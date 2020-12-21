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Исследователи форумов и соцсетей: о меркантильности

Исследователи форумов и соцсетей: о меркантильности (16 фото)

Автор:
21 декабря 2020 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: меркантильность   подборка   прикол   соцсети   форум   юмор   
3922
16

Господи, надеюсь, что хотя бы половина из написанного - это фейки... Иначе просто полный капец ^_^

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Метки: меркантильность   подборка   прикол   соцсети   форум   юмор   
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18  комментариев
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12k
Роберт Шекли Час назад
Подруга ипанутая раз считает, что у человека может быть только один счет и только в одном банке
Подруга ипанутая раз считает, что у человека может быть только один счет и только в одном банке
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12
Franky Минуту назад
Плять, заипали эти фишки. С каждым днем все худе и хуже. Уже комментарий не добавишь, ибо эти гении решили что там спам и реклама. Параноики. Хорош скатываться, итак дно уже рад вами.
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25k
Ashabad 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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47k
alertol 15 минут назад
Знавал одну РСП которая стала встречаться с парнем потому что думала что у него есть квартира (а он с мамой жил) но ей повезло, мама съехала в другой город когда узнала что у её сына может появиться женщина. Живут много лет уже, даже общего ребёнка заделали. (Но какое у неё было лицо когда они пришли ко мне в гости и она узнала что у меня своя хата без всяких мам, это надо было видеть...)
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19k
pssst 24 минуты назад
Ну бабы всякие могут быть. Удивляет другое - вера в существование богатого оленя, который на такую клюнет.
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716
Владимир pssst Минуту назад
Да хоть бы каждая, что считает себя королевой и выглядела как королева...
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−11
Фишер Полчаса назад
Еще вот это прикалывает:

"А давайте посчитаем сколько стоит женский труд, уборка, готовка, рождение и воспитание детей, секс и пр."

Вот так подумать, каждый мужик стоит на воинском учете и в случае шухера его призовут подыхать за этих тварей.

Может пусть лучше считают во сколько им обойдутся 30 млн. наемников, а мы будем борщи готовить и жопы подмывать?

30 млн. мужиков было мобилизовано в СССР во время ВОВ.
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122
Rt D Фишер 52 секунды назад
За выполнение семейных обязанностей уборка, готовка, рождение и воспитание детей, секс и пр. (в квартире со всеми удобствами это всё не сложно) Государство предоставляет пенсию раньше мужчин.
За выполнение семейных обязанностей уборка, готовка, рождение и воспитание детей, секс и пр. (в квартире со всеми удобствами это всё не сложно) Государство предоставляет пенсию раньше мужчин.
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−190
rbFedor Полчаса назад
Совранский , ой дурак.. всех сдал
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9k
Антон Семёныч 37 минут назад
"Взрослея....". Это когда в 16 зачала себе прицеп, а теперь ищет спонсора.

"Взрослея....". Это когда в 16 зачала себе прицеп, а теперь ищет спонсора.
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−190
rbFedor 38 минут назад
Cornho, [мат] не могу ответить этому красавчику)) я в минусе
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−190
rbFedor 52 минуты назад
Cornho, точно - обман)))
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−190
rbFedor 53 минуты назад
Cornho, точно - [мат]!
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7k
Cornho Час назад
Трепатня. Не верю я, что подобные бывают на самом деле.
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12k
Совранский Час назад
Моя половина только на 3ий год узнала, что квартира не съемная - а моя.
Дом не брата, а мой. Машина не фирмы))))
Зато теперь в доме сидит))) Без шубы правда))))))))))))
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7k
Cornho Совранский 58 минут назад
И все три года вы типа "скидывались" на оплату? Красавчик!
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47k
alertol Совранский 19 минут назад
А в квитанциях у вас не пишут ФИО владельца? (именно владельца а не съёмщика)
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