
ребенок 5 долларов
женщина 20 долларов

ну в Тасмании и в Австралии они же так делали?
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−10
Vovka 55 минут назад
Я вспоминаю: ты тогда училась в колледже...
Am Dm E
А я как был, так и остался [мат].

F E
Мечта мечтавшим: всем британским подданным
F E
Ядерный устроить гриб над Лондоном...
.
Небо-небо синее как глобус,
Океан Индийский или Атлантический...
А я скоро, очень скоро [мат],
Не на самом деле, а метафизически.
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