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105 километров искусства: как выглядит шведское метро, которое расписали знаменитые художники

105 километров искусства: как выглядит шведское метро, которое расписали знаменитые художники (37 фото)

Автор:
18 января 2021 16:21
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   благоустройство   искусство   метро   станции   стокгольм   художники   швеция   
316
37
Чтобы передать всю красоту этой подземки, фотографу приходилось снимать ночью, когда там не оставалось людей. Стокгольмское метро считается одним из самых красивых в Европе, после московского, разумеется. Впрочем, о вкусах не спорят. Наверняка, кому-то яркие и веселые цвета нравятся больше мраморно-золотого "имперского" блеска.
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Метки: Культура   благоустройство   искусство   метро   станции   стокгольм   художники   швеция   
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680
Весельчак У 2 часа назад
ништяк!
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13k
Мария Коненкова Час назад
Охренительно. С большим вкусном сделано. Красотища.
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17k
SolomonA 2 часа назад
И где там 108 километров искусства? Искусство (если крашенные пещеры можно назвать искусством) только на станциях. А остальное - тоннели - вряд ли расписаны. В общем - необычно, но московское метро красивее.
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