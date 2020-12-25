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Семь минут террора . Миссия - посадка на Марс !!!

Семь минут террора . Миссия - посадка на Марс !!! (6 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2020 16:39
Метки: Персеверенс   космос   марс   новости   факты   
607
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2
"Семь минут террора", через которые пройдет марсоход Perseverance во время спуска к поверхности Красной Планеты .

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Метки: Персеверенс   космос   марс   новости   факты   
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16  комментариев
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485
Обратная сторона Луны 8 часов назад
Интересно, в разреженной атмосфере Марса, даже с учётом низкой гравитации, как будет летать вертокрыл?
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8k
Бендер Родригес Полчаса назад
Ролик красивый.... Но у меня один вопрос к авторам ролика, а ничего, что в космосе звук не распространяется...?
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21k
turyst 2 часа назад
Семь минут террора . Миссия - посадка на Марс !!!
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21k
turyst 2 часа назад
Семь минут террора . Миссия - посадка на Марс !!!
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10k
Taximaxi 8 часов назад
А потом прилетят китайцы и не обнаружат следов не только persevanse,но и любопытного. Кстати, perse по эстонски и фински-жопа.
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Обратная сторона Луны Taximaxi 8 часов назад
Вот почему в каждом посте появляется комментатор, который все сводит к жопе?

Возбуждает?
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Вит Вит Обратная сторона Луны 8 часов назад
У тебя по Фрейду что ли?Раз жопа,то сразу возбуждает???Лечись...
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Обратная сторона Луны Вит Вит 8 часов назад
Нет, просто вы, жопотрахи, уже достали. Куда ни сунься, везде вашей попахивает
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Вит Вит Обратная сторона Луны 7 часов назад
А ты не нюхай мою жопу),извращенец....
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Обратная сторона Луны Вит Вит 6 часов назад
Все с тобой ясно, сказочный
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