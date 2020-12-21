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10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити»

10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» (9 фото)

Автор:
21 декабря 2020 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Новогодние приключения Маши и Вити   актеры   кино   новый год   факты   фильм   
424
9
Что связывает этот фильм с Голливудом, как сценарий превратился в рок-сказку и кем стали юные актёры.
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Метки: Новогодние приключения Маши и Вити   актеры   кино   новый год   факты   фильм   
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9k
Антон Семёныч Час назад
Боярский, со своей кодлой, были самые чоткие в этом фильме.
Особенно песня коллекторов

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3k
Дмитрий Григорьев 11 минут назад
Чудесная молодая баба Яга - актриса Ленинградского театра музкомедии Валентина Кособуцкая - через год сыграла в Труффальдино из Бергамо хозяина (хозяйку) Кости Райкина.
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