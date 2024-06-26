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Работа "иллюминатов": в бумажнике мужчины нашли загадочную редкую монету

Работа "иллюминатов": в бумажнике мужчины нашли загадочную редкую монету

Автор:
26 июня 2024 08:55
Сообщество : Истории
Метки: бумажник   в мире   иллюминаты   интересно   новости   редкая монету   фото   
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Мужчина нашел редкую монету в своем бумажнике, но не знал, как она туда попала. Пользователи соцсетей решили помочь парню выяснить её происхождение.

Загадочная редкая монета была найдена в бумажнике мужчины и люди считают, что в этом могут быть виноваты "иллюминаты". Фотографией поделился пользователь с ником Western-Equivalent44 на популярном форуме Reddit.

Редкие монеты трудно отыскать, но когда люди совершают такую находку, то зачастую им становится интересно, какова ее история и настоящая ценность. Один мужчина нашел редкую монету необычного вида в своем бумажнике, но не знал как она туда попала.


Пользователи форума решили помочь ему, придумывая "дикие" теории о том, что это дело рук "иллюминатов" или что монету попытались подбросить, а не украсть, как это обычно бывает.

"Мой приятель нашел сегодня эту монету в своем бумажнике и не знает, откуда она взялась", — написал автор сообщения.

К сообщению прилагались две фотографии монеты, которые выглядят совсем не так, как если бы люди получили сдачу в супермаркете.

В комментариях люди пытались рассказать о находке как можно больше:

  • "Согласно сайту коллекционеров монет, это, вероятно, имитация чего-то под названием лепта вдовы";
  • "Вот оно. Мои мама и папа носили их. Они духовно значимы, а в денежном выражении незначительны";
  • "Эта монета упоминается в Библии";
  • "Ваш друг теперь стал мишенью иллюминатов. Передайте ему, чтобы был осторожен";
  • "Как уже говорили другие, это лепта вдовы. Как она туда попала? Не знаю. Возможно, какой-то карманник использует свои навыки, чтобы класть маленькие таинственные благословения в кошельки людей".

Источник:

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Метки: бумажник   в мире   иллюминаты   интересно   новости   редкая монету   фото   
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4  комментария
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99k
Доктор Джонс Час назад
Технически это не монета, это - жетон...
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11k
Клёст 3 минуты назад
Бронзовая мит, также известная как лепта (тонкая, маленькая), введённая в оборот иудейским царём Александром Яннаем, 103 76 год до н. э.. На лицевой стороне: цветущий лотосовый скипетр Древнего Египта заключённый в круг; на оборотной стороне: восьмиконечная звезда
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640
Konstantin Lebedev 9 минут назад
Из короткой статьи я ПЯТЬ (!) раз узнал о монете, найденной в бумажнике.
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Ви 41 минуту назад
Это не монет и не жетон. Это какая то поделка имитирующая печать кого из рюриковичей. какая то самоделка, видимо для туристов.
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Alove_Roleen
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