FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6511 постов • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В центре Грозного боевик напал на полицейских

В центре Грозного боевик напал на полицейских (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   боевики   видео   нападение   стрельбы   чечня   
3283
2
1

По предварительным данным, убиты двое правоохранителей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   боевики   видео   нападение   стрельбы   чечня   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Феликс Дзержинский Час назад
В центре Грозного, боевик напал на боевиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
255
Миша 18 минут назад
О чём новость? Кто то, кого то убил, почему, за что ... подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются... А что вы думаете об этом? Думаю да, стреляли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
aalexey3 20 минут назад
Нормальные будни туристического кластера...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov Полчаса назад
нужно еще 10005000 миллиардов залить в эту республику и будет все ок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 47 минут назад
неплохие машинки у них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Александр Поляков 49 минут назад
всю родню гнобить. забирать жильё имущество и поражение в правах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 55 минут назад
опять деньги клянчить будут. на похороны, на белые мерседесы родственничкам трупов, на очередную мечеть на месте стрельбы.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
848
Владимир 57 минут назад
"на перекрестке проспектов Путина и Мира, произошла перестрелка" - символизм прямо зашкаливает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
EM Час назад
Интересно, а памятник Путину в Грозном есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Инженер EM 54 минуты назад
В перспективе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex EM 53 минуты назад
Пока нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ALEX EM 44 минуты назад
У Кадырова во дворе его дома стоит памятник Путину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр Час назад
Мало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
elf3399 Час назад
справедливости ради нужно сказать, что в Москве на полицейских нападают(и убивают) не реже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
piharev1 Час назад
нет особого сожаления, все это из серии [мат].ла жаба гадюку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
Alexander Час назад
После стрельбы в центре Грозного умерли двое нападавших и сотрудник полиции. За жизнь ещё одного полицейского продолжают бороться врачи. Об этом сообщил источник Лайфа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
parallax Час назад
Там хрен разберёшь. То ли боевики, то ли разборки тейпов, то ли кровная месть... то ли просто горячая горская кровь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257k
Dionysus Автор поста parallax Час назад
То ли свадьба)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Час назад
"на перекрестке проспектов Путина и Мира"... Другого места не мог найти? Или это было специально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Matambrito Час назад
Боевики, по словам Кадырова, в Чечне давно ликвидированы. А противостояние будет только нарастать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Инженер Matambrito 50 минут назад
Кадырко - договорившийся, зассавший боевик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения В Чечне потребовали извинений от Слепакова перед Россией и Кадыровым В Чечне потребовали извинений от Слепакова перед Россией и Кадыровым Отморозок, избивший бабушку, в тот же день напал на девушку Отморозок, избивший бабушку, в тот же день напал на девушку Мужчина с криком «Я не дам Иисусу умереть» напал на актёра в костюме римского солдата Мужчина с криком «Я не дам Иисусу умереть» напал на актёра в костюме римского солдата Кадыров заставил чеченца, бросившего в парня банку, принести публичные извинения Кадыров заставил чеченца, бросившего в парня банку, принести публичные извинения Видео: мужчина увидел на улице двух "ведьм" и сразился с ними Видео: мужчина увидел на улице двух "ведьм" и сразился с ними
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257869



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
2
183
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
8
46
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
46
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
34
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересны#люди#прикольные#космос#дтп#наука#авто аварии#Познавательные
#юмора#приколы#подборки#аварии#картинки#рождество#кино#природы#разный#авария дня
#интересно#животные#истории#россии#китай#дети#коты#сша#фильмы#еда

На что жалуетесь?

Вернуться