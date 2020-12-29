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Сегодня День памяти великого советского актёра, Фрунзика Мкртчяна

Сегодня День памяти великого советского актёра, Фрунзика Мкртчяна (8 фото + 6 видео)

Автор:
29 декабря 2020 16:33
Метки: кино   легенда   театр   
302
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Его не стало в далеком 1993-м году, он ненадолго пережил Страну в которой стал любимейшим комическим актёром, символом эпохи.. Светлая память!!! Помним и любим.

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Метки: кино   легенда   театр   
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57k
Viktor 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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ЮрийГрамотов Час назад
Сегодня День памяти великого советского актёра, Фрунзика Мкртчяна
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24
Дядя Витя 2 часа назад
Минус большой и жирный! Реклама своему посту на YouTube. А Фрунзик МКРТЧан (пять согласных подряд) достоен уважения и памяти нас ЗРИТЕЛЕЙ.
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3k
Чиуауа Автор поста Lev Asriev 2 часа назад
если тебя так волнует мой пол, то я, как и Россия Слепакова, женщина с х.у.ем.ю если надо вы.ебу тебя не пикнешь!
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6k
Lev Asriev Чиуауа 2 часа назад
Это вместо благодарности? Ошибки в заголовке подтерла под мою диктовку, жертва егэ. Джабраила тоже исправь. Потом будем разбираться, откуда у тебя тяга за мужика комменты писать. Как правило-все идет из детства). Папа никогда не позволял с тобой лишнего, детка?
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Чиуауа Автор поста Lev Asriev Час назад
на х.у.й пошло а? Указал бы достойно на ошибку получил бы благодарность... Как ты дебил в зеркало посмотришь, то и увидишь!
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Lev Asriev Чиуауа Час назад
Понятно. Все-таки без инцеста не обошлось.
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Чиуауа Автор поста Lev Asriev Час назад
хорошо хоть признался.... Сразу заметно!
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