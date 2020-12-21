Самые красивые пары советских актеров

Эти двое поженились в раннем возрасте и прожили вместе тринадцать лет. К сожалению, развелись они в 1963 году и, как и у многих, у них были проблемы бытовые. Денег не хватало, жили в коммуналке. Говорили, что Вячеславу не нравилось, что Нонна то немногое, что было отдавала своим многочисленным родственникам.

К сожалению, их общий ребенок Владимир погиб не дожив и до сорока.

А через долгое время оба актера, которые разошлись не очень мирно, в итоге простили друг друга, Нонна, позвонив Тихонову, сказала: "Прости меня. Ты был и есть самый дорогой человек в моей жизни". Вячеслав в ответ попросил у бывшей жены прощения во время телеэфира.