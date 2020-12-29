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Эпические скульптуры из бороды

Эпические скульптуры из бороды (46 фото)

Автор:
29 декабря 2020 10:09
Сообщество : Искусство
Метки: Исайя Уэбб   борода   волосы   искусство   креатив   фото   
57
46
Господин невероятная борода, который также известен некоторыми как Исайя Уэбб, совершенствует свои навыки разработок бороды с 2012 года, так что сейчас он на вершине укладки своих волос.
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Метки: Исайя Уэбб   борода   волосы   искусство   креатив   фото   
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2  комментария
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26k
Игорь 39 минут назад
совершенствует свои навыки разработок бороды с 2012 года, так что сейчас он на вершине укладки своих волос.
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Пожалуй это вершина развития нашей цивилизации! Зачем нам покорять горизонты науки и космоса? Вот наша цель....
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271
Георгий Павлович 4 минуты назад
Эпические скульптуры из бороды
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Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Когда безумная фантазия художника сталкивается с серой повседневностью Когда безумная фантазия художника сталкивается с серой повседневностью Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Японская художница превращает камни в милейших животных Японская художница превращает камни в милейших животных Украинская художница вручную расписывает стеклянную посуду Украинская художница вручную расписывает стеклянную посуду Украинский художник миксует персонажей Ренессанса и современность Украинский художник миксует персонажей Ренессанса и современность
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