Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году

Родился 9 мая 1978 года в Ленинграде - умер 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге от рака. Российский врач-онколог, хирург. Получил широкую известность после того, как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, врач освещал в СМИ ход своего лечения.