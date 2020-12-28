35 фильмов для тех, кому нравится, когда в кадре появляется кошка

Твиттер-аккаунт Сatinthemovie рассказывает о кинолентах, в которых снимались не только люди, но и кошки. Вдруг вы мечтаете собрать коллекцию именно таких фильмов!
Даже если кошка появляется на экране всего лишь на мгновение - фильм смело можно включать в этот список.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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