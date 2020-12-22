Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов

Интересно, почему у них работает, а у остальных — нет?!
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Новый год у сисадминов
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Хороший сисадмин в ближайшем будущем должен будет обладать неплохими навыками software engineering. А еще лучше, чтобы он обладал хорошими навыками в этой сфере.
Никто не умеет предсказывать будущее до момента его наступления, но мы считаем, что со временем будет всё меньше и меньше компаний, которые захотят увеличивать бесконечно раздувающийся штат системных администраторов. Хотя, конечно, любители останутся. Немногие же сегодня ездят на лошадях, в основном пользуются автомобилями, хотя находятся любители… (с)