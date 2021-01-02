Почему коты так любят портить рождественские ёлки?

Конечно, явление это не повальное (простите за каламбур). Вряд ли Мурзики и Барсики спят и видят, как бы насолить хозяину в праздники. Просто ёлка пробуждает в мяукающей братии рефлекс, который работает просто: вижу дерево — залезаю на него. Учитывая, что ёлка в доме — явление неординарное, котик попросту не может устоять перед зовом природы.