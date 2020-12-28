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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4476 постов • 632 подписчика подписаться
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Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году

Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году (26 фото)

Автор:
28 декабря 2020 22:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: кино   спорт   театр   
803
26
В этот и без того тяжёлый год, нас оставило немало выдающихся людей, артистов, музыкантов, политиков, спортсменов.
Вспомним же их, тех кто делал нашу жизнь чуточку лучше... светлая Вам память!
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Метки: кино   спорт   театр   
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19  комментариев
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220
Влад 2 часа назад
Почти всех знаю. Очень жаль, что таких замечательных людей больше нету. Хороших актёров и певцов всё меньше, а замены им нету. Земля им пухом...
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1k
Alex 38 минут назад
Почти всех знаю.Не знаю почему,но сука слёзы.Земля вам пухом.
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−42
Мутный 49 минут назад
Отлично! Давай еще!
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8k
albedo Час назад
Уходит советское поколение.
Царствие небесное ушедшим людям..
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27k
lem02 Час назад
Язов приказом в армию призывал. Соколов - увольнял.
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3k
Klon lem02 55 минут назад
Соколов - 22 декабря 1984 30 мая 1987.
Язов - 30 мая 1987 29 августа 1991.
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4k
Александр Иванов lem02 44 минуты назад
Не путаешь? Меня Соколов увольнял, а призывал Устинов!
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3k
Klon Александр Иванов 37 минут назад
Аналогично..
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27k
lem02 Klon 23 минуты назад
Да, перепутал. Я ДМБ 87-89
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8k
Vacony Час назад
по одному эти новости были очень прискорбны, а тут в такой пачке вообще печаль .. ощущение что потеряли вообще всех выдающихся людей, которых и так было мало
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232k
Rusbond Час назад
Скрестим пальцы, что бы в оставшиеся дни этого года, больше никого не потерять.
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7k
Караганда Rusbond Час назад
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1k
Alex Караганда 37 минут назад
Вот бы пригожин сдох,ага?
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7k
Караганда Alex Полчаса назад
о себе позаботьтесь-а вы всё о небожителях.
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1k
Alex Караганда 23 минуты назад
Дядьки и из ашхабада и караганды давайте завязывайте.))Даже минусить не буду.Всем мир.))
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7k
Cornho Rusbond 13 минут назад
И чтобы в новом году люди всё-таки научились простое слово "чтобы" правильно писать.
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1k
alex 2 часа назад
Андрей Сапунов 20 октября 1956, Краснослободск, Волгоградская область 13 декабря 2020, Москва. Музыкант группы «Воскресение»
Андрей Сапунов 20 октября 1956, Краснослободск, Волгоградская область 13 декабря 2020, Москва. Музыкант группы «Воскресение»
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7k
Караганда 2 часа назад
печально однако
за подборку + .
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
слишком много для одного года .
слишком много для одного года .
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