Некролог уходящего года: отечественные знаменитости, которых мы потеряли в 2020-м

Да, год выдался трудным. По всем параметрам. Многие испытали разные трудности, кому-то пришлось полностью поменять свою жизнь. Но я вам скажу честно - ничто не сравнится с потерей человека, любимого, близкого, того которого ты уважал или восхищался его творчеством и жизненным путем....
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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни
Наибольшую известность актрисе принесли роли в кинолентах "Дорогой мой человек", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия".
Андрей Павленко, 42 года, Российский врач-онколог, хирург. Получил широкую известность после того, как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, врач освещал в СМИ ход
Людмила Касьянова, Советская актриса, журналист, телеведущая, искусствовед умерла на 85-м году жизни
Советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, государственный и политический деятель. Последний министр культуры СССР Николай Губенко умер за день до 79-летия
Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ (2012) Данила Перов умер на 52-м году жизни
На 94-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Она снялась боле чем в 60 фильмах, среди которых - "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".
Автор книг для детей и драматург Александр Курляндский умер на 83 году жизни после продолжительной болезни
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Метки: звезды знаменитости некролог память ушли шоу бизнес
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Человек был чудеснейший!!! Светлая ему память!
Нужно чтить их память.
Но напоминать об этом 3 раза за 2 дня считаю уже излишеством.