20 малоизвестных фактов об известных фильмах

Уайлдеру понравился сценарий, но он чувствовал, что чего-то не хватает, и думал, что у него есть идеальное решение: "Если я сыграю эту роль, я хочу выйти с тростью, будто с моей ногой что-то не в порядке, медленно спуститься по лестнице, а затем споткнуться, начать падать, перекатиться через голову и встать на ноги как ни в чем не бывало, чтобы все смеялись и аплодировали". Его доводы были просты: "Я знал, что с этого момента никто не узнает, лгу я или говорю правду".