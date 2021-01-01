Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях

Самый сок, как обычно, в комментах! Порой они даже смешнее и интереснее, чем сам пост. Люди специально заходят в обсуждения, чтобы почитать мнения других пользователей и вставить свои замечания. Перед вами очередной пост с комментариями к картинкам от пользователей, которые феерично пошутили.
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