Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу

«Красота в глазах смотрящего» — это высказывание прекрасно отражает всю идею искусства.
Кто-то тяготеет к классической акварели, кто-то отдаёт предпочтение современному искусству, есть любители скульптуры и люди, любящие исполнительское искусство. Каким бы ни было искусство, всегда найдутся люди, которые его ценят.
Поэтому неудивительно, что время от времени в Интернете появляются необычные творческие вещи. Например, этот особый коврик — детализированный, тщательно вырезанный прямо на полу. Этот замечательный коврик стал вирусным в Интернете благодаря своей уникальности: он получил в Facebook более 3,7 тыс. лайков и более 13 тыс. репостов.
Люди обычно представляют себе коврики лежащими на полу, но эта испанская художница удивил мир тем, что вырезала коврик на полу.
Поэтому неудивительно, что время от времени в Интернете появляются необычные творческие вещи. Например, этот особый коврик — детализированный, тщательно вырезанный прямо на полу. Этот замечательный коврик стал вирусным в Интернете благодаря своей уникальности: он получил в Facebook более 3,7 тыс. лайков и более 13 тыс. репостов.
Люди обычно представляют себе коврики лежащими на полу, но эта испанская художница удивил мир тем, что вырезала коврик на полу.
Коврик был создан Сельвой Апарисио (Selva Aparicio) из Испании. Она работает между городами и континентами, от Испании, где она родилась, до США. У неё за плечами целый список выставок, при этом Newcity Art даже отметил её наградой, назвав женщину художником, который стал прорывом 2020 года.
Природа является большим источником вдохновения для её творческого процесса, поэтому ковёр был вырезан на дубовом полу.
Природа является большим источником вдохновения для её творческого процесса, поэтому ковёр был вырезан на дубовом полу.
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Апарисио черпает вдохновение в природе, а также в связи между жизнью и смертью. По этой причине её работы оказывают как мгновенный эффект, так и имеют более глубокий смысл. По её словам, коврик, вырезанный на дубовом полу, называется «Воспоминания детства» («Childhood Memories») и был создан в 2017 году. Она заявила, что произведение искусства «покрывает и обнажает, травмирует и свидетельствует».
Интернет-пользователи сразу влюбились в детализированный дизайн и впечатляющие навыки художницы, которые она продемонстрировала при создании сего завораживающего коврика.
Интернет-пользователи сразу влюбились в детализированный дизайн и впечатляющие навыки художницы, которые она продемонстрировала при создании сего завораживающего коврика.
Коврик, безусловно, впечатляет, люди в Facebook хвалят его за детали и масштаб. Тысячи пользователей поделились этим постом, тем самым поддержав художницу — действительно реальное доказательство того, что искусство во всех его формах умеет оказывать влияние на массы.
Творчество не знает границ, о чём свидетельствует данный резной коврик.
Творчество не знает границ, о чём свидетельствует данный резной коврик.
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