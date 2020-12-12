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Хочешь жить - умей вертеться: убойные способы заработка

Хочешь жить - умей вертеться: убойные способы заработка (17 фото)

Автор:
12 декабря 2020 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: вакансии   забавно   прикол   работа   резюме   смешно   смешные объявления   фото   
6698
17
В непростое время нужно выкручиваться и зарабатывать средства любыми возможными способами. Мы собрали примеры резюме, открытых вакансий, на которые без слез от смеха не взглянешь.
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Метки: вакансии   забавно   прикол   работа   резюме   смешно   смешные объявления   фото   
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11  комментариев
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3k
muha Час назад
А чем слово моржевание, на последнем фото, не понравилось?
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3k
Дмитрий Барановский Минуту назад
По поводу Деда мороза с антителами. Этой теме был посвящён целый блок в одной из программ на ТВ. Таких объявлений-море. С одним из Дедушек даже было прямое включение. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это- не придурь и не маркетинговый шаг. К такому подвели аниматоров запреты и ограничения , введённые властями.
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11k
Вася Александрович 47 минут назад
Комментарий к фото
Ну, в костюме горничной будет. Не придирайтесь.
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11k
Вася Александрович 48 минут назад
Комментарий к фото
Забыл сказать, что работа в Дагестане. И честно дают одну сигарету в день, всё остальное - по воле Аллаха.
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11k
Вася Александрович 50 минут назад
Комментарий к фото
С фотографией коробки.
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11k
Вася Александрович 50 минут назад
Комментарий к фото
Зашёл с козырей
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30k
Лесли 🥰 Час назад
А шо так дешево?)))) Или это в минуту?))
А шо так дешево?)))) Или это в минуту?))
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50k
Андрей Час назад
"Дед Мороз с антителами" - старичок с двумя худосочными плоскогрудыми Снегурочками.
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