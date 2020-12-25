20 шедевров от редисочных скульпторов

Пандемия ковида подкосила даже ежегодную резьбу по корнеплодам: в 2020-м впервые за последние 120 лет мексиканский город Оахака остался без легендарной местной Ночи редиса - La Noche de Rábanos. А ведь каждый год под Рождество, 23 декабря, центр города переливался всеми оттенками малины и фуксии, а воздух наполнялся острыми ароматами...
Зародилась эта традиция в конце XIX века, когда мексиканские фермеры впервые начали вырезать фигуры из редиски, чтобы привлечь покупателей на рождественскую ярмарку в Оахаке. 23 декабря 1897 года тогдашний президент муниципалитета Франсиско Васконселос организовал первый конкурс среди садоводов-художников.
Наиболее традиционные мотивы - это Рождество, Дева Мария Гваделупская, люди, животные, кухня и ремесла Оахаки.
В наши дни участники редисочного буйства фантазии (а их бывает и более ста, возрастом от шести лет) соревнуются в нескольких категориях. Они вырезают из редиски причудливые фигуры и формы, а потом собирают из них праздничные сцены, воссоздают в редисе известные произведения искусства и вообще развлекаются как могут.
Чтобы вырастить редис нужного размера, его сильно удобряют и подкармливают, а потом специально оставляют в земле после сбора урожая. Есть его, конечно, уже не стоит, а для резьбы - самое то.
Раньше редис для ежегодного конкурса выращивали в одной долине рядом с Оахакой, однако по мере роста города корнеплодов стало мало. И муниципальные власти выделили еще один участок специально для выращивания высокохудожественного редиса.
Дева Мария Гваделупская - покровительница Мексики. По преданию, Дева Мария впервые явилась Хуану Диего, новообращенному ацтеку, 9 декабря 1531 года в виде беременной местной девушки на холме Тепейяк. Она обратилась к Хуану на местном языке и сказала ему, что Она – Мать Всемогущего Бога, и попросила его обратиться к епископу для того, чтобы возвести на месте явления церковь в Ее честь, чтобы там Она могла утешать всех скорбящих... Сегодня этот храм - сама посещаемая, после Ватикана, католическая святыня на Земле.
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