Почему коты так любят портить рождественские ёлки?

Если крутые мужики не смотрят на взрывы, то крутые котики не смотрят на сваленные ими ёлки.
«Наташа, вставай, мы там все уронили», — это увлекательный квест, который регулярно проходят многие кошатники. Но раз в году у хозяев пушистиков настает особенно хлопотная пора — их котики открывают талант дровосека, и зоной повышенной опасности становится уголок с новогодней елкой.
Конечно, явление это не повальное (простите за каламбур). Вряд ли Мурзики и Барсики спят и видят, как бы насолить хозяину в праздники. Просто ёлка пробуждает в мяукающей братии рефлекс, который работает просто: вижу дерево — залезаю на него. Учитывая, что ёлка в доме — явление неординарное, котик попросту не может устоять перед зовом природы.
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Тем более, новогоднее дерево так красиво украшено! Всё сияет, мигает, мерцает — как перед этим устоишь? Охотничий инстинкт так и требует разорвать всю мишуру, сожрать весь дождик и разбить все игрушки. А если котик юн и впервые видит праздничное убранство в доме, то вероятность елочной диверсии увеличивается в разы! Любознательной зверушке надо обязательно выяснить: это еда? Игрушка? Новая когтеточка?
В процессе, разумеется, пушистый балбес остаётся разочарован: выясняется, что мишура на елке мало того, что невкусная, так еще и опасная для жизни, а большое дерево, которое выглядит более чем надёжно, валится на раз два. Хозяев же ждёт, как минимум, уборка, а как максимум — поиски работающего ветеринара в суетные запойные времена.
Избежать лишней головной боли в праздник просто: продумайте безопасный вариант установки елки, не вешайте мишуру, дождик и серпантин. А ещё можете побрызгать дерево ароматическим маслом с запахом цитрусовых — его пушистые не любят. Или накидайте под ёлку кожурки от съеденных мандаринок — и убирать ничего не придётся, и дерево останется в целости и сохранности.
А можно пойти на более радикальные меры: прикрепить ёлку к потолку или запереть её в клетку, чтоб уж наверняка.
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