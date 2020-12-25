20 шедевров от редисочных скульпторов

Дева Мария Гваделупская - покровительница Мексики. По преданию, Дева Мария впервые явилась Хуану Диего, новообращенному ацтеку, 9 декабря 1531 года в виде беременной местной девушки на холме Тепейяк. Она обратилась к Хуану на местном языке и сказала ему, что Она – Мать Всемогущего Бога, и попросила его обратиться к епископу для того, чтобы возвести на месте явления церковь в Ее честь, чтобы там Она могла утешать всех скорбящих... Сегодня этот храм - сама посещаемая, после Ватикана, католическая святыня на Земле.