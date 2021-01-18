105 километров искусства: как выглядит шведское метро, которое расписали знаменитые художники

Немецкий фотограф Дэвид Альтрат решил устранить этот недостаток в 2020 году. "Благо", в мире бушевала пандемия и население Европы находилось на самоизоляции. Но к несчастью для Дэвида, Швеция по особому относилась к запретам, точнее, их там не было вовсе, следовательно, и поток пассажиров никак не изменился. Тогда упорному фотографу пришлось идти другим путем: ему приходилось приезжать в метро за несколько часов до закрытия и дожидаться пока последний человек покинет подземку. Затем Дэвид с часа ночи до 5 утра ездил на такси от станции к станции и получал полную творческую свободу.