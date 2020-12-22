15 случаев, когда мировые звёзды становились частью русскоязычной рекламы

Насколько же круты, остроумны и с другой стороны абсурдны и нелепы бывают некоторые рекламные идеи маленьких компаний, с которыми мы сталкиваемся в наших городах!



Одной из особенностей русскоязычной рекламы является использование лиц зарубежных знаменитостей, которые якобы продвигают магазины одежды, шаурмечные и различные забегаловки, а также становятся лицами местных брендов.



Каждый такой случай — невероятно забавен!