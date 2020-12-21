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Самые красивые пары советских актеров

Самые красивые пары советских актеров (9 фото)

Автор:
21 декабря 2020 19:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   звезды   знаменитости   люди   слава   советские актеры   советское кино   шоу бизнес   
1707
9
Советский Союз обожал их. Они были талантливыми, яркими, кумирами зрителей. Когда они создавали семью, то поклонники были в восторге от того, какой красивый тандем получался из их любимцев.
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Метки: СССР   звезды   знаменитости   люди   слава   советские актеры   советское кино   шоу бизнес   
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Артур Миниахметов 14 минут назад
Для олдфагов. 90% посетителей не знают и половины. Не очень интересный пост.
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