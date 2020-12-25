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20 шедевров от редисочных скульпторов

20 шедевров от редисочных скульпторов (24 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 07:34
Сообщество : Искусство
Метки: дева мария   искусство   мексика   редис   резьба   рождество   фестивали   
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Пандемия ковида подкосила даже ежегодную резьбу по корнеплодам: в 2020-м впервые за последние 120 лет мексиканский город Оахака остался без легендарной местной Ночи редиса - La Noche de Rábanos. А ведь каждый год под Рождество, 23 декабря, центр города переливался всеми оттенками малины и фуксии, а воздух наполнялся острыми ароматами...

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Метки: дева мария   искусство   мексика   редис   резьба   рождество   фестивали   
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nobody® Полчаса назад
Хорошего человека редиской не назовут
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