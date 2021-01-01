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Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях

Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях (19 фото)

Автор:
01 января 2021 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   комменты   пользователи   приколы   смешно   смешные комментарии   фото   
7622
19
Самый сок, как обычно, в комментах! Порой они даже смешнее и интереснее, чем сам пост. Люди специально заходят в обсуждения, чтобы почитать мнения других пользователей и вставить свои замечания. Перед вами очередной пост с комментариями к картинкам от пользователей, которые феерично пошутили.
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Метки: забавно   комменты   пользователи   приколы   смешно   смешные комментарии   фото   
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23  комментария
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13k
Ser 4 часа назад
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
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3k
Слава 6 минут назад
Какая атомная станция? Каждый знает, что Пушкин - это летчик.
Какая атомная станция? Каждый знает, что Пушкин - это летчик.
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3k
cfhfwby 36 минут назад
Дебильный год и столь дебильный пост.
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8k
MMH 54 минуты назад
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
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8k
Taxi007 Час назад
Комментарий к фото
Световой меч ищет
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7k
Мэйсон Второй 2 часа назад
7-леНтий я:
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243
Александр Поликарпов 2 часа назад
Афтырь хотел сказать -"комменты рулят", жаль только что это было еще Диогеном сказано. Или Львотолстым.
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232
Попов Алексей 2 часа назад
Долистал вниз чтобы написать - РЕДКОСТНОЕ ГУАНО, но с НОВЫМ ГОДОМ и тебя. (может твой год? корова?)
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1k
lekha-fil Попов Алексей 2 часа назад
Ну что ты, новый год, а ты ругаешься.
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6k
Лаврентий 2 часа назад
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
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212
ТихонХреников 3 часа назад
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
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181k
MASK 3 часа назад
Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях
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2k
Ivan MASK 2 часа назад
Индисам ненадо кормить Рогозина, по этому ценник адекватный.
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1k
lekha-fil Ivan 2 часа назад
Вообще-то индусам, но ты прав.
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2k
Ivan lekha-fil 2 часа назад
Хорошо, по остальным кнопкам верно попал в такое время...
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2k
Ivan lekha-fil Час назад
И "поэтому" пишется слитно, если уж на то пошло. А "не надо" раздельно. Но комменты править нелься, по этому, Корнхо, где бы ты не был, привет и иди нахер :)
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25k
Acu900 3 часа назад
- Папа, приходи забирать меня трезвым!
- А что такое, сынок?
- Да в прошлый раз когда ты пришел меня забирать, вместо меня ты забрал нашу воспитательницу...
- Папа, приходи забирать меня трезвым! - А что такое, сынок? - Да в прошлый раз когда ты пришел меня забирать, вместо меня ты забрал нашу воспитательницу...
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13k
куджо 4 часа назад
Помогите, я не догнал чай и горку...
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2k
CHYCMYMPUK куджо 4 часа назад
Попробуй летом, в жару, скатиться по горке в шортах...
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2k
Past куджо 4 часа назад
Такие горки на солнце становились горячие как сковородка, вот и чай у мамы такой же остывший. Больше идей у меня нет.
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3k
Mimik Past 4 часа назад
Но все равно ты лез кататься на эту горку
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3k
KonstantinLeirov куджо 2 часа назад
Горка на солнце греется, пока с неё катишься, нормально, но в конце выступ горизонтальный, на нем останавливаешься и он сразу начинает жечь задницу. Так и чай, пока пьешь сербаньем, вроде норм, как только в рот набрал и остановился, обжёгся.
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6k
Vallek куджо 2 часа назад
Есть такие люди, которые смеются над своими шутками, а других не торкает даже после пояснений. Это тот самый случай.
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