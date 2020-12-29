Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов

"Ни я, ни Карл не не могли вносить изменения в программное обеспечение, пока мы жили в модуле. Это мог сделать только наш технический директор - и поэтому, когда нам нужно было внести изменения, мы должны были сообщить ему об этом, а он устранял неполадки. Решение некоторых вопросов заняло бы от 30 до 35 минут в нашем офисе, но здесь это заняло семь дней - да, это было нелегко, но ничего не поделаешь, остается только проявить терпение," - рассказывает один из архитекторов, Себастьян Аристотелис.