Хочешь жить - умей вертеться: убойные способы заработка

В непростое время нужно выкручиваться и зарабатывать средства любыми возможными способами. Мы собрали примеры резюме, открытых вакансий, на которые без слез от смеха не взглянешь.
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