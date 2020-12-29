FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2094 поста • 386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу

Художница вырезала коврик прямо на деревянном полу (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 11:50
Сообщество : Искусство
Метки: Ковер   дерево   искусство   показалось   работа с деревом   резьба по дереву   фотография   
712
5
«Красота в глазах смотрящего» — это высказывание прекрасно отражает всю идею искусства.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Ковер   дерево   искусство   показалось   работа с деревом   резьба по дереву   фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Vacony 2 часа назад
как испортить дубовый пол ... глава 1...
капец... удачи в уборке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Нечаинка 18 минут назад
Аааа, уголки подвернуты, и даже не расправить. Где моя валерьянка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
555
Вадим Полчаса назад
"Как ходить", "безные пятки", "после уборки превратится в говно". Тоже была такая первая мысть. Но. Залить каким-нибудь полиэфиром, лаком, компонентным клеем чтобы получить "глубину". и сверху обычным лаком половым. Всё. Ровно, красиво, дооооорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Атомный Крот 41 минуту назад
Как арт-объект - отлично.

Но как элемент интерьера - неее. Ходить по нему, а потом занозы постоянно выдергивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos 45 минут назад
Такой ковёр лучше смотрится на стене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шлагбаумэн 47 минут назад
Бедные пятки ходящего по этому шедевру. Я в детстве от паркета (советского) столько заноз всадил, ух... Вот она расковыряла верхний защитный слой, а про защитное покрытие забыла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Вл@димирЪ Час назад
И как по этому коврику ходить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей Вл@димирЪ 3 минуты назад
Зато не скользко, не упадёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св 2 часа назад
у меня младший брат в 6 лет решил заняться таким же творчеством по свежеокрашенному полу(тогда полы красили или линолеум стелили).Был выпорот папенькой и отдан в секцию спортивной гимнастики.
-Художником так и не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Резьба по дереву здорового человека
Резьба по дереву здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
ЮрГен 2 часа назад
Вот что значит человеку нечем заняться!!! Труд кропотливый, но совершенно бесполезный...Несколько генеральных уборок, да и просто одна влажная уборка и превратится сия красота в, простите, гавно...У меня был знакомый, который сотворил себе в квартире пол из фанеры. Отшлифовал и с помощью школьного выжигателя и морилки такой "ковёр" сделал по полу, что по нему ходить-то было как-то не прилично. Но несколько слоёв лака всю эту красоту сберегали. Жалко, что было это ещё в СССР и запечатлеть и сохранить сие чудо не было возможности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Симпатично, но не практично.
Чем только от безделья не страдают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
художница вырезала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks! Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks! Когда талант превращает дерево в пластилин Когда талант превращает дерево в пластилин Великолепная скульптура Ольги Зиемской «Неподвижность в движении» Великолепная скульптура Ольги Зиемской «Неподвижность в движении» Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку В инстаграмме набирает популярность хештег "Woodporn" В инстаграмме набирает популярность хештег "Woodporn" Как предметы врастают в деревья Как предметы врастают в деревья
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

798191



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
26
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
1
61
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
75
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
Превратите свою Mazda Miata в гоночный автомобиль Alfa Romeo 1930-х годов с помощью этого комплекта
0
2
Превратите свою Mazda Miata в гоночный автомобиль Alfa Romeo 1930-х годов с помощью...
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#интересны#коты#истории#пандемия#дети#подарки#сша
#интересно#животные#люди#Юмор#авто аварии#китай#прикол#картинки#россии#подборки
#юмора#приколы#Новым годом#дтп#прикольные#рождество#авария дня#креатив#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться