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Сообщество Без кота и жизнь не та 751 пост • 344 подписчика подписаться
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Почему коты так любят портить рождественские ёлки?

Почему коты так любят портить рождественские ёлки? (7 фото)

Автор:
02 января 2021 10:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: елка   животные   забавно   кот   кот уронил елку   факты   фото   
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Если крутые мужики не смотрят на взрывы, то крутые котики не смотрят на сваленные ими ёлки.
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Метки: елка   животные   забавно   кот   кот уронил елку   факты   фото   
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