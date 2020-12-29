Сегодня День памяти великого советского актёра, Фрунзика Мкртчяна

Его не стало в далеком 1993-м году, он ненадолго пережил Страну в которой стал любимейшим комическим актёром, символом эпохи.. Светлая память!!! Помним и любим.
1 Фрунзик Мушегович Мкртчян
Не буду расписывать подробности биографии, это можно найти и в Википедии, просто хочу напомнить вам об этом Великом Артисте, который подарил нам много радости и счастья! Светлая Память Вам Мастер!
2 Джибраил "Кавказская пленница"
Родился 4 июля 1930 года в Ленинакане (ныне — Гюмри), Родители работали на текстильном комбинате: отец Мушег табельщиком (затем был осужден за хищение на 10 лет), а мать Санам — посудомойкой в заводской столовой.
4 Джибраил "Кавказская пленница"
5 Айболит 66
6 Мимино
9 Одиноким предоставляется общежитие
11 Приключения Али-бабы и сорока разбойников
13 Суета сует
Авторский пост
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