В центре Грозного боевик напал на полицейских

По предварительным данным, убиты двое правоохранителей.
В центре Грозного, на перекрестке проспектов Путина и Мира, произошла перестрелка, в ходе которой погибли двое полицейских, передает ТАСС.
Подробностей инцидента нет, но очевидно, что боевик первым открыл стрельбу, убив двух правоохранителей. Его ликвидировали ответным огнем.
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Сколько было нападавших, не сообщается. Сейчас на месте перестрелки работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Три человека погибли во время перестрелки в центре Грозного — двое полицейских и один из нападавших pic.twitter.com/LD9fDglDSe— НТВ (@ntvru) December 28, 2020
UPD: "Два вооруженных ножами террориста попытались завладеть оружием сотрудников ППС в центре Грозного. 1 полицейский погиб, 1 пострадал. Нападавшие уничтожены", - сообщил Рамзан Кадыров.
По словам главы Чечни, личности нападавших уже установлены. Это были два брата, которые переехали в Грозный из Ингушетии в 2012 году. До нападения они работали в пекарне.
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