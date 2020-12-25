Семь минут террора . Миссия - посадка на Марс !!!

В самом начале спуска модуль войдет в марсианскую атмосферу со скоростью около 19 000 километров в час, но если тепловой щит сработает должным образом, то температура внутри аппарата не поднимется выше уровня комнатной температуры. Когда скорость снижения понизится до 1600 километров в час, будет развернута новая сверхзвуковая парашютная система, момент ее развертывания будет определен специальной системой Range Trigger, которая выдаст соответствующий сигнал в самый оптимальный для этого момент, что должно произойти на 240-й секунде после входа в атмосферу. В это же время тепловой щит будет убран за ненадобностью и марсоход Perseverance в первый раз напрямую соприкоснется с атмосферой.