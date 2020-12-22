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15 случаев, когда мировые звёзды становились частью русскоязычной рекламы

15 случаев, когда мировые звёзды становились частью русскоязычной рекламы (16 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   знаменитости   подборка   прикол   реклама   умора   юмор   
239
16
Локальный маркетинг — одно из чудес России.
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Метки: забавно   знаменитости   подборка   прикол   реклама   умора   юмор   
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