Исследователи форумов и соцсетей: о меркантильности

Господи, надеюсь, что хотя бы половина из написанного - это фейки... Иначе просто полный капец ^_^
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"А давайте посчитаем сколько стоит женский труд, уборка, готовка, рождение и воспитание детей, секс и пр."
Вот так подумать, каждый мужик стоит на воинском учете и в случае шухера его призовут подыхать за этих тварей.
Может пусть лучше считают во сколько им обойдутся 30 млн. наемников, а мы будем борщи готовить и жопы подмывать?
30 млн. мужиков было мобилизовано в СССР во время ВОВ.
"Взрослея....". Это когда в 16 зачала себе прицеп, а теперь ищет спонсора.
Дом не брата, а мой. Машина не фирмы))))
Зато теперь в доме сидит))) Без шубы правда))))))))))))