Космонавты на МКС отметили Рождество

Астронавты на Международной космической станции отметили рождество с размахом - открыли праздничную консервированную скумбрию, устроили конкурс рождественских декораций и даже повстречались с Санта Клаусом.
Рождество празднуют не только на Земле, но и в космосе! Астронавты, работающие на МКС, отметили праздник с космическим размахом.
Пять участников 64-й экспедиции на МКС записали обращение, в котором отдали должное "стойкости человеческого духа" в непростое время и пожелали всем, чтобы наступающий год оказался лучше нынешнего.
Не обошлось и без праздничных развлечений. Пилот корабля SpaceX Crew Dragon Виктор Гловер похвастался своими праздничными носками, на которых напечатаны фотографии его родных. Японский космический инженер Соити Ногути поделился с коллегами праздничным блюдом - консервированной скумбрией, сделанной японскими школьницами. Кроме того, астронавты дали сотрудникам Центра управления полетами в Хьюстоне задание - изготовить рождественские украшения для контрольного зала из предметов, находящихся внутри здания. Так они посоревновались с МКС, где украшения делают каждый год - из станционныЭтот своеобразный конкурс поднял настроение не только астронавтам, но и людям на Земле.
Пять участников 64-й экспедиции на МКС записали обращение, в котором отдали должное "стойкости человеческого духа" в непростое время и пожелали всем, чтобы наступающий год оказался лучше нынешнего.
Не обошлось и без праздничных развлечений. Пилот корабля SpaceX Crew Dragon Виктор Гловер похвастался своими праздничными носками, на которых напечатаны фотографии его родных. Японский космический инженер Соити Ногути поделился с коллегами праздничным блюдом - консервированной скумбрией, сделанной японскими школьницами. Кроме того, астронавты дали сотрудникам Центра управления полетами в Хьюстоне задание - изготовить рождественские украшения для контрольного зала из предметов, находящихся внутри здания. Так они посоревновались с МКС, где украшения делают каждый год - из станционныЭтот своеобразный конкурс поднял настроение не только астронавтам, но и людям на Земле.
Кроме того, астронавты получили с Земли хорошие новости: Федеральное управление гражданской авиации заявило, что оно выдало Сатнта Клаусу лицензию, разрешающую полеты в непосредственной близости от МКС, и пообещало, что в порядке ответной любезности Санта непременно заглянет в иллюминатор, пролетая на своей упряжке мимо космической станции.
Носки Виктора Гловера, несомненно, потрясли воображение астронавтов. После этого Соити Ногути предложил всем праздничную баночку скумбрии. Она стала результатом научного проекта двух старшеклассниц из школы Вакаса в городе Обама, в в рамках которого девочки несколько лет изучали космическую пищу, чтобы вывести идеальный рецепт для питания космонавтов во время миссии. Для испытаний она улетела с Ногути на МКС."Это маленькая баночка скумбрии, но гигантский шаг для японских школьниц", - пошутил Ногути.
В рождественкой видеозаписи Гловер отдал должное врачам, медсестрам и другим больничным служащим, которые борются с ковидом на переднем крае.
Руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл с готовностью включился в соревнование рождественских украшений с экипажем МКС.
В заключение праздничных мероприятий, как и было обещано, МКС посетил Санта Клаус. Представители Управения гражданской авиации объявили, что его визит зафиксировала контрольная система NORAD. "Впервые Санта, пользуясь полученной лицензией, посетил окрестности МКС на космических санях с носителем системы Рудольф-ракета!" - объявил представитель управления Стив Диксон, добавив, что был счастлив помочь Санте "принести радость на космическую станцию". "Признаемся, 2020-й год был трудным, и нам не помешает немного новогоднего настроения, которое может принести только Санта", - заявил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Вернувшихся на Землю космонавтов встретили врачи в масках
- Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски
- На МКС планируют отправить двух русских офицеров и блондинку
- Бельгийский мэр извинился за неприличные городские украшения
- Россия, Украина и Беларусь отметили 75-летие победы над нацизмом в условиях изоляции
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
А если буржуев с неё пронесёт, опять нашим страдать!
Что там сейчас ещё трое россиян - тишина.
Астронавты не космонавты.
На.х.у.я нам нужна МКС?