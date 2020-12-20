Витрины и афиши времен СССР

В них отражалась почти вся жизнь тогдашнего горожанина: и материальная, и духовная ее сторона. Здесь и наивно что-то рекламировали, и убеждали, и информировали, и пропесочивали кого следует.
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Кредиты были, но на товары, которые особым спросом не пользовались. А на дефицитные товары и на товары, пользующиеся повышенным спросом никакого кредита не было. Их и так сметали, как только они в продаже появлялись.
Кредиты на будильники, это не тоже, а только при социализме.
-"комсомольцы просят мяса
пинеры-молока,
дядя Брежнев отвечает:
ЙуХ сломался у быка"
К коммунизму мы идем,
Птицефермы строятся.
А колхозник видит яйца,
Когда в бане моется.
- в общаге жили в те времена. Вся жаренная жратва заливалась яйцами,Правда из жратвы-макароны и картоха с рыбными консервами,коих в СССР было завались.
Нет, спасибо!
А вот афиша фильма «Судьба» - это уже 1977.
Фото сделано до денежной реформы 1961г., судя по ценникам.
Это очень задолго до моего времени (начало 80-х).
Но характерную этикету "Stolichnaya" разобрать могу.
К сожалению, больше ничего.
"Юбилейную" не опознал, но нашел в сети: