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В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития

В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития

Автор:
03 марта 2023 11:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   интересно   иран   литий   месторождение   новости   фото   
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Литиевые запасы Ирана оцениваются в 8,5 млн. тонн. Таким образом, Иран "обогнал" Австралию и теперь занимает второе место в мире по запасам лития после Чили.

В Исламской Республике Иран обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений лития. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 февраля национальным телеканалом Ирана Press TV.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT), месторождение может содержать около 8,5 млн тонн пригодного к добыче лития, что делает его одним из крупнейших в мире месторождений.

Самое крупное в мире месторождение лития находится в Чили с запасами в 9,3 млн тонн. В настоящее время эта страна является вторым по величине производителем этого металла, так в 2022 году объем производства достиг 39 000 тонн. До сих пор считалось, что вторые по величине запасы находятся в Австралии и составляют 3,8 млн тонн.

Эбрахим Али Молабейги, глава отдела геологоразведки MIMT, заявил, что еще больше запасов литиевой руды может находиться в Хамедане, регионе с большими залежами глинистых пород. Кроме того, Молабейги надеется, что Иран найдет экономически выгодный способ добычи этого сырья в связи с его растущим спросом на мировых рынках.

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"В современном мире этот стратегический и ценный металл имеет большое значение для развития передовых технологий", - заявил Молабейги. "Этот минерал обычно обнаруживают в глинистой местности, что делает обнаруженные залежи уникальными для всей нашей страны", - добавил он.

По данным Benchmark Mineral Intelligence, индекс цен на литий вырос на 182,6 процента в годовом исчислении по состоянию на середину декабря 2022 года.

Между тем, агентство S&P Global предупредило о глобальном дефиците лития уже в 2024 году в связи с увеличением спроса. Аналитическая компания утверждает, что текущие 53 литиевых горнодобывающих предприятия стоимостью около 37,8 млрд долларов в год все равно не смогут удовлетворить мировой спрос на этот металл даже при условии активного наращивания производства, учитывая, что дефицит к 2030 году достигнет 605 000 тонн.


После того, как санкции, наложенные Западом под предводительством Соединенных Штатов, подорвали экономику Ирана, правительство страны приняло меры по диверсификации экономики с уходом от нефтяной зависимости.

По данным национального канала Press TV, в горнодобывающей промышленности Ирана наблюдается активный рост, приносящий миллиарды долларов и создающий сотни тысяч новых рабочих мест для населения страны.

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Метки: в мире   интересно   иран   литий   месторождение   новости   фото   
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9  комментариев
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31k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Интересно. Будет новая попытка установить "демократию" в Иране, на фоне этих событий? ))) Или ядрёная дубинка Ирана таки охладит пыл? )))
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11k
Dmitry 15 минут назад
Значит скоро им стоит ждать тех кто попытается причинить им демократию и нанести справедливость))).
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5k
Шлагбаумэн 54 минуты назад
Срочно демократию в Иран !!!
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691
Uganda 2 часа назад
США уже спешит к угнетенным иранцам дать ей свою демократичную поддержку.
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