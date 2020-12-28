В центре Грозного боевик напал на полицейских

В центре Грозного, на перекрестке проспектов Путина и Мира, произошла перестрелка, в ходе которой погибли двое полицейских, передает ТАСС.





Подробностей инцидента нет, но очевидно, что боевик первым открыл стрельбу, убив двух правоохранителей. Его ликвидировали ответным огнем.