Литовец ваяет скульптуры из мусора в стиле "стимпанк"

Литовский художник Артурас Тамашаускас создает скульптуры из металлолома. Он собирает ненужную технику, металлическую посуду, детали - и превращает их в изящные вещицы, достойные художественной галареи. Его работы участвовали в выставках в Германии, Франции, США, Польше, Австралии, Китае.
Лягушонок Рико
Рико сделан из деталей от старого мопеда: туловище - бывший бак, задние лапы - механизм пееключения передач, а передние - части руля.
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Сом
Рыба сделана из деталей стиральной машины, мотоциклетного фонаря и металлическихдеталей от клюшек для гольфа.
Журавль
На журавля пошли самые разные детали: разнообразные антенны, старые ключи, детали от саксофона и даже гинекологические инструменты.
Рыцарь ночи
Скульптура собрана, в основном, из различных частей двигателей мотоциклов и велосипедов.
Улитка
Скульптура слелана из чайника, деталей автомобильного двигателя и детского самоката.
Шимпанзе
Обезьяна сделана из разнообразных деталей от мотоцикла и мелких деталей от грузовика.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Люблю творчество в таком стиле, вот только достойные работы попадаются не часто. Спасибо автору.
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