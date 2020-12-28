Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году

В этот и без того тяжёлый год, нас оставило немало выдающихся людей, артистов, музыкантов, политиков, спортсменов.
Вспомним же их, тех кто делал нашу жизнь чуточку лучше... светлая Вам память!
Вспомним же их, тех кто делал нашу жизнь чуточку лучше... светлая Вам память!
Александр Вадимович Беляев
Александр Вадимович Беляев Родился 5 января 1949 года в Москве - умер 20 июля 2020 года от онкологии. Советский и российский географ-гидролог, синоптик, кандидат географических наук, телеведущий, ведущий прогноза погоды, актер.
Александр Алексеевич Петров
Родился 24 марта 1922 года в дер. Короськово Михневской волости Серпуховского уезда Московской губернии - умер 3 июля 2020 года в Москве после тяжелой болезни. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Заслуженный артист РСФСР (1970). Народный артист РСФСР (1980).
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Андрей Николаевич Павленко
Родился 9 мая 1978 года в Ленинграде - умер 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге от рака. Российский врач-онколог, хирург. Получил широкую известность после того, как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, врач освещал в СМИ ход своего лечения.
Александр Викентьевич Скворцов
Родился 28 августа 1954 года в Горьком - умер 4 февраля 2020 года в Москве. Советский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1981). Олимпийский чемпион 1984 года, трехкратный чемпион мира (1979, 1981 и 1983).
Алексей Николаевич Ботян
Родился 10 февраля 1917 года в дер. Чертовичи Виленской губернии (ныне Минская область Белоруссии) - умер 13 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Советский разведчик. Герой Российской Федерации (2007). Прототип главного героя фильма «Майор Вихрь».
Дмитрий Тимофеевич Язов
Родился 8 ноября 1924 года в дер. Язово Омской губернии (ныне в Оконешниковском районе Омской области России) - умер 25 февраля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни. Советский военачальник, государственный и политический деятель. Маршал Советского Союза (28.04 1990). Министр обороны СССР (1987-1991). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1987-1990). Член ЦК КПСС (1987-1991 год). Член Президентского совета СССР (1990). Член Совета безопасности СССР (1991). Член ГКЧП (1991).
Эдуард Вениаминович Лимонов
Родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области - умер 17 марта 2020 года в Москве. Русский писатель, поэт, публицист, политический деятель, экс-председатель запрещённой в РФ Национал-большевистской партии (НБП).
Инна Владимировна Макарова
Родилась 28 июля 1926 года в Тайге (ныне Кемеровская область) - умерла 25 марта 2020 года в Москве после тяжелой болезни. Советская и российская актриса. Народная артистка СССР (1985). Лауреат Сталинской премии первой степени (1949).
Юрий Васильевич Бондарев
Родился 15 марта 1924 года в Орске - умер 29 марта 2020 года в Москве в возрасте 96 лет. Русский советский писатель и сценарист. Герой Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской (1972) и двух Государственных премий СССР (1977, 1983).
Михаил Михайлович Кокшенов
Родился 16 сентября 1936 года в Москве - умер 5 июня 2020 года в Москве. Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Российской Федерации (2002).
Анатолий Алексеевич Трушкин
Родился 28 октября 1941 года в Челябинске - умер 9 июня 2020 года в Москве от коронавируса. Советский и российский писатель-сатирик, юморист, сценарист, актер, телеведущий.
Виктор Алексеевич Проскурин
Родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре Акмолинской области (Казахстан) - умер 30 июня 2020 года в возрасте 68 лет. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1995).
Валентина Валерьевна Легкоступова
Родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске - умерла 14 августа 2020 года вследствие травм, полученных при падении. Советская и российская эстрадная певица, педагог, продюсер. Заслуженная артистка Российской Федерации (2001).
Николай Николаевич Губенко
Родился 17 августа 1941 года в Одессе - умер 16 августа 2020 года в Москве. Советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, государственный и политический деятель. Последний министр культуры СССР (1989-1991). Депутат Государственной Думы II - III созыва (1995-2003). Народный артист РСФСР (1985).
Владимир Алексеевич Андреев
Родился 27 августа 1930 года в Москве - умер 29 августа 2020 года в Москве в возрасте 90 лет. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Заслуженный артист РСФСР (1963). Народный артист РСФСР (1972). Народный артист СССР (1985).
Борис Владимирович Клюев
Родился 13 июля 1944 года в Москве - умер 1 сентября 2020 года в Москве от онкологии. Советский и российский актёр театра и кино, педагог, профессор. Народный артист Российской Федерации (2002).
Александр Иванович Кальянов
Родился 26 августа 1947 года в Унече Брянской области - умер 2 октября 2020 года в Испании. Советский и российский звукорежиссёр, эстрадный певец, актёр, композитор, аранжировщик, продюсер.
Ирина Константиновна Скобцева
Родилась 22 августа 1927 года в Туле - умерла 20 октября 2020 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Михаил Михайлович Жванецкий
Родился 6 марта 1934 года в Одессе - умер 6 ноября 2020 года в Москве. Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, сценарист. Народный артист Российской Федерации (2012).
Игорь Борисович Москвин
Родился 30 августа 1929 года в Бежице Брянской области - умер 10 ноября 2020 года после тяжелой болезни. Советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
Армен Борисович Джигарханян
Родился 3 октября 1935 года в Ереване - умер 14 ноября 2020 года в Москве на 86-м году. Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр театра. Народный артист СССР (1985).
Роман Григорьевич Виктюк
Родился 28 октября 1936 года во Львове - умер 17 ноября 2020 года в Москве из-за тромбоэмболии. Советский, российский и украинский театральный режиссёр, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003), Народный артист Украины (2006), Народный артист Российской Федерации.
Нина Георгиевна Иванова
Родилась 6 января 1934 года в Москве - умерла 1 декабря 2020 года после длительной болезни. Советская актриса. Известна по роли учительницы в фильме «Весна на Заречной улице».
Борис Григорьевич Плотников
Родился 2 апреля 1949 года в Невьянске Свердловской области - умер 2 декабря 2020 года в Москве от коронавируса. Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ (1998).
Николай Николаевич Иванов
Родился 22 января 1943 года в Тихвине - умер 11 декабря 2020 года в Москве от сердечной недостаточности. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России (1992). Лауреат Государственной премии СССР.
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Царствие небесное ушедшим людям..
Язов - 30 мая 1987 29 августа 1991.