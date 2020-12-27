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Космонавты на МКС отметили Рождество

Космонавты на МКС отметили Рождество (5 фото + 2 видео)

Автор:
27 декабря 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   астронавты   космос   мкс   новости   праздники   рождество   санта клаус   
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Астронавты на Международной космической станции отметили рождество с размахом - открыли праздничную консервированную скумбрию, устроили конкурс рождественских декораций и даже повстречались с Санта Клаусом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   астронавты   космос   мкс   новости   праздники   рождество   санта клаус   
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7  комментариев
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а кто знает по какому часовому поясу живут на МКС?
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5k
Divergent?!? Ego sum qui sum 2 часа назад
Гринвич. Т.е. по нулевому
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2k
cascha68 6 минут назад
Я так понял, наших не позвали на скумбрию

А если буржуев с неё пронесёт, опять нашим страдать!
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1k
satra 10 минут назад
Такие новости "интересные". Создаётся стойкое ощущение, что на МКС только американцы и японец.
Что там сейчас ещё трое россиян - тишина.
Астронавты не космонавты.
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5k
vitenok Час назад
Новости из МКС всё больше напоминают новости из дурдома. Нам нужно ксюшу- лошадь туда послать. Пусть там какой нибудь космический дом3 организует.
На.х.у.я нам нужна МКС?
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400
Обратная сторона Луны vitenok 49 минут назад
Читай новости роскосмоса
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26k
Snork Snorkoff vitenok Полчаса назад
По большому счету - накуй не нужна. Как-то вдруг выяснилось, что человеку в принципе некуй делать в космосе. Со всеми необходимыми задачами прекрасно справляются железо и электроника. Так что, живые приматы на орбите это по большей части вопрос понтов и престижа.
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