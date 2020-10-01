Гладиаторы Глории подняли дом старушки из руин

Джон Кинни из Массачусетса, электрик и ремонтник широкого профиля, получил вызов в дом 72-летней Глории Скотт, у которой не включался свет. Прийдя к ней в дом, Кинни увидел, что в доме не только не работает электричество, но и сам дом находится в ужасающем состоянии: проводка неисправна, водопровод не работает, крыша прохудилась, потолок в опасном состоянии, трубы текут, а сад похож на джунгли. Кинни понял, что должен помочь старушке.