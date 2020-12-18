Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского

С первой супругой - Анастасией Смирновой - Константин Хабенский познакомился в кафе. Он увидел красивую девушку и подошел к ней. Уже тогда, в 1999 году, у него были поклонницы, однако Анастасия в их число не входила. Константину все же удалось пригласить юную журналистку на спектакль - так и началась их история любви. В 2000 году Анастасия и Константин поженились, на скромной церемонии присутствовали только близкие друзья. В браке родился сын Иван.