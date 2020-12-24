Приезжали «газовики» - опять предлагали газ подключить. Держим оборону, не соглашаемся

Под этой статьей, как обычно, множество комментаторов, которые пишут, что у них отопление газом выходит сильно дешевле, что также прогнозируемо. Но как-то упускают нюанс, связанный с первоначальными затратами на подключение. Не считают их в стоимость отопления. Газ - это хорошо, дёшево и экологично при условии, что его условно бесплатно подводят. Но в нашем конкретном случае все абсолютно не так. Когда мы еще только купили участок и узнавали возможность его газификации, нам была озвучена цифра в 400 т. р. Это подвод магистрали, все согласования и установка котла без внутренней разводки по дому. Это было в 2018 году. Тогда на нашей улице газа не было. Сейчас же магистраль проложили, и с некоторым постоянством с нами пытаются беседовать газовики на тему подключения. Последний разговор был с неделю назад как раз. Думаю, вам будет интересно.



Доделываю на улице забор, рядом работают «газовики», подключают соседский дом. У меня в гараже чайник, на улице холодно. Вижу, люди подзамерзли. Говорю - идите чаю попейте. Там 2 обычных слесаря, зашли, посидели, чаю попили. Мне интересно с ними пообщаться, поскольку сам несколько с этой сферой по работе связан, и интересно, сколько «на земле» люди получают. Я на Север езжу- надоело уже, да и стаж уже вредный выработан. В итоге чаю попили, поговорили –зарплаты, мягко говоря, не очень. В среднем обычные слесаря получают от 25 до 30 примерно. Притом, как у нас водится, на совмещении еще – слесарь, водитель и т.д. Чаю попили, они дальше свои дела делать пошли, через некоторое время приехал какой-то их проверяющий. И вот с ним-то у меня и был разговор насчет газификации.



Приехал проверяющий, и притом не на уазике, как работяги))). Подошел поговорить. Притом до этого видно, что рассматривал дом. Первый вопрос его был – а чем отапливаешься? Трубы-то нет. Говорю - электричеством. Естественно, сразу вопрос- и сколько выходит? Озвучиваю ему цифру -10 т.р. в месяц. Тут же заводится песня- но это же дорого, а давай мы тебе газ подведем, будешь тысячи 3 максимум в месяц платить. Говорю, добро, подводите, я не против, но за свой только счет. По реакции вижу, что человек юмор не оценил))). Спрашиваю, сколько денег за все согласования, монтаж котла «под ключ». Говорит 350 т. р. примерно, может, даже чуть дешевле. Говорю, что 2 года назад просили 400 т. р. Ну, говорит, сейчас уже магистраль ближе, мол, дешевле. Спрашиваю, а за что деньги такие- до трубы от моего дома максимум 50 метров. И он мне приводит такую калькуляцию. Мол, подвод трубы, врезка, проектирование ввода, сам ввод. Рассказываю ему, что мне 70 метров трубы водопроводной, вместе с врезкой, закопали за 48 т.р. Чем его труба принципиально от водопроводной отличается? На что в ответ начинаются разговоры про то, что людям надо за работу платить, да и газ не бесплатно добывается. Меня прям веселит это все, зная зарплаты работяг, которые слесарят на этих трубах, а также уровень сейчас зарплат «не начальников» в нефтянке на севере. А вот новостные заголовки пестрят темой поднятий премий ТОП менеджменту, это да. В итоге человеку сказал, что как до 50 цена упадет, пусть приезжает – будем говорить.