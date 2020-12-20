Витрины и афиши времен СССР

В них отражалась почти вся жизнь тогдашнего горожанина: и материальная, и духовная ее сторона. Здесь и наивно что-то рекламировали, и убеждали, и информировали, и пропесочивали кого следует.

0 Страна Советов через объектив фотографов: чтобы помнили...

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Устали от ходьбы по магазинам - подкрепитесь мороженым! 0 Источник:

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Магазин с коврами 0 Источник:

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1960 год: цены еще дореформенные 0 Источник:

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Кредиты тоже были еще при социализме 0 Источник:

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Это сегодня книга - действительно дорогая привычка... 0 Источник:

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Частушкой по макушке 0 Источник:

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Так выглядело "Авито" 60-х 0 Источник:

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Репетиторы требовались и советским школьникам 0 Источник:

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Кто-нибудь опознает эти этикетки? 0 Источник:

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Что вы знаете о сыре? 0 Источник:

И мудрый совет на закуску... 0 Источник: