Космонавты на МКС отметили Рождество

Рождество празднуют не только на Земле, но и в космосе! Астронавты, работающие на МКС, отметили праздник с космическим размахом.

Пять участников 64-й экспедиции на МКС записали обращение, в котором отдали должное "стойкости человеческого духа" в непростое время и пожелали всем, чтобы наступающий год оказался лучше нынешнего.

Не обошлось и без праздничных развлечений. Пилот корабля SpaceX Crew Dragon Виктор Гловер похвастался своими праздничными носками, на которых напечатаны фотографии его родных. Японский космический инженер Соити Ногути поделился с коллегами праздничным блюдом - консервированной скумбрией, сделанной японскими школьницами. Кроме того, астронавты дали сотрудникам Центра управления полетами в Хьюстоне задание - изготовить рождественские украшения для контрольного зала из предметов, находящихся внутри здания. Так они посоревновались с МКС, где украшения делают каждый год - из станционныЭтот своеобразный конкурс поднял настроение не только астронавтам, но и людям на Земле.