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Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов

Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов (16 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: администраторы   айти отдел   будни сисадмина   подборка   прикол   системотехники   юмор   
1788
16

Интересно, почему у них работает, а у остальных — нет?!

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Метки: администраторы   айти отдел   будни сисадмина   подборка   прикол   системотехники   юмор   
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23  комментария
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615
фхранцуз Час назад
Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов
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18k
harrrysson 5 минут назад
да инет появится ))
да инет появится ))
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1k
АлександрФунтовой 12 минут назад
Гироскоп Хаббла - что это?

Гироскоп Хаббла - что это?
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27k
a.fey Полчаса назад
Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов
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9k
Karelian a.fey 17 минут назад
а про кросс забыл?
а про кросс забыл?
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16k
nobody® 41 минуту назад
Комментарий к фото
Это для вас они охлаждаются морской водой, а для планеты - это нагрев мирового океана со всеми вытекающими
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16k
nobody® 42 минуты назад
Комментарий к фото
В одном мире её называют пылью, в нашем же - это чёрная материя (сериал Тёмные начала)
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16k
nobody® 44 минуты назад
Комментарий к фото
у админа телефон перестанет работать
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47k
alertol 55 минут назад
В некоторых фирмах это сразу красная карточка. В основном в не у админов а у программистов правда. Если программист написал код и где-то он не сработал, то это не страшно, а вот если он сказал "а у меня работало" это пахнет увольнением...
В некоторых фирмах это сразу красная карточка. В основном в не у админов а у программистов правда. Если программист написал код и где-то он не сработал, то это не страшно, а вот если он сказал "а у меня работало" это пахнет увольнением...
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8k
Гуляка alertol 7 минут назад
Обычно программист говорит "Странно... У меня работало... Сейчас посмотрим..."
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4k
SSD Час назад
...вымирающая профессия... Даже сейчас уже, почти не нужны.
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4k
SSD Василий Кортнев 50 минут назад
Системы становятся проще и проще, а суперуникальные знания по администрированию железных серверов с каждым годом становятся менее востребованными. Облачные технологии вытесняют потребность в этих знаниях.

Хороший сисадмин в ближайшем будущем должен будет обладать неплохими навыками software engineering. А еще лучше, чтобы он обладал хорошими навыками в этой сфере.

Никто не умеет предсказывать будущее до момента его наступления, но мы считаем, что со временем будет всё меньше и меньше компаний, которые захотят увеличивать бесконечно раздувающийся штат системных администраторов. Хотя, конечно, любители останутся. Немногие же сегодня ездят на лошадях, в основном пользуются автомобилями, хотя находятся любители… (с)
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29k
Alex SSD 46 минут назад
Не скажите.
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9k
paranoid SSD Полчаса назад
Вы их с эникейщиками путаете. Те кто винду переустанавливал при любом шухере. А специалисты по понимающие как организовать айти-инфраструктуру сложных компаний состоящих из более чем одного "сервера" на котором стоит файловая 1С - нужны и нужны будут.
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9k
Karelian SSD 14 минут назад
Вы считаете, что "облачные технологии" в облаках и находятся???
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2k
Roman Ulianenok SSD 5 минут назад
Сисадминов много никогда и не было. Эникейщики и прочие спецы с грязными волосами уже почти и не нужны. А чтобы развивающаяся облачная инфраструктура функционировала - эта профессия как раз нужна.
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