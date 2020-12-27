От Бэтмена до Тора: супергеройские наряды для кошек

Оставив работу учителя, Фреди (Fredi), именно так зовут мастера, создающего геройские костюмы, попробовал свои силы в нескольких направлениях, в том числе он занимался ремонтом мотоциклов, прежде чем полностью погрузиться в кошачью моду.



«Эту идею с костюмами подкинули мне мои кузины, любящие кошек, тогда я подумал, что это весьма странно», — рассказал бывший школьный учитель, ставший портным.