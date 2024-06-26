Работа "иллюминатов": в бумажнике мужчины нашли загадочную редкую монету

Мужчина нашел редкую монету в своем бумажнике, но не знал, как она туда попала. Пользователи соцсетей решили помочь парню выяснить её происхождение.
Загадочная редкая монета была найдена в бумажнике мужчины и люди считают, что в этом могут быть виноваты "иллюминаты". Фотографией поделился пользователь с ником Western-Equivalent44 на популярном форуме Reddit.
Редкие монеты трудно отыскать, но когда люди совершают такую находку, то зачастую им становится интересно, какова ее история и настоящая ценность. Один мужчина нашел редкую монету необычного вида в своем бумажнике, но не знал как она туда попала.
Пользователи форума решили помочь ему, придумывая "дикие" теории о том, что это дело рук "иллюминатов" или что монету попытались подбросить, а не украсть, как это обычно бывает.
"Мой приятель нашел сегодня эту монету в своем бумажнике и не знает, откуда она взялась", — написал автор сообщения.
К сообщению прилагались две фотографии монеты, которые выглядят совсем не так, как если бы люди получили сдачу в супермаркете.
В комментариях люди пытались рассказать о находке как можно больше:
- "Согласно сайту коллекционеров монет, это, вероятно, имитация чего-то под названием лепта вдовы";
- "Вот оно. Мои мама и папа носили их. Они духовно значимы, а в денежном выражении незначительны";
- "Эта монета упоминается в Библии";
- "Ваш друг теперь стал мишенью иллюминатов. Передайте ему, чтобы был осторожен";
- "Как уже говорили другие, это лепта вдовы. Как она туда попала? Не знаю. Возможно, какой-то карманник использует свои навыки, чтобы класть маленькие таинственные благословения в кошельки людей".
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