Мужчина может смело отмечать второй день рождения

Попытка мужчины отпилить кусок магнита чуть не привела к довольно плачевным результатам. К счастью, ему повезло и теперь он может отмечать второй день рождения.
Тут одной свечкой явно не отделаться. Сказочное везение или постановка?
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Метки: везение видео повезло техника безопасности удача
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