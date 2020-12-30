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20 малоизвестных фактов об известных фильмах

20 малоизвестных фактов об известных фильмах (20 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 15:08
Сообщество : Кино
Метки: интересные факты   кадры со съемок фильмов   познавательно   про кино   сцены   факты о кино   фильмы   
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   кадры со съемок фильмов   познавательно   про кино   сцены   факты о кино   фильмы   
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4  комментария
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Kostick 39 минут назад
черное море - океан? может читать нннада, а не копипастить? м?
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Свирепый Бамбр 21 минуту назад
А че, железный чел умер?
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198
Soloma Свирепый Бамбр 16 минут назад
Они убили его, Билли...
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198
Soloma Свирепый Бамбр 16 минут назад
Они убили его, Билли...
(с)
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