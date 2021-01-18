105 километров искусства: как выглядит шведское метро, которое расписали знаменитые художники

Чтобы передать всю красоту этой подземки, фотографу приходилось снимать ночью, когда там не оставалось людей. Стокгольмское метро считается одним из самых красивых в Европе, после московского, разумеется. Впрочем, о вкусах не спорят. Наверняка, кому-то яркие и веселые цвета нравятся больше мраморно-золотого "имперского" блеска.
Известно, что любое место с большим трафиком людей неизбежно становится частью культуры. Это могут быть и парки, и магазины, и автобусные остановки, и, конечно, метро.
Фотографии необычного стокгольмского метро не раз мелькали в СМИ и на "Фишках", однако главный недостаток этих снимков - огромное количество людей, мешающих передать всю ту красоту, к которой приложили руку известные художники.
Фотографии необычного стокгольмского метро не раз мелькали в СМИ и на "Фишках", однако главный недостаток этих снимков - огромное количество людей, мешающих передать всю ту красоту, к которой приложили руку известные художники.
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Немецкий фотограф Дэвид Альтрат решил устранить этот недостаток в 2020 году. "Благо", в мире бушевала пандемия и население Европы находилось на самоизоляции. Но к несчастью для Дэвида, Швеция по особому относилась к запретам, точнее, их там не было вовсе, следовательно, и поток пассажиров никак не изменился. Тогда упорному фотографу пришлось идти другим путем: ему приходилось приезжать в метро за несколько часов до закрытия и дожидаться пока последний человек покинет подземку. Затем Дэвид с часа ночи до 5 утра ездил на такси от станции к станции и получал полную творческую свободу.
План развития стокгольмского метро за 1962 год. И его до сих пор придерживаются
Немного истории. Метрополитен (Tunnelbana) в Швеции появился значительно недавно, в 1950-м году. Он состоит из трех веток и включает 100 станций (в Москве их 234). В городе есть одна главная станция, соединяющая все ветки - T-Centralen. Она была открыта в 1957 году, и ее сразу же принялись украшать местные мастера.
1. T-Centralen
Эта тенденция распространилась на остальные остановки, и в итоге в Стокгольме появилась, как ее называют, самая длинная арт-галерея в мире. На стенах подземки присутствуют не только рисунки, но и фрески, рельефные композиции и даже LED-скульптуры.
Главную станцию на протяжении 40 лет украшали десятки художников. Синюю роспись оформил шведский скульптор и художник Пер Олов Ультведт.
2. Tekniska Högskolan (Технологический Институт)
Эту станцию открыли в 1973 году и назвали в честь Королевского технологического института, к которому, собственно, она и ведет.
Поэтому неудивительно, что в оформлении станции художник Леннат Мёрк обыгрывает тему науки. Стены, потолок украшены скульптурами, посвященными теории гелиоцентризма Коперника, яблоку Ньютона, трудам Леонардо Да Винчи, Кеплера и прочих.
3. Solna Centrum (Центр Сольна)
Станцию открыли в 1975 году, когда в стране шла громкая дискуссия об окружающей среде. Что не могло не отразиться на внешнем облике этой станции. В общем, эта остановка, как говорят, - некий гимн природе. Верхняя часть окрасилась в ярко-оранжевый цвет, который резко контрастирует с нижней частью стен, окрашенную черным и зелеными цветами.
Оформлением занимались художник Карл-Олов Бьорк и скульптор Андерс Оберг
Позднее художники вернулись и добавили деталей в свою работу: силуэты деревьев, деревенские зарисовки, закаты и ноты из песни Вуди Гатри Better World ("Лучший мир").
4. Solna Strand (Пляж Сольна)
Изначально, в 1985 году, когда открыли эту станцию, она носила название "Промышленная зона Вретенс", но в 200-х годах этот район сменил название на Solna Strand. Теперь остановка, с легкой руки собственников недвижимости носит "гордое" название офисного района.
Декорированием занимался шведский скульптор японского происхождения Такаши Нараха.
Декорированием занимался шведский скульптор японского происхождения Такаши Нараха.
Перед входом размещен черный куб, провалившийся под землю. А под землей, на потолке станции, те же самые фигуры уже обернуты в небесный принт.
Задумка автора этого современно искусства заключалась в том, что небо как бы проникает на платформу, а тьма тоннеля пробивается наверх. Композиция носит название Himmelen av kub или "Небо куба".
Задумка автора этого современно искусства заключалась в том, что небо как бы проникает на платформу, а тьма тоннеля пробивается наверх. Композиция носит название Himmelen av kub или "Небо куба".
5. Rådhuset (Ратуша)
Для того, чтобы открыть эту станции пришлось взрывать скалу прямо под зданием мэрии. Платформа находится на острове Кунгсхольмен, и художник Сигвард Олссон решил добавить в оформлении станции декорации из истории города.
Справа не ящики, а окрашенный бетон
Тут из стен торчат "деревянные" ящики для сена, маленькие корзины, а с потолка свисают ботинки.
6. Stadion (Стадион)
Эта станция появилась над стадионом, который был возведен к Олимпийским играм 1912 года. Поэтому нетрудно догадаться, что Игры тут главная тема.
Энно Халлек и Карл Оке Палларп окрасили стены в голубой цвет и поместили радугу, которая как бы держит свод и приглашает к вагонам.
Энно Халлек и Карл Оке Палларп окрасили стены в голубой цвет и поместили радугу, которая как бы держит свод и приглашает к вагонам.
В коридорах можно увидеть много олимпийской и спортивной атрибутики, плакат 1912 года с Олимпийских игр, а также яркие модульные скульптуры.
7. Kungsträdgården (Королевский сад)
Станцию открыли в 1977 году. Она является самой глубокой в Стокгольме - 34 метра от поверхности земли. Для сравнения: самая глубокая станция Москвы (Парк Победы) находится на 84 метрах под землей.
Пока строили эту станцию, оказалось, что здесь, под землей, обитает единственный вид пауков и мха, которые в Швеции больше нигде не встречаются.
На потолке можно заметить красно-белые ремонтные полосы, которые художник Улрик Самюэльсон добавил, чтобы напомнить о пожаре во дворце, на руинах которого в итоге построили парк и сделали общественным местом.
Пока строили эту станцию, оказалось, что здесь, под землей, обитает единственный вид пауков и мха, которые в Швеции больше нигде не встречаются.
На потолке можно заметить красно-белые ремонтные полосы, которые художник Улрик Самюэльсон добавил, чтобы напомнить о пожаре во дворце, на руинах которого в итоге построили парк и сделали общественным местом.
Платформа была названа в честь старого парка, который был известен еще со времен королевских семей. Поэтому оформлении станции использовалась геральдика и средневековые статуи.
8. Tensta (Тенста)
Станция, темой которой называется "Роза для иммигрантов", открыли в 1975 году.
Художница и автор Хельга Хеншен расписала платформу белым цветом, в который добавила стихи и тексты на нескольких языках и иллюстрации к ним с животными и цветами.
В центре платформы можно увидеть семейство пингвинов, а над одной из путей висят таблички со словом солидарность, написанное на 18 языках. В общем, станция призывает всех к миру, толерантности и пониманию друг друга.
9. Thorildsplan (Торильдспан)
Станцию назвали в честь парка, который имя шведского поэта Томаса Торилы. Торильдспан запустили в 1952 году, а оформление растянулось на несколько десятилетий.
В 1975 году скульптор Хак Халтгрен развесил деревянные декорации на тему природы с солнцем и растениями. А в 2008 году художник и иллюстратор Ларс Аррениус покрыл всю платформу голубой плиткой в стиле 8-битных игр. Таким образом, он хотел погрузить пассажиров в мир видеоигр, замостив плиткой переходы, лестницы и даже лифты.
В 1975 году скульптор Хак Халтгрен развесил деревянные декорации на тему природы с солнцем и растениями. А в 2008 году художник и иллюстратор Ларс Аррениус покрыл всю платформу голубой плиткой в стиле 8-битных игр. Таким образом, он хотел погрузить пассажиров в мир видеоигр, замостив плиткой переходы, лестницы и даже лифты.
10. Mörby Centrum (Торговый центр Мёрби)
Конечную станцию красной ветки запустили в 1978 году. Художники Карин Эк и Гёста Вессель хотели придать платформе магический, сказочный вид.
Они сделали так, что своды издалека напоминают снежную пещеру. Чтобы добиться такой иллюзии использовались прожекторы, добавляющие стенам объем и просчитанной покраски.
Они сделали так, что своды издалека напоминают снежную пещеру. Чтобы добиться такой иллюзии использовались прожекторы, добавляющие стенам объем и просчитанной покраски.
11. Odenplan (Оденплан)
"Оденплан" открыли еще в 1952 году, но облагородили ее совсем недавно. В 2017 году к подземке добавился наземный путь метро. Поэтому художники решили подойти к оформлению пересадки творчески.
Над оформлением станции работали 14 художников. но основную лепту внес Дэвид Свенсон. Его композиция под названием "Линия жизни" растянулась на 400 метров и состоит из зигзагообразных LED-полос? которые не только освещают помещение, но и создают иллюзию неба над головой.
Над оформлением станции работали 14 художников. но основную лепту внес Дэвид Свенсон. Его композиция под названием "Линия жизни" растянулась на 400 метров и состоит из зигзагообразных LED-полос? которые не только освещают помещение, но и создают иллюзию неба над головой.
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