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Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов

Два архитектора испытали лунный модуль для космических туристов (22 фото)

Автор:
29 декабря 2020 08:30
Сообщество : Космос
Метки: архитекторы   в мире   гренландия   интересно   космос   луна   новости   фото   
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Два датских архитектора испытали на прочность оригами-модуль LUNARK, разработанный ими же для космических туристов и миссий астронавтов на Луне. Для этого они решили самостоятельно пожить в "лунных" условиях и полной изоляции. Себастьян Аристотелис и Карл-Йохан Соренсен, сотрудники дизайнерской фирмы SAGA Space Architects, два месяца прожили на севере Гренландии в изоляции, без доступа к смартфонам или интернету.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитекторы   в мире   гренландия   интересно   космос   луна   новости   фото   
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