30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам

Вопрос «Что на 100% портит для вас фильм?» очевидно задел пользователей Reddit за живое — настолько, что собрал более 20 тысяч комментариев. Жалобы на глупых персонажей, на избитые штампы и диалоги, написанные будто для несмышленых малышей, полились рекой: вот только 30 примеров того, что зрители не готовы прощать даже самым топовым фильмам.
"Приходится постоянно держать в руках пульт, чтобы убавлять громкость на абсурдно громкой экшн-сцене, а затем прибавлять на последующем диалоге, который слишком тихий. Меня это на*** достало".
"Когда в фильме нужен некрасивый парень, они нанимают некрасивого парня.
Когда нужна некрасивая девушка, они нанимают привлекательную девушку и одевают ее в мешковатую одежду".
"Искусственный снег и холод, которые вообще ни на что не влияют. Например, в "Игре престолов", где никто на Стене не носит шапки.
А еще когда показывают заснеженную Россию. У нас, вообще-то, еще и лето бывает".
"Когда в экранизацию добавляют любовную линию, которой не было в книге".
"Когда хакеры отрубают инфраструктуру страны за 20 секунд яростного печатания".
"Нет времени, спасайся!", когда очевидно обоим персонажам хватит времени спастись. Еще хуже, когда они минуту или больше спорят об этом, слезно прощаются и сосутся, а потом один из них встает и уходит".
"Агрессивная черная женщина, громкая и неуклюжая толстушка, и, конечно же, маниакальная девушка-мечта. Речь сейчас даже не о феминизме, это просто работа плохого и ленивого сценариста".
"Когда что-то взрывается без всякой на то причины. Например, автомобиль легонько обо что-то стукнулся или просто перевернулся разочек и внезапно взорвался".
"Почти всегда видно, когда актеры таскают фальшивые (в смысле, пустые), чемоданы, и даже пустые чашки кофе. Их тела/мышцы напрягаются совсем иначе. Господи, вы потратили 50 миллионов на фильм, насколько сложно налить что-нибудь в чашку и положить пару кирпичей в чемодан?"
Громкость спецэффектов: 11
Громкость диалога: 3
"Когда главный конфликт фильма строится на чем-то, на что любой разумный человек сказал бы: "Ой, произошло недоразумение", все бы посмеялись и вернулись к своим делам... Но вместо этого начинается запутанная драма".
"Они все мне кажутся кринжовыми, и я предпочитаю подтекст откровенным кадрам голой жопы. Кмк, эротические сцены всегда лишние".
"Когда один персонаж, который является экспертом в своей области, начинает объяснять абсолютно базовые вещи другому персонажу, который тоже эксперт в этой области".
"Когда женщины носят каблуки на протяжении всего экшн-фильма, где они постоянно бегают, и ни разу их не снимают".
"Сцены драк, когда кто-то наносит сокрушительный удар (обычно злодей), но вместо того, чтобы покончить с этим здесь и сейчас и выбить противнику мозги, он начинает болтать, хвастаться или еще как-то вы***ваться. И, упс, драка уже продолжается, как будто ничего и не было..."
"Когда обратный отсчет занимает гораздо больше времени, чем показал таймер. Меня это с ума сводит. Например: до взрыва бомбы 50 секунд. Следует диалог на 30 секунд. Таймер показывает, что осталось 30 секунд. Еще диалог на 40 секунд. На таймере осталось 5. Быстрая остроумная фразочка, бомба обезврежена, и еще секунда осталась".
"Когда очень сильный/умный злодей в финальной битве становится слабым/тупым, чтобы герои смогли его одолеть"
"Троп, когда Америка хорошая, а Россия/Ближний Восток/любой другой е***ый (вставьте существительное) - плохие. Это настолько избитый и бесячий способ потешить свое самолюбие.
Или вот... День Независимости. Люди стреляют в инопланетян из всех видов оружия, а тем хоть бы что... Уилли тупо бьет инопланетянина в скафандре и каким-то образом отправляет его в нокаут?!"
"Когда все, что тебе нужно сделать, это убить босса, и вся его армия тут же погибает. Этот концепт встречается в каждом фильме про нашествие инопланетян или роботов".
"Когда подростки разговаривают как сценаристы, которые пытаются звучать круто. Да никогда в истории человечества два 15-летних подростка не зачитывали друг другу стихи 18-го века в первую же встречу. А еще все эти язвительные комментарии, из-за которых дети кажутся невыносимыми и бесячими, а не умными, как задумывалось. А еще обратите внимание, как каждый умный пятнадцатилетка обязательно слушает музыку, которая была популярна в детстве сценариста, и никогда не слушает музыку, которую... как бы... слушают пятнадцатилетние подростки... как будто сейчас не бывает хорошей музыки.
PS: И все эти саркастичные гении, которые не умеют вести себя в обществе... да-да, 20 лет назад все тащились от доктора Хауса, а теперь можно дать Камбербэтчу какую-нибудь другую роль?"
"Знаю, что это звучит как клише, но — клише. Например, в романтических фильмах. Бизнес-леди не до любви. На Рождество она возвращается в родной дом, потому что что-то случилось, и это может быть последним Рождеством ее родителей. Она встречает парня. Ей некогда наслаждаться жизнью. Родитель умирает. Она понимает, что ей нужно наслаждаться жизнью. Сходится с парнем. Можно предсказать все, что произойдет, потому что сам фильм – клише. Или вот в боевиках. Дай угадаю, X прячется за этой дверью? О, и правда. Подумать только".
"Когда между актерами разница в 20+ лет, и это никак не комментируют. Особенно когда в фильме все притворяются, что актеры примерно одного возраста".
"Мы оба ведущие ученые с большим опытом, но я выгляжу как побитый жизнью ветеран войны, а ты попал сюда прямиком со съемок мюзикла про школьников".
"Когда очевидно, что человек говорит по телефону без собеседника. Он просто произносит заученные фразы, не выжидая достаточно долгих пауз, чтобы ему ответили. А еще меня раздражает, когда тебе по идее показывают запись с камеры наблюдения, а там просто предыдущая сцена из фильма, на которую наложили фильтр".
"Именно неудачный продакт-плейсмент, сам по себе он меня не раздражает. Мне плевать, если персонаж катается на Тойоте или ест пиццу из Pizza Hut. А вот если в фильме есть сцена, где 10 секунд в кадре показывают лого е***ого Bud Light - это меня уже бесит".
"До взрыва бомбы 10 секунд. Герой целую вечность целует и обнимает свою девушку на прощание, и только потом возвращается, чтобы обезвредить бомбу".
"Когда они начинают объяснять план действий, как будто говорят с восьмилеткой. Мне нравятся фильмы, где все просто идет своим чередом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне кажется современный кинематограф, в большей своей части, именно для
,,умственных +/-восьмилеток,, фильмы и снимает))
Целевая аудитория...)
Угу, и как только стали использовать 30% сразу началась сплошная магия и прочее невероятное волшебство.