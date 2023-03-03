В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития

В Исламской Республике Иран обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений лития. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 февраля национальным телеканалом Ирана Press TV.



По словам высокопоставленного чиновника Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT), месторождение может содержать около 8,5 млн тонн пригодного к добыче лития, что делает его одним из крупнейших в мире месторождений.



Самое крупное в мире месторождение лития находится в Чили с запасами в 9,3 млн тонн. В настоящее время эта страна является вторым по величине производителем этого металла, так в 2022 году объем производства достиг 39 000 тонн. До сих пор считалось, что вторые по величине запасы находятся в Австралии и составляют 3,8 млн тонн.



Эбрахим Али Молабейги, глава отдела геологоразведки MIMT, заявил, что еще больше запасов литиевой руды может находиться в Хамедане, регионе с большими залежами глинистых пород. Кроме того, Молабейги надеется, что Иран найдет экономически выгодный способ добычи этого сырья в связи с его растущим спросом на мировых рынках.

