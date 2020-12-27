От Бэтмена до Тора: супергеройские наряды для кошек

Этот котэ превратился в мурлыкающего героя, одетого как Кэтмен, ой-ой, как Бэтмен.
Кроме того, животное было наряжено в персонажа из вселенной Marvel Тора и ряд других супергеройских костюмов.
К 39 годам дизайнер смог построить достаточно процветающий бизнес, создавая одежду для кошек в своей мастерской, расположенной неподалёку от Джакарты, Индонезия.
«За ними забавно наблюдать, когда они наряжены в костюмы», — говорит индонезиец.
«За ними забавно наблюдать, когда они наряжены в костюмы», — говорит индонезиец.
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Оставив работу учителя, Фреди (Fredi), именно так зовут мастера, создающего геройские костюмы, попробовал свои силы в нескольких направлениях, в том числе он занимался ремонтом мотоциклов, прежде чем полностью погрузиться в кошачью моду.
«Эту идею с костюмами подкинули мне мои кузины, любящие кошек, тогда я подумал, что это весьма странно», — рассказал бывший школьный учитель, ставший портным.
«Эту идею с костюмами подкинули мне мои кузины, любящие кошек, тогда я подумал, что это весьма странно», — рассказал бывший школьный учитель, ставший портным.
И тем не менее позже он всё же основал свою деревенскую мастерскую в Богоре, к югу от столицы Джакарты.
Сейчас же 39-летний мужчина поставляет сшитые на заказ наряды владельцам домашних животных, обожающих своих четырёхлапых друзей, которые хотят одеть своих пушистых малышей как-то необычно — от супергероев до других косплей-персонажей и медсестёр.
И мы считаем, что Фреди действительно знает толк в хорошем костюме для кошек — им с ним повезло.
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