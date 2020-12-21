Что произойдет, если человек попадет в черную дыру

Есть несколько теоретических возможностей, и то, что произойдет, также зависит от вашей точки зрения - вы тот, кто падает в черную дыру, или вы зритель?



Обе точки зрения будут разными, но обе верны с научной точки зрения и происходят одновременно. Допустим, вы попали в дыру - все начинается с "горизонта событий". Это внешняя поверхность черной дыры, сферическая граница, на которой достигается баланс между силой гравитационного поля и усилиями света, пытающегося покинуть черную дыру. Если пересечь горизонт событий, вырваться будет уже невозможно.



Здесь есть две возможности: вы падаете за горизонт событий совершенно невредимым, или вы попадете в выжженную тень космического пепла из-за излучения Хокинга. Тепловое излучение испускается черными дырами на горизонте событий из-за квантовых эффектов и названо в честь известного физика Стивена Хокинга, который правильно предсказал его существование.



Согласно общей теории относительности Эйнштейна, все произойдет по первому сценарию - вы плавно проплывете мимо горизонта событий в черную дыру, не получив даже удара или ожога. Это потому, что технически вы находитесь в свободном падении, а в свободном падении вы не чувствуете гравитации - и проживаете остаток своей естественной жизни довольно мирно - до тех пор, пока у вас не закончится жизнеобеспечение, то есть вы не приблизитесь к сингулярности. Так как по мере приближения к сингулярности гравитация становится заметно сильнее, а падаете вы ногами вперед, ноги будут подвергаться более сильной гравитационной силе, чем голова, и будут растягивать вас до тех пор, пока молекулы вашего организма просто не разорвутся на части.



Не очень приятный финал, но у ученых есть блестящий термин для этого эффекта - "спагеттификация".



Кто-то, наблюдающий за вами, никогда не сможет увидеть, как вы пересекаете горизонт событий, потому что, как только вы пройдете его, свет, который вы отражаете, больше не сможет ускользнуть от него. Однако в теории они увидят, что вы все медленнее и медленнее падаете к горизонту событий и становитесь красным (чем ближе вы приближаетесь, тем сильнее отклоняется свет в сторону инфракрасного конца электромагнитного спектра, и тем труднее ему вырваться из гравитации черной дыры).



Но технически это не имеет значения - что вы должны сделать, чтобы не нарушались законы квантовой физики, так это остаться за пределами черной дыры. Ведь эти законы гласят, что информация не может быть потеряна - даже если это означает, что вы сгорели дотла!