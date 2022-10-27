Почувствуй разницу: съемка луны смартфонами iPhone и Xiaomi

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Сравнение камер смартфонов iPhone и Xiaomi на примере съемки луны. Судя по размеру камеры, у мужчины в руках смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra.
Грета, ты ли это?
Вторая часть видео попахивает обманом... А как считаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Просто многие думают, что если айфон - флагман продаж, то он и технологический флагман, а это давно не так.
Плюс к этому китайцы не жмотятся на опции, как Эппл., поэтому при соизмеримой цене девайсов, китаец будет гораздо мощнее и более наворочен.
Да и Андроид давно миновал стадию детских болезней.
По функционалу он ничем не уступает IOS, а кое в чём и превосходит её.
Ноу него другая "фишка".
вот из-за их меню я и не покупаю сего чуда.
А вот то, что в них все отлично - не совсем так. Я вот много лет пользуюсь 4А, много багов, в том числе таких, из-за которых просто невозможно даже на звонок ответить и сбросить, тупо ждешь, когда звонящий сам отобьется и потом ему перезваниваешь. Многие баги разрабы фиксят, конечно. Но все равно их не так мало. И камеры в дешевых моделях не могут похвастаться качеством.
Меня ниже заминусили адепты китайских андроидов
Я ведь написал свое мнение... Лукавить ради плюсов не стану.
Кто-то на эти сяоми дро*ит, кто-то их не любит. А для меня этот аппарат уже больше 6 лет просто рабочий инструмент. Я пережил на нем 3 версии MIUI... Я знаю его хорошо. И еще в семье есть еще сяоми другие, получше моего. Просто потому, что я привык с MIUI оболочке, мне с ней удобно, к другому привыкать и изучать не хочу.
Кому что нравится, кто что может и хочет себе позволит, тот тем и пользуется.
Остальное от лукавого
но пока своими глазами не увижу не смогу уверенно сказать могу брата попросить сфотать луну у него "айфон 12 про макс какая то херня"
Но угол обзора будет... Мда.
Хотя... Если это будет отдельная, специальная камера "телескоп".
У меня цифровик с 50х оптическим зумом и стабилизацией, так вот, чтобы, сцуко, луну так легко на вытянутой руке сфоткать без дрожи и "летания" луны по всему дисплею надо постараться ибо далекое расстояние, а тут прям камера сама наводится на луну)) Да и с приближением тут не ладное, если только не оптический+цифровой зум, но тогда о качестве можно молчать. Но то, что камера хорошая это да.