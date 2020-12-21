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Что произойдет, если человек попадет в черную дыру

Что произойдет, если человек попадет в черную дыру (6 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:56
Сообщество : Факты
Метки: космос   наука в массы   познавательно   факты   хочу все знать   черная дыра   черные дыры   
703
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Наберите фразу "что произойдет, если человек попадет" в Google, и вы увидите, что самым популярным ее продолжением будет "в черную дыру". Размышления об этом космическом явлении явно не дают людям спать по ночам!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: космос   наука в массы   познавательно   факты   хочу все знать   черная дыра   черные дыры   
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18  комментариев
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1k
евгений Час назад
Будто посмотрел очередную документалку bbc. Где при множестве слов, по сути не говорят ничего)
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 20 минут назад
А нехрен по разным дырам лазить.....
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10k
alexis Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 12 минут назад
Особенно по чёрным.
Особенно по чёрным.
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11k
Андрей Дядя 22 минуты назад
существует несколько типов черных дыр - размер самых маленьких сравним с размером атома, однако их масса сопоставима с массой огромной горы.

черных дыр такого размера нет. ибо нет таких сил во вселенной , которые заставят коллапсировать малый объем вещества. минимально возможная черная дыра будет в диаметре несколько километров.

в конце статьи же указано , что даже Солнце неспособно коллапсировать, недостаточно массы. а если это бы и случилось , получилась бы дыра диаметром 3 километра.

или вы попадете в выжженную тень космического пепла из-за излучения Хокинга.

что за бред ? излучение хокинга - это испарение черных дыр. когда одна виртуальная частица появляется за горизонтом событий , а другая перед ним. и то , излучение Хоккинга - это пока что не доказанная теория.
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2k
Агасфер Полчаса назад
Тушенкина, ты еще свою черную дыру начни постить на Фишках
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8k
Vacony 42 минуты назад
кстати , что то подумал про свет... свет - фотон - не обладает же массой ? нет. на него следовательно не действует гравитация ? не должна...
тогда как черная дыра может не выпускать (или не пропускать) свет ?
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16k
_Tango_ Vacony 14 минут назад
На фотон гравитация и не действует. Но сам фотон подобен поезду, несущемуся по рельсам - так он летит по структуре пространства. Вот его то и искажает гравитация черной дыры. Таким образом - искривляются сами рельсы, по которым и едет ваш поезд (фотон). В черной дыре пространство закручено в такой тугой узел, что фотоны летят эм.. куда то внутрь.
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11k
aman90 Vacony 9 минут назад
Согласно квантово-корпускулярной дуальности фотон таки обладает массой.
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18k
Очевидное-Невероятное 48 минут назад
Это лишь теории.. Альберт Эйнштейн неоднократно ошибался (например он считал, что Вселенная статичная, а Хаббл доказал что она расширяется).
Поэтому полностью доверять его теориям не стоит. ...
То что мы знаем - ограниченно, то что мы не знаем бесконечно (с) Пьер-Симон Лаплас
=======
Вселенной миллиарды лет, а может сотни миллиардов. Все наблюдения человечества за вселенной, судя по ее возрасту можно считать стопкадром из Санта-Барбары. Так вот ученые астрономы по этому кадру пытаются воссоздать сюжет...
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11k
Андрей Дядя Очевидное-Невероятное 20 минут назад
все ошибаются . но ОТО и СТО доказаны. работают.
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11k
робт 50 минут назад
набери "негр застрял в укупнике" и все станет понятно
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735
Владимир Час назад
"размер самых маленьких сравним с размером атома, однако их масса сопоставима с массой огромной горы."-летишь такой в скафандре и случайно шлемом об этот атом...
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8k
Vacony Час назад
проблема что это не проверить ))) до любой ближайшей не долетим.... и пустить зонд не выйдет ... может через 1000 лет только...
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4k
SSD Час назад
Так что же произойдет, если человек попадет в черную дыру? (С)
...водка подорожает...
Так что же произойдет, если человек попадет в черную дыру? (С) ...водка подорожает...
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3k
tamin Час назад
Если вы сферический конь вакууме, то в теории могут быть разные явления, включая элементы теории суперструн как я понимаю. А вот если вы человек, то вас просто раздавит
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21k
Vazari tamin Час назад
А если я лошадка, длиною в 1 метр и массой в 1кг?
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87k
сапер Водичка Vazari Час назад
Что произойдет, если человек попадет в черную дыру
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559
Ловите наркомана! Vazari 7 минут назад
Тогда Вам место в парижской палате мер и весов
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