20 малоизвестных фактов об известных фильмах

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1. В фильме "Иллюзия обмана" (2013 г.) Айла Фишер чуть не утонула на глазах у всех актеров и съемочной группы во время съемок сцены с подводным фокусом
В этой сцене героиня Айлы Фишер была прикована цепью и погружена в резервуар с водой. Специальные магнитные цепочки на манжетах должны были позволить ей легко выбраться из пут, однако цепь, проходившая между ногами, нельзя было разорвать, и актриса застряла. По словам Айлы Фишер, съемочная группа не сразу поняла, что происходит: "Все просто думали, что я играю, и играю потрясающе".
2. Флинн Райдер из мультфильма "Рапунцель. Запутанная история" - результат мозгового штурма всех женщин студии "Дисней" и собирательный образ голливудского красавца
Режиссеры Натан Грено и Брайон Ховард дали возможность женщинам сделать выбор, развесив на стенах фотографии самых красивых актеров Голливуда, а затем "слушали и наблюдали". В конце концов оставалось лишь собрать информацию воедино и сделать персонажа именно таким, каким его хотят видеть большинство женщин.
3. Джин Уайлдер прочитал сценарий фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" и согласился сыграть роль только в том случае, если его персонаж сможет, хромая, выйти с фабрики, а затем сделать сальто
Уайлдеру понравился сценарий, но он чувствовал, что чего-то не хватает, и думал, что у него есть идеальное решение: "Если я сыграю эту роль, я хочу выйти с тростью, будто с моей ногой что-то не в порядке, медленно спуститься по лестнице, а затем споткнуться, начать падать, перекатиться через голову и встать на ноги как ни в чем не бывало, чтобы все смеялись и аплодировали". Его доводы были просты: "Я знал, что с этого момента никто не узнает, лгу я или говорю правду".
4. В фильме "Оно 2" для съемок сцены в ванной было израсходовано 5 000 галлонов фальшивой крови. Это рекордный показатель
Чтобы снять сцену правильно, актрисе Джессике Честейн пришлось купаться в детском бассейне, заполненном фальшивой кровью, которая к тому же была холодной.
5. Изначально Шрек был вылеплен по образу и подобию актера Криса Фарли, который должен был его озвучивать и даже записал большую часть материала. Но актер умер в декабре 1997 года
Крис Фарли успел записать около 85% своих реплик. Сначала была мысль, что оставшиеся 15% кто-то сымитирует, изобразив голос Фарли, но затем создатели фильма позвали на озвучку Майка Майерса. Шрек Криса и Шрек Майка - два совершенно разных персонажа, как и Крис и Майк - два совершенно разных человека. Персонаж и даже сценарий в итоге были переписаны под нового актера, и получился тот Шрек, которого мы все знаем.
6. Сильвестр Сталлоне хотел, чтобы в "Рокки IV" сцены на ринге выглядели максимально реалистично, и дал указание Дольфу Лундгрену бить его по-настоящему
После удара в грудь Сталлоне пришлось девять дней провести в отделении интенсивной терапии. По словам врачей, один из апперкотов Лундгрена был настолько мощным, что "попал в ребра и ударил в сердце через грудную клетку".
7. В фильме ужасов "Кэндимен" 1992 года Тони Тодду пришлось набить рот настоящими пчелами
Чтобы пчелы не заползли в горло, актер надел специальную капу, но избежать парочки укусов ему все равно не удалось. Это тот случай, когда искусство потребовало жертв.
8. Шер не собиралась сниматься в фильме "Mamma Mia! 2". Ее поставили перед фактом
Вот что рассказывала певица по этому поводу: "Я никогда за всю свою жизнь ничего не планировала. Так было и в этом случае. Я не просила об участии в фильме. Мой друг Ронни Мейер (тогдашний президент Universal Studios) позвонил и сказал: "Ты снимаешься я в Mamma Mia!", а потом повесил трубку".
9. Фильм "Клеопатра", снятый в 1963 году, был одним из самых дорогих фильмов в истории кино
Первоначальный бюджет составлял 5 миллионов долларов, но по прошествии двух лет картина все еще не была закончена, и в нее продолжали вкладывать деньги, что по сегодняшним меркам составляет более 370 миллионов долларов.
Фильм чуть не обанкротил студию 20th Century Fox. Съемки начались в сентябре 1960 года, но два года спустя он еще не был закончен, и исполнительный директор Fox Дэррил Ф. Занук сказал, что стоимость фильма составила 35 миллионов долларов, хотя позже стало известно, что истинная цифра ближе к 44 миллионам долларов".
Фильм чуть не обанкротил студию 20th Century Fox. Съемки начались в сентябре 1960 года, но два года спустя он еще не был закончен, и исполнительный директор Fox Дэррил Ф. Занук сказал, что стоимость фильма составила 35 миллионов долларов, хотя позже стало известно, что истинная цифра ближе к 44 миллионам долларов".
10. Для съемок в фильме "Звезда родилась" Брэдли Купер провел шесть месяцев с репетитором по диалекту, пытаясь подражать голосу Сэма Эллиотта, не зная точно, будет ли Эллиот играть роль его брата
Брэдли Купер работал над голосом своего персонажа по четыре часа каждый день. Когда Сэм Эллиот согласился сняться в фильме, Купер отреагировал так: "Слава богу, он сказал "да", иначе мне пришлось бы все переписать. Шесть месяцев работы над моим голосом пошли бы насмарку".
11. Продюсером "Дневников принцессы" была легендарная певица Уитни Хьюстон
А продолжение фильма было написано в соавторстве с Шондой Раймс.
12. В "Рождественской песне Маппетов" Майкл Кейн, чтобы сыграть Скруджа, представлял, будто Маппеты - настоящие люди и он играет в труппе Королевского Шекспировского театра
Перед съемками режиссер Брайан Хенсон встретился с Майклом Кейном, чтобы обсудить, как актеру изобразить Скруджа в фильме. Кейн сказал: "Я собираюсь сыграть роль так, будто я работаю с Королевской Шекспировской труппой. Я не буду моргать. Я не буду делать ничего "маппетовского", будто вокруг меня нет марионеток".
13. Джейсон Стэтхем чуть не утонул на дне Черного моря во время "Неудержимых 3"
Стэтхем чуть не столкнулся со смертью, когда актеры фильма снимали трюк с участием грузовика на берегу Черного моря в Болгарии. Оказывается, неисправные тормоза и падение в океан на глубину примерно 20 метров - не самая лучшая в мире комбинация.
14. В фильме "Мстители: Финал" сцена смерти Тони Старка была снята без предварительных репетиций, как импровизация
Том Холланд рассказал в интервью, что в этот момент на съемочной площадке были только несколько человек: Кевин Файги (президент Marvel), братья Руссо (режиссеры), Дон Чидл, Гвинет Пэлтроу, Роберт Дауни-младший и он сам. Они пришли на съемочную площадку и получили общее представление о том, что будет сниматься: "Нам вроде как сказали, что должно было случиться - или что они хотели, - а затем мы просто импровизировали". По мнению актера, это действительно интересный способ снять такую ключевую сцену.
15. Роль Брюса Уиллиса в "Крепком орешке" сначала была предложена 73-летнему Фрэнку Синатре. По контракту ее должны были предложить Синатре, потому что он снялся в "приквеле" фильма
В 1968 году Фрэнк Синатра снялся в фильме "Детектив", снятом по одноименной книге. Более десяти лет спустя было опубликовано продолжение этой книги, которое послужило источником вдохновения для фильма 1988 года "Крепкий орешек"! Что технически делало фильм сиквелом "Детектива" с Синатрой, и по контракту Синатра имел первоочередное право на роль. В то время ему было уже 73 года, так что от участия в фильме он любезно отказался.
16. Во время съемок Африканской королевы" (1951 г.) все присутствующие (включая Кэтрин Хепберн) заболели дизентерией из-за употребления зараженной воды
Все они приняли огромные меры предосторожности, чтобы не заболеть - пили только бутилированную воду, кипятили ее, обрабатывали специальными таблетками для очистки воды. Однако все равно переболели почти все...
17. ...Кроме Хамфри Богарта и режиссера "Африканской королевы" Джона Хьюстона. Просто потому, что эти двое на съемочной площадке не пили ничего, кроме скотча
Об этом рассказал сам режиссер в своей автобиографии.
18. Стэнли Кубрик уничтожил почти весь реквизит и декорации из фильма "Космическая одиссея 2001 года", чтобы его больше никто не мог использовать
Модель одного из шаттлов, которую снимали в этом фильме, была продана на аукционе в 2015 году за 344 000 долларов. Купила ее Академия кинематографических искусств и наук, а высокая цена объясняется тем, что это почти единственное, что осталось от реквизита "Космической одиссеи". Говорят, Стэнли Кубрик уничтожил почти весь реквизит, декорации, модели и костюмы, чтобы их нельзя было использовать в других постановках, "менее значимых, чего его картина".
19. В "Возвращении Бэтмена" Мишель Пфайффер буквально запечатали в костюм Женщины-кошки с помощью вакуума, и актрисе было очень трудно в нем двигаться и дышать
Позже Мишель описывала процесс облачения в костюм буквально с содроганием. Сначала ее припудрили, затем помогли натянуть весь этот латекс, а потом убрали лишний воздух - это была, по сути вакуумная упаковка. Сверху еще нанесли силиконовое покрытие для пущей красоты и блеска. Носить все это на себе было страшно тяжело, а маска просто душила.
20. В фильме "Фокус-покус" главная роль едва не досталась Леонардо Ди Каприо, но он был занят в съемках других известных фильмов
Режиссер Кенни Ортега рассказал о том, как Лео пришел на прослушивание: "Это был самый искренний, самый сосредоточенный и в то же время дикий ребенок. Он чувствовал себя неловко и сказал: "Мне дико неудобно, потому что я занят еще в двух фильмах и не хочу вас подводить". В итоге Ди Каприо снялся в картинах "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грейпа", что привело его к первой номинации на "Оскар". А главную роль в фильме "Фокус-покус" получил Омри Кац.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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