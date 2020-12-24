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Приезжали «газовики» - опять предлагали газ подключить. Держим оборону, не соглашаемся

Приезжали «газовики» - опять предлагали газ подключить. Держим оборону, не соглашаемся (3 фото)

Автор:
24 декабря 2020 16:34
Метки: газификация   газы   подключить   
1535
3
Мы не так давно переехали в новый дом, который построили своими руками. Наш канал в целом про эту «стройку века». Выпустили недавно статью о стоимости отопления в нем. Мы отапливаем его электрическими конвекторами. Выходит в среднем в зимние месяцы 8-12т. рублей в месяц при цене на электроэнергию 4.29 рубля за кВт*ч.

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Метки: газификация   газы   подключить   
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508
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Вот из-за таких умников подстанции и горят. И хотят ввести соц минимум на поставки электричества
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207
mi mi Обратная сторона Луны 2 часа назад
А вы попытайтесь для начала узнать сколько "физики" занимают в общем объеме отпуска, а уж потом про подстанции. Подстанции горят исключительно от того что они еще трофейные немецкие много где стоят.
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9k
Андрей Ватрушкин 9 минут назад
Одним знакомым подключение из-за забора - 700 т.р., другим чуть подальше - 1.2млн.
Однако же однако!
Пока те, что живут за честно заработанные, отказываются от такого аттракциона невиданной щедрости.
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5k
SSD 16 минут назад
У нас подключение газа - 700т.р. Я спорил со своей) Топить электичеством так же, около 8 тыс/1,5месяца. Пробовали. Дом деревянный живет 30 лет. 30х12 = 260 месяцев. Топить надо 50%. Летом - не надо, теплой весной и осенью в половину, итого 140 месяцев. 140 х 8 тысяч = 1 120 000 рублей за 30 лет. 700 - подключить - пошли они нахер. Я через три года, может продать ее захочу, или все законы поменяются, или вообще метеорит упадет. Экономия - никакая.
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−26
Абляким Аблякимов Полчаса назад
Статья и обзор нормальная,государство импотент,поэтому развелось такое количество питарасов,прокладок.
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Пока есть фирмы-прокладки, так и будут высокие цены: у нас повелось с 2010 года где-то: лучше одного за тысячу, чем десять за сто, этот принцип работает во всех сферах, от РЖД, до парикмахерских. Страна лентяев и, терпящего все, быдла. Смеетесь с хохлов, а они вот бузят, стараются не давать жиреть своим чинушам, а мы смеемся над ними, а сами-холопы.
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29
yurgenych Час назад
Белгородская обл. подводка газа частный дом. 54000 ,не газпрому, сторонняя организация. В эту сумму входило : траншея от края участка к дому - отрыть-зарыть, газовая труба, газовый счетчик, газовый редуктор, труба по цоколю дома, ввод трубы в дом, два потребителя - котёл и газовая плита. Все краны, вентили, сгоны входили в стоимость. Плюс они подготавливали документацию для газовиков. Плюс работа. Затем после оформления документов платим газпрому, тоже 52000 или 54000 руб. Туда входило : отрыть-зарыть траншею и подключить мою трубу к их магистрали. Проверка, опрессовка, подпись документов. Вместе с моей небольшой "благодарностью" вышло примерно 110000 тысяч. Благодарностью закрывал свои косяки. Хотя думаю что они бы всё равно нашлись бы. Как говорит моя бабушка - Смерть причину найдет. Может в других областях по другому, у нас так. Личный опыт.
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2k
LekS yurgenych 48 минут назад
Сначала про 50 тысяч пишет, в конце 110 млн отдал, и понимай потом таких писак...
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yurgenych LekS 43 минуты назад
В сумме за подключения газа в дом я отдал 110000 рублей. Ну это если не можешь сложить.
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2k
LekS yurgenych Полчаса назад
Теперь понятно. Сначала было написано 110 млн.
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29
yurgenych LekS 21 минуту назад
Извини, ошибся малость. :).
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29
yurgenych LekS 19 минут назад
Хотел Р. поставить. да задумался о высоком и не перепроверил.
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4k
Sanar 2 часа назад
Иван то кемеровский до сих пор валежником отапливается, есть у меня проект на газ для летней кухни и бани, это мне будет стоить ну в районе тридцадки под "ключ" как говорится, я дома редко живу и дом на юге, за отопление оплачиваю в районе 1500 рубэнов и это дохрена, котёл на отопление и воду, люблю на пару часов после рейса занырнуть в ванной.
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952
Sam 2 часа назад
Да ты на святое замахнулся - на ИХ деньги!!!
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8
Павел 2 часа назад
Газпром достояние страны , жаль что не нашей(
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12k
Иван Павел 57 минут назад
вы из какой страны?
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508
Обратная сторона Луны Иван 4 минуты назад
А вы?
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14k
Юрий 2 часа назад
"Сейчас спрос на углеводороды в мире падает." - и это откуда такие данные то? Прежде чем ротом пукать - проверить не пробовал?
"Сейчас спрос на углеводороды в мире падает." - и это откуда такие данные то? Прежде чем ротом пукать - проверить не пробовал?
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14k
Юрий 2 часа назад
Приезжали «газовики» - опять предлагали газ подключить. Держим оборону, не соглашаемся
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4k
Иван Юрий Час назад
Посмотри на свой график и в календарь.
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2k
Алексей 2 часа назад
Чтобы заменить прибор учёта электроэнергии (счётчик в квартире), нужно только подать заявку в электроснабжающую организацию и ждать монтёра в назначенное время. Всё бесплатно.
Чтобы заменить газовый счётчик, нужно: а)купить счётчик (2600)
б)Заплатить за установку (890)
в)заплатить за повторное
опломбирование (300).
А также в течении суток предоставить б/у пробор учёта в ближайший абонентский участок Новатэка. (для меня это минимум 30 км и вынужденный день отгула).
И здесь как нельзя кстати подходит цитата из легендарного фильма:
Кажется вы много кушаете! -В смысле? -Ну как это у вас говорится "зажрались". (с) Ширли-Мырли
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508
Обратная сторона Луны Алексей 2 минуты назад
Где это так? Я счётчик на электричку сам покупал, установка стоит денег, отдельно опломбировка
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619
Павел Кузнецов 2 часа назад
не надо сюда приплетать Газпром, в каждой области есть регионгазстройэксплуатация, они то совместно с администрациями и занимаются сетями
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2k
Unics Павел Кузнецов 2 часа назад
Регионгаз разумеется есть, но рулят ими всё тот же хозяин, он же монополист-Газпром.
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4k
Hemul_D 2 часа назад
У меня первая зима в новом доме, топлюсь электрокотел + дровяная печь (каменная), по деньгам за электричество в зимний период примерно 6-7 т.р. в месяц (это с бойлером косвенного нагрева на 200 литров). Подвести газ предлагают постоянно, цена вопроса "всего то" лимон (под ключ). Посылаю их в пеший эротический поход, я за такие деньги 20 лет топиться электричеством буду.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Второй год топим дровами 120 кв.м., хотя газ рядом. Пошли они подальше со своей "дешевизной" и заморочками. Если раскидать на себестоимость калории все их поверки-хренерки, договора обслуживания, стоимость врезки и стоимость оборудования и т.п., то дешевизна становится сомнительной, да и вся их канитель и требования пошли бы лесом.
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569
narim Борис Карабанов Час назад
Главное ,чтоб госдура не приняла закон об обязательном подключении к магистрали(не бесплатно конечно),с одновременным запретом угля и дров для отопления!
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6k
klop Борис Карабанов 59 минут назад
А углем если топить? Не дешевле? Или с ним проблемы?
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4k
Roman klop Полчаса назад
Воняет мерзко. Зимой весь город в смоге. Особенно "исторический центр".
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733
Денис Федоров 2 часа назад
Пока находятся те,кто готов платить 400 рублей за подключение ничего бесплатного не будет...Эти как свиньи,сколько не накладывай все съедят...
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69
strepaf Денис Федоров 40 минут назад
Всё конечно зашибись, но только условно-бесплатное (550 руб по договору) подключение моего дома к столбу заняло 6 месяцев. Просто 15 метров кабеля (моего) и новый счетчик (их). Ничего больше.
Они, кстати, стандартно прописывают эти цифирки в договоре, но далеко не всегда соблюдают. Знаю случай, когда новое подключение дома в Ленинградской области заняло 3 года.
Так что всё, как в том анекдоте.
"Ремонт: Дешево! Быстро! Качественно!
Можете сами выбросить одно любое слово из трёх"
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