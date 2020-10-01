Гладиаторы Глории подняли дом старушки из руин

Электрик Джон Кинни из Массачусетса, прийдя на вызов к одинокой пенсионерке, увидел, что ее дом буквально разваливается на глазах. Починив ей электричество, он не ограничился этим, а организовал массовую кампанию, которая помогла старушке полностью отремонтировать жилище.
Джон Кинни из Массачусетса, электрик и ремонтник широкого профиля, получил вызов в дом 72-летней Глории Скотт, у которой не включался свет. Прийдя к ней в дом, Кинни увидел, что в доме не только не работает электричество, но и сам дом находится в ужасающем состоянии: проводка неисправна, водопровод не работает, крыша прохудилась, потолок в опасном состоянии, трубы текут, а сад похож на джунгли. Кинни понял, что должен помочь старушке.
Как оказалось, Глория жила одна, у нее не было родственников и практически не было денег. Но Кинни это не остановило.
Электрик собрал из местных жителей группу волонтеров, и они вместе справились с самыми насущными проблемами ремонта в доме Глории. Но этого оказалось недостаточно: чтобы привести жилище пенсионерки в жилое состояние, требовались серьезные вложения, в том числе, закупка строительных и отделочных материалов.
Целью камапнии был сбор средств на материалы и необходимое оборудование. "У нее большие проблемы с трубами, их надо исправить, - писал Кинни. - Нужно перебрать крышу, покрасить все в доме, сделать новое крыльцо, а то старое разваливается под ногами. Я собрал команду профессионалов, которые будут бесплатно работать, чтобы отремонтировать дом Глории, нам нужны лишь деньги на закупку материалов".
И чудо произошло: множество людей откликнулись на призыв Кинни, пожертвовав средства, и команда, назвавшая себя "Гладиаторы Глории", принялась за работу.
Гладиаторы Глории фактически разобрали дом до основания, переделывая крышу и потолки. Другие члены команды тем временем начали приводить в порядок сад.
В общей сложности, Джон Кинни собрал на переделку дома Глории Скотт $110 000. Этого хватило на настоящий капитальный ремонт. Некоторые местные жители жертвовали на кампанию своим трудом и продуктами: они готовили обеды для тех, кто работал на стройплощадке.
Кинни создал в фейсбуке группу "Гладиаторы Глории", в которой отчитывается за потраченные деньги и рассказывает, как идут дела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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