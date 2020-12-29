Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов

Два датских архитектора испытали на прочность оригами-модуль LUNARK, разработанный ими же для космических туристов и миссий астронавтов на Луне. Для этого они решили самостоятельно пожить в "лунных" условиях и полной изоляции. Себастьян Аристотелис и Карл-Йохан Соренсен, сотрудники дизайнерской фирмы SAGA Space Architects, два месяца прожили на севере Гренландии в изоляции, без доступа к смартфонам или интернету.
Себастьян Аристотелис и Карл-Йохан Соренсен, архитекторы из датской компании SAGA Space Architects, в этом году представили миру свое творение - лунный модуль LUNARK. Этот складной оригами-модуль предназначен для будущих поселенцев на Луне, космических туристов, а также миссий астронавтов. Чтобы испытать свое творение, архитекторы решили пожить в нем самостоятельно, на два месяца отправившись в Гренландию.
"Складной" дом LUNARK был вдохновлен оригами - его можно легко развернуть, при этом его объем в сложенном состоянии - 31 кубических метров, в разложенном - 185 кубических метров. Модуль состоит из 328 панелей, соединенных герметичным гибким швом, и весит 1700 кг. Он способен выдержать температуру до -56 °C и ветер скоростью до 88,5 км/ч. Кроме того, на каркасе модуля установлены солнечные батареи, а внутри есть жилые кабины, туалет и вентиляция для удаления запахов.
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Архитекторы два месяца прожили в собственном модуле на севере Гренландии, и главной целью их эксперимента было установить, смогут ли люди, не имеющие специальной подготовки – такие, как они сами, – выжить в суровой среде обитания в ожидании новой эры "космического туризма". Во время эксперимента они жили в полной изоляции, без доступа к интернету или смартфонам. Они также участвовали в других экспериментах в качестве подопытных - например, во время нахождения в модуле исследовали их сон, а еще - они приняли участие в тестировании очков виртуальной реальности.
В начале эксперимента лунный модуль перевезли из Дании на отдаленную Гренландию. Парни развернули конструкцию за день без помощи какой-либо техники, а затем провели внутри почти два месяца - со 2 октября по 30 ноября. С собой у них были спутниковые телефоны, винтовки на случай встречи с хищниками, ноутбук для работы, но без доступа к интернету. С помощью телефонов им нужно было отправлять сообщения техническому директору максимальной длиной 160 символов - а в арктических условиях они могли приходить с задержкой в полчаса.
"Ни я, ни Карл не не могли вносить изменения в программное обеспечение, пока мы жили в модуле. Это мог сделать только наш технический директор - и поэтому, когда нам нужно было внести изменения, мы должны были сообщить ему об этом, а он устранял неполадки. Решение некоторых вопросов заняло бы от 30 до 35 минут в нашем офисе, но здесь это заняло семь дней - да, это было нелегко, но ничего не поделаешь, остается только проявить терпение," - рассказывает один из архитекторов, Себастьян Аристотелис.
Первым делом испытуемые выстроили свой график в модуле так, чтобы у каждого было личное время - один из них вставал и ложился спать раньше другого. Что касается питания, парни каждый день ели и пили одно и то же - горячие порошковые супы, смешанные с растопленным льдом, кофе, холодные протеиновые коктейли и протеиновые батончики. "Каждые 24 часа мы спускались к побережью, рубили лед большим топором, а затем растапливали его, чтобы у нас была вода для питья, приготовления кофе и еды," - продолжает архитектор.
Также внутри модуля спроектирована интересная система освещения - для его освещения использованы лампы с разной теплотой света, чтобы жильцы могли самостоятельно регулировать освещение и не нарушать свои циркадные ритмы. Эти световые панели улучшают качество сна, а также поддерживают благополучное эмоциональное состояние.
В случае чрезвычайной ситуации у каждого из испытуемых было небольшое карманное аварийное устройство. Стоило им нажать на кнопку, устройство могло послать сигнал к эвакуации - правда, спасатели смогли бы добраться до них только за три-четыре дня. Во время эксперимента архитекторам не пришлось пользоваться тревожной кнопкой. Они также не встречались с дикими животными - а лишь видели песцов, зайцев и белого медведя.
После сделанных во время эксперимента наблюдений, компания намерена внести некоторые изменения в дизайн Lunark, чтобы оптимизировать модуль для лунной поверхности - при этом необычную концепцию оригами пообещали сохранить. SAGA Space Architects - одна из нескольких фирм, которые планируют построить жилища для будущих космических туристов и астронавтов на Луне. Сейчас компания разрабатывает ряд космических проектов, в том числе "Марсовую лабораторию".
Один из архитекторов участвует в исследовании виртуальной реальности (VR), которое проводил факультет космоса Датского технического университета
Один из испытуемых засевает водоросли из водорослевого реактора Aliga. Компания Aliga заказала это испытание водорослевого реактора для будущего использования в космическом пространстве
Источник: — переведено специально для fishki.net
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