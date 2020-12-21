10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити»

Что связывает этот фильм с Голливудом, как сценарий превратился в рок-сказку и кем стали юные актёры.
Сначала сценарист Павел Финн написал детскую историю в ключе вечного спора «физиков» и «лириков». По сюжету, верящую в чудеса романтичную Машу и маленького скептика Витю волшебник отправлял на поиски похищенной злым колдуном Белоснежки. Финн сдал сценарий в Гостелерадио, но ему сказали, что фильм в работу не возьмут, так как сейчас нужна какая-нибудь новогодняя сказка. Волшебник моментально превратился в Деда Мороза, Белоснежка — в Снегурочку, а действие стало происходить накануне Нового года. В новом варианте сценарий приняли и закипела работа.
Режиссёром фильма назначили Геннадия Казанского, он начал съёмки, но по состоянию здоровья был вынужден отказаться. Тогда фильм перешёл к режиссёру Игорю Усову — за несколько лет до этого он снял музыкальную комедию «Табачный капитан» и хотел ещё раз поработать в этом жанре. Режиссёр предложил Геннадию Гладкову написать музыкальный материал и начал пробы.
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Казанский успел утвердить в фильм актёров Гликерию Богданову-Чеснокову и Алексея Смирнова, но новый режиссёр решил, что их участие вызовет ассоциации со сказками Александра Роу — интересными, но несколько устаревшими. Усов хотел сделать современную молодёжную рок-сказку, а преимущество на пробах было у поющих и танцующих актёров.
На главные детские роли утвердили серьёзного мальчика из семьи «технарей» Юрия Нахратова и Наталью Смирнову, которая на просьбу спеть бодро исполнила «Стою на остановочке, в кармане пол-литровочка…» к восторгу всех собравшихся на пробах. Репертуар Усов забраковал, а вот непосредственность девочки ему очень понравилась. Актёрами дети в будущем не стали — Наталья окончила философский факультет, вышла замуж и сосредоточилась на семье, а Юрий после Военно-механического института пошёл работать в одну из компьютерных фирм.
Самым ярким представителем нечистой силы был дикий кот Матвей в исполнении Михаила Боярского. Его дядя Николай Боярский играл Кащея и вместе с актёром Георгием Штилем, который дружил с семьёй Боярских, они попросили режиссёра попробовать молодого актёра. До этого у него была всего одна заметная роль — итальянский тенор в комедии «Соломенная шляпка», а после на Боярского посыпались предложения. Поющие актёры были на вес золота для музыкальных фильмов, которые пользовались большой популярностью у зрителей. В «Новогодних приключениях Маши и Вити» пели не сами только дети и Кащей — его вокальные номера исполнял актёр Виктор Кривонос.
В одной из сцен кот Матвей должен был выстрелить яблоком из рогатки. Актёр спросил, в какую сторону стрелять, и оператор легкомысленно махнул рукой: «Давай прямо на камеру!» Боярского он явно недооценил — после выстрела съёмки пришлось закончить, так как яблоко попало прямо в объектив дорогой японской техники. Молодому актёру очень повезло, что его простили и решили не вычитать из гонорара стоимость камеры.
Бабу-Ягу играла молодая актриса Ленинградского театра музкомедии Валентина Кособуцкая. На съёмках её преследовали неприятности, как только она заходила на площадку — начинались проблемы с техникой, а однажды прямо на неё упала сорвавшаяся с потолка лампа. Для актрисы это была уже вторая роль Бабы-Яги, но после этого она решила на таких героинь больше не соглашаться… В роли Лесовичка снялся её коллега по театру актёр Борис Смолкин, который гораздо позже прославился ролью дворецкого Константина из сериала «Моя прекрасная няня».
Роль Снегурочки сыграла Ирина Борисова, которую режиссёр увидел в музыкальном фильме «Только ты». Борисова на тот момент уже решила, что не будет актрисой и заканчивала юридический институт. Она согласилась сняться в «Новогодних приключениях Маши и Вити», а вскоре окончательно ушла из кино. Муж был категорически против её актёрской карьеры, и в следующий раз она появилась на экране только спустя 30 лет — сыграла в эпизоде сериала «Папины дочки».
«Новогодние приключения Маши и Вити» снимали в роскошных декорациях, которые делили со съёмочной группой советско-американской картины «Синяя птица» с участием Элизабет Тейлор, Джорджа Коула и Авы Гарднер. Как только голливудские актёры заканчивали работу, декорации и реквизит тут же занимала команда Усова. «Синяя птица» в прокате провалилась, а вот «Новогодние приключения Маши и Вити» ждал невероятный успех! Потом его даже называли «„Иронией судьбы“ для детей» — на новогодних показах этого фильма выросла пара поколений, а по сценарию было поставлено несколько спектаклей.
В 1976 году вышла пластинка с музыкальной сказкой «Маша и Витя против „Диких гитар“» по первоначальному замыслу сценариста. Она не была связана с Новым годом, а от актёрского состава остался только Михаил Боярский — он по-прежнему озвучил кота Матвея. За других героев пели композиторы Геннадий Гладков и Александр Градский, режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин, актёры Всеволод Абдулов, Валентина Игнатьева и другие.
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