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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2020 г

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2020 г (51 фото)

Автор:
31 декабря 2020 20:17
Метки: Юмор.   иллюстраторы   картины   коты   художник   
368
51
Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор.
Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Если уже что-то было, то не серчайте, такие картинки можно глянуть ещё разок.
С Новым Годом!
Здоровья, счастья и удачи в новом году!
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Метки: Юмор.   иллюстраторы   картины   коты   художник   
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18k
Jānis Bērziņš 7 часов назад
Очень приятно и внушает надежду на адекватность белорусского народа по поводу того, что змагарская мразь потерпела неудачу. Лукашено не Лукашенко, важно лишь одно - утырки со своей неонацистской "погоней" получили по зубам! С уважением из Латвии.
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1k
Имбецыл 2 часа назад
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
А тут даже автора представлять не нужно:
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17k
Alf 6 часов назад
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
Тоже красивые в добавку:
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