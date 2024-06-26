Работа "иллюминатов": в бумажнике мужчины нашли загадочную редкую монету

Загадочная редкая монета была найдена в бумажнике мужчины и люди считают, что в этом могут быть виноваты "иллюминаты". Фотографией поделился пользователь с ником Western-Equivalent44 на популярном форуме Reddit.

Редкие монеты трудно отыскать, но когда люди совершают такую находку, то зачастую им становится интересно, какова ее история и настоящая ценность. Один мужчина нашел редкую монету необычного вида в своем бумажнике, но не знал как она туда попала.





Пользователи форума решили помочь ему, придумывая "дикие" теории о том, что это дело рук "иллюминатов" или что монету попытались подбросить, а не украсть, как это обычно бывает.

"Мой приятель нашел сегодня эту монету в своем бумажнике и не знает, откуда она взялась", — написал автор сообщения.

К сообщению прилагались две фотографии монеты, которые выглядят совсем не так, как если бы люди получили сдачу в супермаркете.