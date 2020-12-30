Некролог уходящего года: отечественные знаменитости, которых мы потеряли в 2020-м

Да, год выдался трудным. По всем параметрам. Многие испытали разные трудности, кому-то пришлось полностью поменять свою жизнь. Но я вам скажу честно - ничто не сравнится с потерей человека, любимого, близкого, того которого ты уважал или восхищался его творчеством и жизненным путем....