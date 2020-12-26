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Литовец ваяет скульптуры из мусора в стиле "стимпанк"

Литовец ваяет скульптуры из мусора в стиле "стимпанк" (17 фото)

Автор:
26 декабря 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Артурас Тамашаускас   интересно   искусство   литва   металлолом   скульптор   творчество   художники   
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Литовский художник Артурас Тамашаускас создает скульптуры из металлолома. Он собирает ненужную технику, металлическую посуду, детали - и превращает их в изящные вещицы, достойные художественной галареи. Его работы участвовали в выставках в Германии, Франции, США, Польше, Австралии, Китае.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Артурас Тамашаускас   интересно   искусство   литва   металлолом   скульптор   творчество   художники   
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3  комментария
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1k
Олег 2 часа назад
Очень понравилось. С удовольствием рассматривал каждую фигуру, пытаясь угадать знакомые элементы.
Люблю творчество в таком стиле, вот только достойные работы попадаются не часто. Спасибо автору.
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4k
Vadim 8 минут назад
Прикольно.
Тут ещё есть:
https://www.artmajeur.com/arturas-tamasauskashttps://www.artmajeur.com/arturas-tamasauskas
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102
Sergel Fman 14 минут назад
Лягушка и пингвин самые классные...)))
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