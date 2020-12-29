Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу

Кто-то тяготеет к классической акварели, кто-то отдаёт предпочтение современному искусству, есть любители скульптуры и люди, любящие исполнительское искусство. Каким бы ни было искусство, всегда найдутся люди, которые его ценят.



Поэтому неудивительно, что время от времени в Интернете появляются необычные творческие вещи. Например, этот особый коврик — детализированный, тщательно вырезанный прямо на полу. Этот замечательный коврик стал вирусным в Интернете благодаря своей уникальности: он получил в Facebook более 3,7 тыс. лайков и более 13 тыс. репостов.



Люди обычно представляют себе коврики лежащими на полу, но эта испанская художница удивил мир тем, что вырезала коврик на полу.