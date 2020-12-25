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30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам

30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам (31 фото)

Автор:
25 декабря 2020 15:08
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   кино   недостатки фильмов   ошибки в фильмах   сюжетные дыры   фильмы   
533
31

Вопрос «Что на 100% портит для вас фильм?» очевидно задел пользователей Reddit за живое — настолько, что собрал более 20 тысяч комментариев. Жалобы на глупых персонажей, на избитые штампы и диалоги, написанные будто для несмышленых малышей, полились рекой: вот только 30 примеров того, что зрители не готовы прощать даже самым топовым фильмам.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   кино   недостатки фильмов   ошибки в фильмах   сюжетные дыры   фильмы   
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6  комментариев
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7k
costa 39 минут назад
Начните смотреть французские и вообще европейские фильмы. Того же Кустурицу, или некоторые азиатские режисеры - Кар Вая. Вне Голивуда есть замечательное кино где не всегда добро побеждает зло, а все шутки тупы и все линии сюжета тщательно разжеваны.
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1k
Bosk 3 минуты назад
К примеру в американском фильме когда начинается погоня на улице я всегда жду когда кто ни будь врежется лбом в столб, потому как если заметили то бегая друг за другом по тротуарам у них градус неуклюжести пробивает потолок, они сбивают прохожих, прилавки, рекламные щиты. натыкаются на машины- они млять их не видят!, но вот столбы акуратно обегают..., хотя иногда по сюжету герои чють ли не с супер способностями. В драках тоже такая же картина- декорациям наносят больще ущерба чем себе.
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5k
Ф Ив 16 минут назад
Вот что реально бесит в голливудских фильмах, так это то что показано какие американцы хорошие, а русские недостойные, если из России и есть положительные персонажи, то это только девушки, становящиеся в последствии любовницами главного героя американца.
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7k
Клёст 24 минуты назад
,,...начинают объяснять план действий, как будто говорят с восьмилеткой...,,
Мне кажется современный кинематограф, в большей своей части, именно для
,,умственных +/-восьмилеток,, фильмы и снимает))
Целевая аудитория...)
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26k
Игорь Полчаса назад
"Мы используем только 10% мозга"
Угу, и как только стали использовать 30% сразу началась сплошная магия и прочее невероятное волшебство.
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20k
Davy Jones 38 минут назад
31. Накаляет когда белокожего исторического персонажа играет темнокожий негр-трансвестит, к тому же гомосексуалист зараженый ВИЧ.
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