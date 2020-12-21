10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити»

Самым ярким представителем нечистой силы был дикий кот Матвей в исполнении Михаила Боярского. Его дядя Николай Боярский играл Кащея и вместе с актёром Георгием Штилем, который дружил с семьёй Боярских, они попросили режиссёра попробовать молодого актёра. До этого у него была всего одна заметная роль — итальянский тенор в комедии «Соломенная шляпка», а после на Боярского посыпались предложения. Поющие актёры были на вес золота для музыкальных фильмов, которые пользовались большой популярностью у зрителей. В «Новогодних приключениях Маши и Вити» пели не сами только дети и Кащей — его вокальные номера исполнял актёр Виктор Кривонос.