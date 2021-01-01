Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях

Самый сок, как обычно, в комментах! Порой они даже смешнее и интереснее, чем сам пост. Люди специально заходят в обсуждения, чтобы почитать мнения других пользователей и вставить свои замечания. Перед вами очередной пост с комментариями к картинкам от пользователей, которые феерично пошутили.

0

1. Подписи от пользователей порой круче постов 0 Источник:

×

2. Благодаря комментаторам посты становятся интереснее 0 Источник:

3. Поэтому порой интереснее почитать мнения пользователей, чем, например, читать новость 0

4. А тебе уже за 30 0 Источник:

5. Загадка 0 Источник:

6. Чего вчера все боялись 0 Источник:

7. До слез 0 Источник:

8. Умение прикинуться дурачком - 10000000% 0 Источник:

9. Как это развидеть 0 Источник:

10. Детей или мужей не перепутать? 0 Источник:

11. Любите горячий? 0 Источник:

12. От внимания пользователей вообще ничего не ускользнет 0 Источник:

13. Нам порой всем нужна такая инструкция 0 Источник:

14. Главное, чтобы после и другие галлюцинации не преследовали 0 Источник:

15. Жизненно 0 Источник:

16. Страхи из 2020 0 Источник:

17. 0 Источник: