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Мужчина может смело отмечать второй день рождения

Мужчина может смело отмечать второй день рождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 08:32
Метки: везение   видео   повезло   техника безопасности   удача   
408
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1
Попытка мужчины отпилить кусок магнита чуть не привела к довольно плачевным результатам. К счастью, ему повезло и теперь он может отмечать второй день рождения.

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Метки: везение   видео   повезло   техника безопасности   удача   
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1k
Ateroskleroz Час назад
Правила техники безопасности написаны кровью.
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Gogaren_3Meu 14 минут назад
может, пригодится кому:

Ссылка youtu.be
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49k
pynh 20 минут назад
Почему проще уверовать в бга чем в технику безопасности?
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Атеист pynh 13 минут назад
Так это же проще

Сказал "на все воля бозья" и всё. Помолился и "защита" есть. Лепота...
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837
Горец U 23 минуты назад
Постановка.
Но для кого то урок.
Очки и кожух обязательны. Тиски очень важны.
Навыки работы со шлифером на первом месте. По важности.
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
ояебу! хорошие очки.
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