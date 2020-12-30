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Некролог уходящего года: отечественные знаменитости, которых мы потеряли в 2020-м

Некролог уходящего года: отечественные знаменитости, которых мы потеряли в 2020-м (20 фото)

Автор:
30 декабря 2020 13:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   некролог   память   ушли   шоу бизнес   
1278
20

Да, год выдался трудным. По всем параметрам. Многие испытали разные трудности, кому-то пришлось полностью поменять свою жизнь. Но я вам скажу честно - ничто не сравнится с потерей человека, любимого, близкого, того которого ты уважал или восхищался его творчеством и жизненным путем....

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Метки: звезды   знаменитости   некролог   память   ушли   шоу бизнес   
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9k
Антон Семёныч 41 минуту назад
Больше всех жалко. Спасал чужие жизни , а свою не смог. Когда смотрел его последнее видео, где он объявил, что жить ему осталось считанные дни и попрощался со всеми...слёзы градом текли. Нет ничего страшнее, чем знать дату своей смерти и неумолимо к ней приближаться.
Человек был чудеснейший!!! Светлая ему память!
Больше всех жалко. Спасал чужие жизни , а свою не смог. Когда смотрел его последнее видео, где он объявил, что жить ему осталось считанные дни и попрощался со всеми...слёзы градом текли. Нет ничего страшнее, чем знать дату своей смерти и неумолимо к ней приближаться. Человек был чудеснейший!!! Светлая ему память!
Больше всех жалко. Спасал чужие жизни , а свою не смог. Когда смотрел его последнее видео, где он объявил, что жить ему осталось считанные дни и попрощался со всеми...слёзы градом текли. Нет ничего страшнее, чем знать дату своей смерти и неумолимо к ней приближаться. Человек был чудеснейший!!! Светлая ему память!
Ссылка youtu.be
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 11 минут назад
Артисты и люди хорошие.
Нужно чтить их память.
Но напоминать об этом 3 раза за 2 дня считаю уже излишеством.
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37k
FoxGen Час назад
Жаль всех, кроме сами знаете кого.
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2k
Unics FoxGen 50 минут назад
Не знаем..
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