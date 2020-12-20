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Витрины и афиши времен СССР

Витрины и афиши времен СССР (46 фото)

Автор:
20 декабря 2020 03:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   агитация   афиши   витрины   кино   плакаты   торговля   фото   
1436
46
В них отражалась почти вся жизнь тогдашнего горожанина: и материальная, и духовная ее сторона. Здесь и наивно что-то рекламировали, и убеждали, и информировали, и пропесочивали кого следует.
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Метки: СССР   агитация   афиши   витрины   кино   плакаты   торговля   фото   
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16  комментариев
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3k
RALEXXX 6 часов назад
"Кредиты тоже были еще при социализме"
Кредиты были, но на товары, которые особым спросом не пользовались. А на дефицитные товары и на товары, пользующиеся повышенным спросом никакого кредита не было. Их и так сметали, как только они в продаже появлялись.
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32k
parallax 38 минут назад
"Кредиты тоже были еще при социализме".

Кредиты на будильники, это не тоже, а только при социализме.
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16k
бат св 3 часа назад
При Брежневе такое изобилие было только в Москве.
-"комсомольцы просят мяса
пинеры-молока,
дядя Брежнев отвечает:
ЙуХ сломался у быка"
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25k
Acu900 бат св 2 часа назад
Другая частушка вспомнилась:
К коммунизму мы идем,
Птицефермы строятся.
А колхозник видит яйца,
Когда в бане моется.
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16k
бат св Acu900 2 часа назад
а вот куриные яйца были: от 98 коп до 1р.10 коп
- в общаге жили в те времена. Вся жаренная жратва заливалась яйцами,Правда из жратвы-макароны и картоха с рыбными консервами,коих в СССР было завались.
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2k
newegg 4 часа назад
Витрины и афиши времен СССР
Витрины и афиши времен СССР
Витрины и афиши времен СССР
Витрины и афиши времен СССР
Витрины и афиши времен СССР
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5k
vitenok 4 часа назад
Вернуться бы туда.
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16k
бат св vitenok 3 часа назад
в 60е года? Тебе сколько лет?
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7k
Izrin Maria vitenok 2 часа назад
К копеечным зарплатам, пустым магазинам и бесконечным очередям?
Нет, спасибо!
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2k
newegg 4 часа назад
Фильм «Римские каникулы», снятый в 1953, в СССР показывали в 1960.
А вот афиша фильма «Судьба» - это уже 1977.
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4k
Fishki_surfer 6 часов назад
>>> Кто-нибудь опознает эти этикетки?

Фото сделано до денежной реформы 1961г., судя по ценникам.
Это очень задолго до моего времени (начало 80-х).
Но характерную этикету "Stolichnaya" разобрать могу.
К сожалению, больше ничего.

"Юбилейную" не опознал, но нашел в сети:

>>> Кто-нибудь опознает эти этикетки? Фото сделано до денежной реформы 1961г., судя по ценникам. Это очень задолго до моего времени (начало 80-х). Но характерную этикету "Stolichnaya" разобрать могу. К сожалению, больше ничего. "Юбилейную" не опознал, но нашел в сети:
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458
iam aws Fishki_surfer 5 часов назад
мы рады что ты еще жив ) доброго здоровья тебе!
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2k
americos iam aws 4 часа назад
Под "Столичной" по моему стоит " Московская"
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