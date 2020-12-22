15 случаев, когда мировые звёзды становились частью русскоязычной рекламы

Локальный маркетинг — одно из чудес России.
Насколько же круты, остроумны и с другой стороны абсурдны и нелепы бывают некоторые рекламные идеи маленьких компаний, с которыми мы сталкиваемся в наших городах!
Одной из особенностей русскоязычной рекламы является использование лиц зарубежных знаменитостей, которые якобы продвигают магазины одежды, шаурмечные и различные забегаловки, а также становятся лицами местных брендов.
Каждый такой случай — невероятно забавен!
Одной из особенностей русскоязычной рекламы является использование лиц зарубежных знаменитостей, которые якобы продвигают магазины одежды, шаурмечные и различные забегаловки, а также становятся лицами местных брендов.
Каждый такой случай — невероятно забавен!
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2. Кейт Бекинсейл и системы видеонаблюдения
Британская актриса Кейт Бекинсейл выложила это фото у себя в Инстаграме, пошутив, что открыла свой бизнес в сфере видеонаблюдения на Урале.
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