Самые красивые пары советских актеров

Советский Союз обожал их. Они были талантливыми, яркими, кумирами зрителей. Когда они создавали семью, то поклонники были в восторге от того, какой красивый тандем получался из их любимцев.
У них не всегда были самые идеальные отношения, впрочем как у всех нормальных людей. Но мы их знаем и помним как очень красивые гармоничные пары.
Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова
Эти двое поженились в раннем возрасте и прожили вместе тринадцать лет. К сожалению, развелись они в 1963 году и, как и у многих, у них были проблемы бытовые. Денег не хватало, жили в коммуналке. Говорили, что Вячеславу не нравилось, что Нонна то немногое, что было отдавала своим многочисленным родственникам.
К сожалению, их общий ребенок Владимир погиб не дожив и до сорока.
А через долгое время оба актера, которые разошлись не очень мирно, в итоге простили друг друга, Нонна, позвонив Тихонову, сказала: "Прости меня. Ты был и есть самый дорогой человек в моей жизни". Вячеслав в ответ попросил у бывшей жены прощения во время телеэфира.
К сожалению, их общий ребенок Владимир погиб не дожив и до сорока.
А через долгое время оба актера, которые разошлись не очень мирно, в итоге простили друг друга, Нонна, позвонив Тихонову, сказала: "Прости меня. Ты был и есть самый дорогой человек в моей жизни". Вячеслав в ответ попросил у бывшей жены прощения во время телеэфира.
×
Владимир Ивашов и Светлана Светличная
Пара которая прожила вместе долго и счастливо, пройдя через все бытовые неурядицы: они поначалу жили в маленькой комнатке с родителями и сестрой Владимира. Там же родился и их первый сын, а когда пара завела второго ребенка, то им выдали аж двухкомнатную квартиру, по тем временам это было действительно роскошно.
Девяностые семья переживала тяжело - из-за отсутствия работы актеру пришлось пойти работать на стройку, а Светличной в торговлю.
Прожили они вместе тридцать четыре года и в 1995 году Ивашов ушел из жизни из-за обострения язвы желудка.
Девяностые семья переживала тяжело - из-за отсутствия работы актеру пришлось пойти работать на стройку, а Светличной в торговлю.
Прожили они вместе тридцать четыре года и в 1995 году Ивашов ушел из жизни из-за обострения язвы желудка.
Василий Лановой и Ирина Купченко
Один из самых крепких союзов. Они оба прошли через неудачные браки и трагедии (Лановой потерял беременную жену, она погибла в автокатастрофе).
Но союз Ланового и Купченко оказался очень крепким, пара была очень красивая. Однако в 2013 году на их долю выпало еще одно непростое испытание - Сергей, их младший сын, скончался.
Но союз Ланового и Купченко оказался очень крепким, пара была очень красивая. Однако в 2013 году на их долю выпало еще одно непростое испытание - Сергей, их младший сын, скончался.
Александр Абдулов и Ирина Алферова
Долгие пятнадцать лет они считались самой красивой парой советского кинематографа. Александр и Ирина познакомились в театре Ленкома и в 1975 году сыграли свадьбу.
Почему прожив так много лет вместе они развелись - непонятно, ни он, ни она так и не рассказали. Но так или иначе - кадры, где они играют двух влюбленных, все равно трогают до глубины души.
Почему прожив так много лет вместе они развелись - непонятно, ни он, ни она так и не рассказали. Но так или иначе - кадры, где они играют двух влюбленных, все равно трогают до глубины души.
Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова
Тот самый случай, когда от любви до ненависти пара шагов. Ну ненависть - это, конечно, слишком, однако при первой встрече они не очень понравились друг другу. Однако, со временем они, несмотря на то, что были семейными людьми, влюбились друг в друга и поспешили развестись, чтобы начать отношения.
Вместе они были достаточно долго - тридцать семь лет, у них в браке родился сын.
Везде они были вместе, даже прозвище получили - "жареные гвоздики".
Однако Жариков был не самым идеальным мужем - у него были романы на стороне, а незадолго до его смерти выяснилось про наличие у него второй семьи.
Вместе они были достаточно долго - тридцать семь лет, у них в браке родился сын.
Везде они были вместе, даже прозвище получили - "жареные гвоздики".
Однако Жариков был не самым идеальным мужем - у него были романы на стороне, а незадолго до его смерти выяснилось про наличие у него второй семьи.
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева
Бондарчук был женат, когда встретился со Скобцевой. Он не смог долго сопротивляться возникшей любви и развелся с женой, уйдя к Ирине. Ее долго клеймили разлучницей и прочили скорое расставание. Но все оказалось совсем не так - Ирина и Сергей прожили очень счастливую и долгую жизнь вместе, целых тридцать пять лет, до кончины Сергея Бондарчука в 1994 году.
В браке у них родились сын и дочь.
В браке у них родились сын и дочь.
Александр Збруев и Людмила Савельева
Пара актеров познакомилась в "Ленкоме", их роман привел к свадьбе в 1967 году. У Людмилы и Александра родилась дочь Наталья, она, кстати, тоже пробовалась в актерской профессии. Жизнь ее сложилась непросто - у нее была травма головы и после разочарования в любви она так и не создала семью и живет с родителями.
Кстати, еще у Збруева есть и внебрачный ребенок, девочка родилась в результате короткого романа с Еленой Шаниной. Савельева первое время даже не знала, что Александра роман на стороне, но даже когда правда вышла наружу, брак все равно удалось сохранить.
Кстати, еще у Збруева есть и внебрачный ребенок, девочка родилась в результате короткого романа с Еленой Шаниной. Савельева первое время даже не знала, что Александра роман на стороне, но даже когда правда вышла наружу, брак все равно удалось сохранить.
Николай Рыбников и Алла Ларионова
Эта пара советских актеров сошлась не сразу. Сначала Алла была влюблена в него будучи студенткой, но у Николая был роман с другой девушкой. Но когда Алла стала жить с другим актером, Иваном Переверзевым и забеременела от него, то Рыбников решил, что все же влюблен в Ларионову.
И когда выяснилось, что Переверзев обманул и бросил Аллу, женившись на другой, Рыбников не растерялся - признался ей в любви и сделал предложение. Дочь актрисы он удочерил, а потом у них родилась и общая дочь.
Пара прожила вместе тридцать три года, до смерти Николая Рыбникова в 1990 году. Алла пережила мужа на десять лет.
И когда выяснилось, что Переверзев обманул и бросил Аллу, женившись на другой, Рыбников не растерялся - признался ей в любви и сделал предложение. Дочь актрисы он удочерил, а потом у них родилась и общая дочь.
Пара прожила вместе тридцать три года, до смерти Николая Рыбникова в 1990 году. Алла пережила мужа на десять лет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня"
- 10 малоизвестных фактов о советских актерах
- Как сложились судьбы советских детей-актеров
- Райан Рейнольдс сдал тест на коронавирус перед съемками нового фильма
- Знаменитости, которые поменяли фамилии ради карьеры
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...