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Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского

Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского (8 фото)

Автор:
18 декабря 2020 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Константин Хабенский   актер   звезды   знаменитости   история любви   шоу бизнес   
2099
8
Константин Хабенский - известный российский актер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда по борьбе с раком. О его личной жизни известно немного. Знаете ли вы, как выглядит и чем занимается его жена?
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Метки: Константин Хабенский   актер   звезды   знаменитости   история любви   шоу бизнес   
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6  комментариев
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2k
Денис Час назад
Волею судьбы пересекался с этим ЧЕЛОВЕКОМ в компании . Недолгое ( буквально пару минут ) общение оставило только самые лучшие впечатления о нем . И как артист он мне очень нравится . Константин по праву заслужил быть счастливым . Пускай и путь к этому счастью был , мягко скажем , не легкий .
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409
Роман Минуту назад
ой...а как же мама?
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21k
Vazari 47 минут назад
Человек не афиширует личную жизнь. Абсолютно. Но тебе надо было нарыть эту информацию и запостить тут. Ради чего? Ради пары десятков лайков?
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−117
im240 54 минуты назад
могло быть и хуже..
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9k
Алексей Час назад
Быть добру!
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