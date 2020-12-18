Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского

Константин Хабенский - известный российский актер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда по борьбе с раком. О его личной жизни известно немного. Знаете ли вы, как выглядит и чем занимается его жена?
С первой супругой - Анастасией Смирновой - Константин Хабенский познакомился в кафе. Он увидел красивую девушку и подошел к ней. Уже тогда, в 1999 году, у него были поклонницы, однако Анастасия в их число не входила. Константину все же удалось пригласить юную журналистку на спектакль - так и началась их история любви. В 2000 году Анастасия и Константин поженились, на скромной церемонии присутствовали только близкие друзья. В браке родился сын Иван.
Супруги были счастливы, однако в дверь постучалась беда. У Анастасии обнаружили опухоль мозга. Константин увез супругу на лечение в Лос-Анджелес, однако в 2008 она все-таки скончалась. Ей было 34 года. Болезнь победила, и Константин попрощался с любовью соей жизни.
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После смерти жены Константин впал в тяжелую депрессию. Он продал дом, другое имущество, чтобы расплатиться с долгами за лечение. Внука на воспитание взяла бабушка (мать Анастасии, проживающая в США). Сейчас Иван живет в Барселоне. Родственники регулярно поддерживают отношения. Однако тогда Константин мог общаться с сыном только через интернет. После прощания с супругой Константин организовал фонд по борьбе с раком. Все свои силы он вкладывал в фонд, брался за любые проекты, чтобы справиться с депрессией и накопить денег.
Коллеги по цеху переживали за Константина. СМИ приписывали ему романы со многими артистками, однако слухи актер не комментировал. Затем, в 2010 году, Константина стали часто замечать с Ольгой Литвиновой. Многие думали, что звезды просто дружат, однако именно любовь Ольга вернула Константина к жизни.
Константин никогда не делился подробностями своей личной жизни, поэтому даже друзья актера долго не догадывались, что у него есть отношения. В 2013 Константин и Ольга узаконили свои отношения. Оказалось, что знакомы они были 15 лет, даже когда первая жена Константина была жива, вместе играли в спектакле.
Ольга родилась в 1981 году. Она окончила Школу-студию МХАТ (курс О.Табакова и М.Лобанова) в 2002 году, играла в труппе "Художественного театра". Сейчас она продолжает заниматься актерской деятельностью и воспитывает детей.
38-летняя Ольга Литвинова родила 48-летнему Константину Хабенскому двоих детей. У сына Ивана от первого брака сложились хорошие отношения с новой семьей отца. Мальчик приезжает на летние каникулы и живет вместе с папой.
Личную жизнь супруги не выставляют напоказ, однако у Ольги есть страничка в инстаграме, где она публикует фото с Константином на радость поклонникам
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