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Гладиаторы Глории подняли дом старушки из руин

Гладиаторы Глории подняли дом старушки из руин (14 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Гладиаторы Глории   Джон Кинни   Добрые дела   доброта   история   массачусетс   пенсионерка   ремонт   
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Электрик Джон Кинни из Массачусетса, прийдя на вызов к одинокой пенсионерке, увидел, что ее дом буквально разваливается на глазах. Починив ей электричество, он не ограничился этим, а организовал массовую кампанию, которая помогла старушке полностью отремонтировать жилище.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гладиаторы Глории   Джон Кинни   Добрые дела   доброта   история   массачусетс   пенсионерка   ремонт   
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3  комментария
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5k
Николай 7 минут назад
Дом с нуля по моему проще было построить... и эти компании благотворительные с камерами и прочими атрибутами мультимедийной среды, дают понять что он на пиаре от этого побольше заработает, вот вам и безвозмездно...
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331
пенс Николай 2 минуты назад
У нас бы так пиарились.
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1k
Скальпы Гуронов 2 минуты назад
Вобщем собрал блогеров, дизигнеров, фотографов, представителей творческой интеллигенции и пост-индустриальной цифровой экономики... и как пошли махать молотками...
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