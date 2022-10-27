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Почувствуй разницу: съемка луны смартфонами iPhone и Xiaomi

Почувствуй разницу: съемка луны смартфонами iPhone и Xiaomi

Автор:
27 октября 2022 13:31
Метки: видео   зум   интересно   луна   смартфон   сравние   фото   
3981
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1
Сравнение камер смартфонов iPhone и Xiaomi на примере съемки луны. Судя по размеру камеры, у мужчины в руках смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra.

Грета, ты ли это?

Вторая часть видео попахивает обманом... А как считаете вы?

Источник:

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Метки: видео   зум   интересно   луна   смартфон   сравние   фото   
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28  комментариев
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13k
net Час назад
Подловил недавно как парни в открытый космос выходили. На нокиа 3310 сфоткал.
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3k
vasilykopkov 5 минут назад
Ничем не попахивает, все снято как есть.
Просто многие думают, что если айфон - флагман продаж, то он и технологический флагман, а это давно не так.
Плюс к этому китайцы не жмотятся на опции, как Эппл., поэтому при соизмеримой цене девайсов, китаец будет гораздо мощнее и более наворочен.
Да и Андроид давно миновал стадию детских болезней.
По функционалу он ничем не уступает IOS, а кое в чём и превосходит её.
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6k
Ыукп Полчаса назад
Блин, астрономы за звездами наблюдать не могут, если горизонт подсвечен, а тут под фонарём луну фоткают...
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35k
turyst Полчаса назад
Недорогой Блеквью BL8800 pro.

Ноу него другая "фишка".

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1k
Alex Kot 50 минут назад
а по ним звонить можно ещё?
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18k
сергей костюнин 55 минут назад
Всё так и есть ))
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134
Серега 56 минут назад
Сравнивали айфон 11 и сяоми редми ноут 5.Все признали,что качество снимков сяоми лучше.
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33k
a.fey Час назад
Июнь. Луна. Яблофон. Автор я. Не Луны, конечно. Фотографии.
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322
Liberman Час назад
вот все в современных сяоми отлично, но их оболочка - просто выбешивает.
вот из-за их меню я и не покупаю сего чуда.
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5k
Copycat Час назад
ну на ксяоми там явно камера больше чем на айфоне, я первый раз вижу такую
но пока своими глазами не увижу не смогу уверенно сказать могу брата попросить сфотать луну у него "айфон 12 про макс какая то херня"
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Хм, что-то там накрутили)
У меня цифровик с 50х оптическим зумом и стабилизацией, так вот, чтобы, сцуко, луну так легко на вытянутой руке сфоткать без дрожи и "летания" луны по всему дисплею надо постараться ибо далекое расстояние, а тут прям камера сама наводится на луну)) Да и с приближением тут не ладное, если только не оптический+цифровой зум, но тогда о качестве можно молчать. Но то, что камера хорошая это да.
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3k
Vladimir Lysikov 2 часа назад
Китайцы скорей всего "дорисовывают" Луну.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хорошая попытка Сяоми, но, нет
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23k
Serg2001 2 часа назад
Какого видео?!
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Дмитрий

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